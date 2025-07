[P] De ce merită să începi să înveți engleză la 30, 40 sau chiar la 60 de ani

Există o prejudecată ciudată conform căreia învățatul e „pentru tineri”. Pentru elevi, studenți – poate, în cel mai bun caz, pentru cei până în 25 de ani. După aceea, gata, trenul a plecat, memoria nu mai e ce-a fost, motivația lipsește. Dar știi ce? Asta e o minciună. Și una care ne sabotează pe termen lung. Creierul adult funcționează foarte bine, doar că în mod diferit. Iar să înveți engleza după 30 de ani nu e doar posibil – e adesea mai eficient decât în tinerețe.

Notă: un studiu al Harvard Medical School (2020) arată clar că abilitatea de a învăța o limbă se păstrează toată viața. Ce se schimbă odată cu vârsta este strategia: mai puțină memorare mecanică, mai multă logică, mai multe asocieri.

Mai multă motivație, mai puțină lene

La 18 ani înveți o limbă fiindcă „trebuie”. La 35 – pentru că știi exact de ce ai nevoie. Vrei un job mai bun, o vacanță fără stres, să urmărești serialele preferate fără subtitrări sau pur și simplu să vorbești cu nepoții care locuiesc în Canada. Asta e motivație reală. Și e de 10 ori mai puternică decât orice notă la școală.

În plus, adulții sunt mai disciplinați. Știu să planifice, nu se panichează la primul eșec și sunt capabili să-și adapteze metodele. Vrei să înveți la 7 dimineața cu o cafea în mână? Sau la 10 seara în pijamale pe canapea? Nimeni nu te oprește.

Cum abordezi engleza la 20 vs. la 40 de ani

Aspect La 20 de ani La 40 de ani Motivație Externă (școală, părinți) Internă (carieră, călătorii, viață) Modul de învățare Repetiție, memorie rapidă Înțelegere, logică, experiență Timp liber Mai mult Mai puțin, dar valorificat mai bine Reziliență Mai scăzută Mai mare: nu abandonezi ușor Raport cu greșelile Frică Acceptare: parte firească din proces

Notă: conform cercetărilor în neuropsihologie, creierul adult are o capacitate extraordinară de adaptare (neuroplasticitate), mai ales dacă învățarea este legată de emoții și semnificație personală.

Tot ce ai nevoie e metoda potrivită

Învățarea la maturitate nu are legătură cu „tocitul”. Are legătură cu structură, logică și mai ales: ce ți se potrivește ție. Poți învăța engleză cu ajutorul serialelor, al aplicațiilor, al podcasturilor, al cursurilor online – 2025 îți oferă opțiuni pentru orice stil de viață.

Un exemplu bun de platformă flexibilă este cursul de engleză online Novakid. Deși inițial conceput pentru copii, tot mai mulți adulți au început să învețe împreună cu cei mici – și au prins gustul. Nu e niciodată prea târziu să începi.

Ce îi ajută pe adulți să învețe limbi străine:

Asocierile. De exemplu, „chair” (scaun) poate fi reținut prin „cearșaf pe scaun”. Repetiția cu pauze. Mai bine 20 de minute zilnic decât 5 ore odată, o dată pe săptămână. Învățarea prin contexte. În loc de cuvinte izolate – expresii: „Can I have a coffee?” e mai ușor de reținut într-o situație reală. Flexibilitatea. În mașină – podcasturi. În autobuz – aplicații. În pat – video cu subtitrări. Emoțiile. Dacă te implici și te distrezi, înveți fără să-ți dai seama.

„Dar nu mai am memorie…”

Iată alt mit frecvent: după 50 de ani, gata, memoria nu mai funcționează. În realitate, lucrurile sunt mai nuanțate. Da, memoria de scurtă durată (cea care ține o informație câteva secunde) slăbește ușor. Dar memoria de lungă durată, cea logică sau semantică – rămâne excelentă.

Mai mult, experiența de viață te ajută. Ai deja o „hartă mentală” bogată, înțelegi concepte, legături, modele – ceea ce face ca învățarea să nu fie doar eficientă, ci și interesantă.

Notă: un studiu de la Universitatea Cambridge (2021) a arătat că succesul în învățarea limbii engleze la vârste adulte este determinat nu de vârstă, ci de consistența și interesul personal față de material.

Rezultatul nu e o notă. E libertatea

Nu înveți pentru un examen. Înveți pentru tine. Pentru a te simți sigur când călătorești, pentru a lucra remote din altă țară, pentru a râde la glumele originale din „Friends”, fără subtitrări.

Iar dacă te gândești: „E prea târziu”, uite un gând simplu: peste un an vei avea oricum un an în plus. Diferența e dacă în acel moment vei putea citi The Guardian fără dicționar… sau nu. Și decizia e doar a ta.