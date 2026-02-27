[P] De ce parchetul stratificat a devenit standard în locuințele noi din România

De ce parchetul stratificat a devenit standard în locuințele noi din România | Sursa foto - kulttur.ro

În locuințele noi, pardoseala a devenit o decizie tehnică la fel de mult ca una estetică. În special de când încălzirea în pardoseală este tot mai des întâlnită, iar proiectele urmăresc confort și eficiență. În acest context, parchetul stratificat a câștigat teren. Nu pentru că sună bine. Ci pentru că se potrivește cu cerințele reale ale șantierului modern.

1) Stabilitate mai bună în utilizarea de zi cu zi

Parchetul stratificat are o construcție în straturi, gândită să reducă reacțiile la variațiile de temperatură și umiditate. Într-o casă nouă, aceste variații există. Asta face ca soluția de parchet stratificat să fie atractivă pentru proiecte unde se urmărește un comportament predictibil.

2) Compatibilitate bună cu încălzirea în pardoseală

În proiectele actuale, încălzirea în pardoseală a schimbat criteriile. Contează transferul termic, montajul, substratul. Parchetul dublu stratificat este deseori ales pentru că poate fi integrat ușor într-un sistem de încălzire în pardoseală. Verifică totuși și compatibilitaea produselor cu încălzirea în pardoseală.

În practică, multe proiecte rezidențiale merg pe parchet dublu stratificat , mai ales când se caută un echilibru între aspect premium și eficiență termică.

3) Opțiuni clare pentru proiecte mari

Pe măsură ce planurile devin mai deschise, apar suprafețe mari și continue. Aici, stabilitatea și comportamentul în timp cântăresc mai mult. Pentru astfel de proiecte, o opțiune frecvent comparată este cea de parchet triplustratificat , mai ales când se urmărește un plus de stabilitate în suprafețe mari.

4) Întreținere realistă

Un avantaj important în locuințele noi este ușurința de utilizare. O pardoseală bună trebuie să se întrețină simplu: curățare corectă, apă puțină și soluții potrivite. În plus, în timp, anumite finisaje pot fi reîmprospătate, în funcție de colecție și uzură.

Concluzia este una pragmatică. Parchetul stratificat a devenit standard pentru că răspunde bine la cerințele actuale: încălzire în pardoseală, planuri mari, ritm de viață rapid și nevoia de rezultate predictibile.