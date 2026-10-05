[P] Gala Diplomației Române 2026: diplomație, afaceri, cultură și excelență pentru România la Opera Națională București

Peste 600 de participanți din mediul diplomatic, academic și de business se vor reuni pe 5 octombrie, într-o seară dedicată personalităților care contribuie la consolidarea prestigiului internațional al României.

Asociația Security Studies and World Politics (SSWP), în parteneriat cu Opera Națională București, organizează luni, 5 octombrie 2026, începând cu ora 19:00, Gala Diplomației Române. Desfășurat sub deviza „Celebrating Those Who Advance Romania”, evenimentul va aduce împreună reprezentanți ai instituțiilor publice, ai corpului diplomatic, ai mediului de afaceri, ai comunității academice și culturale, alături de tineri profesioniști și studenți.

Despre Gală

Într-un cadru emblematic, seara va pune în lumină contribuțiile celor care, prin profesionalism, viziune și ambiție, consolidează încrederea în România. Evenimentul va facilita schimbul de idei și consolidarea relațiilor dintre mediul instituțional, comunitatea diplomatică și sectorul de afaceri, generând noi oportunități de cooperare pentru participanți și parteneri.

Dimensiunea culturală a Galei va fi pusă în valoare printr-un concert dirijat de directorul Operei Naționale București, Daniel Jinga, subliniind capacitatea artei de a apropia comunități și de a crea un limbaj comun dincolo de granițe.

Mai multe detalii despre eveniment pot fi accesate la: https://sswp.ro/sswp-gala-diplomatiei/

Speakeri

Programul prevede intervenții ale unor înalți reprezentanți ai vieții publice:

• Alteța Sa Regală, Principele Radu al României;

• Mircea Abrudean, președintele Senatului României;

• Prof. univ. dr. Elena-Simina Tănăsescu, președintele Curții Constituționale a României;

• Andras Demeter, ministrul Culturii;

• Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe;

• Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale; (TBC)

• Emil Hurezeanu, ambasador emerit și fost ministru al afacerilor externe;

• Anca Dragu, guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei.

Ceremonia de premiere

Gala Diplomației Române aduce în prim plan și premiază persoane, afaceri și inițiative care contribuie la prestigiul internațional, la dezvoltarea economică și la consolidarea identității culturale a României. Prin această inițiativă, Asociația Security Studies and World Politics promovează dialogul intergenerațional și încurajează tinerii să urmărească excelența în domeniile lor de activitate.

Premiile Galei includ 4 secțiuni: Diplomație, Afaceri, Cultură si Premiul Publicului pentru impact pozitiv în societate. Distincțiile constau în diplome și lucrări de artă realizate de Lisandru Neamțu, profesor UNARTE și recunoscut artist contemporan, prezent în multiple expoziții ale WIN Gallery.

Sponsorii premiilor și partenerii Galei

WIN Alliance

WIN Alliance este un ecosistem de business care reunește patru domenii distincte: dezvoltarea imobiliară, artă, brokeraj imobiliar international și motorsport. Fondată de antreprenorul Cristi Pascu, WIN Alliance creează sinergii între mediul de afaceri, cultură și leadership – conectând idei, oameni și oportunități pentru a contura un viitor mai apropiat de aspirațiile noastre. Pe lângă latura antreprenorială, WIN Alliance este cunoscută pentru implicarea în programe ce vizează educația și diplomația culturală. Una dintre vocile care contribuie la această viziune este Irina Stoenescu, vicepreședinte WIN Alliance și președintă a WIN Gallery. Având o pregătire academică în studii internaționale și științe politice, ea consideră că o abordare sistemică și empatică este esențială în procesul de construire a unei societăți prospere.

Parteneri instituționali:

•Ministerul Culturii

•ICI (Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică) București

Parteneri media:

•Digi 24, Nine O Clock, Euronews, Agerpres

Sponsori:

• Crama Oprișor, Aqua Carpatica, Zarea, Povestea Florilor

Despre Asociația Security Studies and World Politics

Security Studies and World Politics (SSWP) este o asociație studențească fondată la sfârșitul anului 2023 de studenții Facultății de Științe Politice a Universității din București. Prin conferințe, programe educaționale, simulări și întâlniri cu experți și reprezentanți instituționali, SSWP sprijină formarea tinerilor interesați de relații internaționale, diplomație și studii de securitate, promovând responsabilitatea civică, valorile democratice și dialogul între generații.

Despre Opera Națională București

Înființată ca instituție de stat în anul 1921, Opera Națională București este una dintre instituțiile emblematice ale culturii române, dedicată artei lirice și coregrafice. Prin repertoriul său și prin proiecte artistice de amploare, instituția promovează excelența și aduce patrimoniul muzical românesc și universal mai aproape de public. Printre evenimentele majore ale noii stagiuni se numără premiera operei „Tannhäuser” de Richard Wagner, care deschide stagiunea 2026–2027 a Operei Naționale București. În regia lui Alexander von Pfeil, sub bagheta dirijorului Cristian Mandeal și cu scenografia semnată de Dragoș Buhagiar, producția va avea primele reprezentații pe 1 și 3 octombrie 2026, de la ora 18:00.