[P] INTERVIU Nicușor Dan: Instituțiile trebuie să lucreze pentru cetățeni, nu pentru partide. Asta înseamnă România onestă

1. Sunteți probabil singurul politician actual de anvergură care a creat o forță politică de la zero, Uniunea Salvați Bucureștiul, forță care s-a menținut în timp devenind USR, și totuși ați continuat pe un drum de candidat independent. Nu credeți în partidele politice?

Cred că partidele politice sunt necesare vieții democratice din orice țară. Fiecare partid ar trebui să aibă doctrina lui, să propună echipe, care în mod normal ar trebui să ofere alternative, în așa fel încât să existe o competiție, o dezbatere privind diferite soluții la problemele economice, sociale, demografice ale țării. Cetățenii ar trebui să poată alege între aceste alternative în funcție de rezultatele propuse. Din acest punct de vedere, este un lucru foarte bun că am reușit să creăm USR, care vine cu o agendă reformistă și echipe de oameni care nu acceptă corupția, nici pensiile speciale. Problema este hegemonia pe care o au partidele vechi, PSD PNL, UDMR, care dețin peste 97% din primarii din România. Este clar că va fi greu pentru un partid pro-european de talie medie să susțină singur un candidat care să fie votat de peste 50% din alegători.

În paralel, trebuie să ținem cont de faptul că românii nu au încredere în partidele politice și au impresia că acestea nu își îndeplinesc misiunea, respectiv aceea de a propune soluții și oameni buni, pentru toți românii, nu doar pentru interesele de partid. Cred că astăzi, o mare parte din electorat ar prefera pe cineva care nu este legat de nici un partid și va fi capabil să apere interesele tuturor românilor.

2. De-a lungul timpului, începând de la etapa de fondator al Asociației „Salvați Bucureștiul”, ați declarat că v-ați tot lovit de obstacole legate de „sistem”. Ați încercat să găsiți soluții, urcând în poziții politice de decizie. Ca primar general experimentați acum un blocaj al Consiliului general, iar ca președinte riscați să vă confruntați cu aceeași majoritate ostilă. Chiar credeți că veți putea face ceva din poziția de președinte al României în contextul actual?

Calitatea de candidat independent îmi permite o negociere detensionată cu toate partidele. În primul mandat ca primar al Bucureștiului am reușit să am sprijinul politic al Consiliului general pentru principalele proiecte. Blocajul actual este strâns legat de campania prezidențială. La nivel guvernamental și parlamentar, voi reuși împreună cu forțele politice pro-europene să găsim puncte de convergență pentru a avansa soluții la crizele care ne așteaptă. Interesul național trebuie să primeze. Va fi un moment de cotitură politică, dificil de traversat pentru unele cercuri de putere, pentru că eu aduc la Cotroceni o viziune diferită asupra societății românești. Această viziune este cea a românului de rând care așteaptă de 35 de ani o schimbare reală în favoarea sa. Clasa politică nu poate să ignore revolta care se manifestă în rândul populației cu privire la privilegiații ultimilor decenii. Eu nu am trăit în cercuri privilegiate și am muncit mult ca să ajung la performanță în matematică, să construiesc o asociație, apoi o mișcare politică care să devină relevantă. Știu că parcursul meu este garanția onestității și perseverenței cu care voi acționa în fiecare zi ca președinte al României pentru a avansa spre o societate mai bună, mai dreaptă, mai prosperă.

3. Unii bucureșteni preferă să nu vă voteze ca președinte pentru a vă păstra funcția de primar, alții vă critică fiindcă nu vorbiți decât de București. Ce le răspundeți?

Problemele Bucureștiului sunt strâns legate de disfuncționalitățile la nivel național. Cum am mai spus, bucureștenii nu pot trăi bine, dacă România nu o duce bine. Se vede acest lucru dacă ne gândim la finanțele țării de exemplu: guvernul nu alocă banii care îi revin Bucureștiului pentru că nu există bani suficienți în buget la nivel național.

Am reușit să reduc cheltuielile Primăriei cu un miliard de lei și am disponibilizat 2.700 de angajați, ca parte a eforturilor de reformă administrativă. Bucureștiul este acum cotat pe piață mult mai bine decât era acum 4 ani, deasupra ratei de țară.

Nu sunt interesat doar de problemele capitalei, așa cum se spune. Îmi cunosc bine țara, sunt originar din Făgăraș, iar copiii își petrec vacanțele în Vaslui.

Experiența acumulată ca primar și înțelegerea problemelor sistemice ale administrației publice trebuie să le pot folosi pentru a declanșa reformele așteptate la nivel național.​

4. Au fost multe atacuri în ultimele zile legate de finanțarea campaniei dvs. Veți fi dator acestor finanțatori?

Este foarte important pentru mine să nu existe nici un dubiu referitor la persoanele care au împrumutat bani pentru campania mea sau au donat în precampanie. Am strâns aproximativ 2,7 milioane de lei (circa 540.000 de euro) din donații pentru precampanie. Doi oameni de afaceri au contribuit cu sume semnificative, dar cea mai mare parte vin de la persoane din publicul larg, în total, aproape 9.000 de persoane. Media este în jur de 300 lei de persoană. Toate campaniile mele, și au fost 5 până acum, au fost transparente. În declarațiile mele de avere, aveți împrumuturile primite. Nu am dorit să implic în această campanie numele unor persoane care nu fac de fapt politică. M-au sprijinit financiar pentru că se regăsesc în valorile pe care le susțin și nu invers. Nu căutați influențe acolo unde nu există. Cei care au încurajat aceste atacuri nu au dat nici un răspuns cu privire le propriile finanțări și s-au ascuns în spatele unor explicații vagi, precum finanțare de partid.

5. Așa cum dvs. ați apelat la votul util și credeți că alte candidaturi pe același culoar electoral (candidatura dlui Funeriu, a dnei Lasconi), care stau mult mai puțin bine decât dvs. în sondaje, nu ajută cauza pe care o susțin, alții spun că votul util ar fi pentru candidatul care are șansele cele mai mari să-l învingă pe George Simion în turul 2. Unii cred că doar Crin Antonescu poate să îl învingă pe George Simion. Ce părere aveți?

Eu cred că mulți oameni vor veni la vot doar dacă un candidat reformist ajunge în turul 2. Mulți indeciși care nu apar neapărat în sondaje vor veni la vot pentru a bloca extremismul. Un candidat independent mobilizează mai mult la vot decât candidatul sistemului PSD PNL. Cu alte cuvinte, spre deosebire de Crin Antonescu, o „figură veche” a clasei politice, pot capta votul anti-establishment de la alegătorii care resping partidele mari, dar și AUR.

Cred că înfruntarea cu George Simion este una de valori, nu de partid. Într-un tur 2 cu George Simion, alegerea nu mai este între stânga și dreapta, ci între populism radical și naționalist (Simion) și democrație liberală și raționalitate. La nivel de valori, stau mai bine decât dl. Antonescu.

În sfârșit, să nu uităm că tinerii vor face diferența, tinerii din mediul urban și rural, din diasporă. Acești tineri trebuie mobilizați. Ei sunt mai puțin entuziasmați de revenirea unui politician vechi cum e Crin Antonescu. Vor prefera un candidat onest, bine intenționat și fără scandaluri personale. Vorbesc aici de mine!

6. Există această dilemă în politica românească: mai bine un „om bun” din sistem, adică un om care va încerca să îndrepte lucrurile din interior sau mai bine un om din exterior care va încerca să îndrepte lucrurile după regulile din exterior? Este mai greu să te lovești de sistem fiind în sistem sau venind dinafara lui?

Înțeleg întrebarea dvs., dar în cazul de față nu există aceasta alternativă. Nu avem nici un candidat „bun” din sistem care a arătat prin faptele lui că vrea o reformă și vrea să lupte cu sistemul. Candidatul sistemului, Crin Antonescu, este perfect aliniat cu acest sistem, de fapt, face parte din centrul lui. Nu vrea să lupte pentru reforme, ci să protejeze privilegiile actuale. Poate dacă Ilie Bolojan candida s-ar fi pus această întrebare. Acum nu e cazul.

7. Cum răspundeți contracandidatei dvs. Elena Lasconi care vă acuză că sunteți un om al sistemului și i-ați uzurpat poziția de candidat USR?

Dacă aș fi fost un candidat al sistemului nu credeți că aș fi avut un buget votat la primărie la fel ca dna. Lasconi la Câmpulung?! Sau aș fi avut o situația avantajoasă la diversele televiziuni?! Nu îmi place de obicei să enumăr toate procesele în care m-am luptat de-a lungul anilor pentru respectarea legii în București, anii lungi în care am construit o mișcare politică anti-sistem de care beneficiază acum și dna. Lasconi. Am fost printre susținătorii săi în campania din această toamnă. Contextul politic s-a modificat însă și pericolul ascensiunii extremismului în România, devenită teren de experimente ale unui război hibrid, cu un conflict de proporții la graniță, m-au determinat să mă implic și să candidez. Nu din orgoliu personal, ci din convingerea că nu pot fi spectator la o situație gravă, iar poziția de candidat independent poate oferi o alternativă care să federeze. Nu i-am luat locul dnei Lasconi. A fost o competiție de candidaturi, cum e firesc în politică. Nu am dus lupte de culisă, dar după 4 luni, am rezultate mai bune în sondaje. Acesta e rezultatul. De ce a pierdut Elena Lasconi încrederea electoratului și a colegilor de partid, nu eu trebuie să răspund la această întrebare. Cred că nu avem diferențe de program pe temele majore, iar alegătorii Elenei Lasconi, dincolo de simpatiile personale, trebuie să se gândească rațional la ce e mai bine pentru noi toți. Le mulțumesc tuturor celor care pot să depășească aceste nemulțumiri.

