Vizitatorii vor descoperi șase tărâmuri magice și vor colecționa ștampile într-un pașaport special

O nouă atracție inedită va deveni, anul acesta, vedeta târgurilor de Crăciun din România. Este vorba despre Labirintul lui Moș Crăciun, ce va fi inaugurat joi, 26 noiembrie, la West Side Christmas Market, tradiționalul târg de Crăciun din parcul Moghioroș, București.

Desfășurat pe o suprafață de 200 de metri pătrați, Labirintul lui Moș Crăciun reprezintă un concept inedit de divertisment, care îmbină aventura, jocul, imaginația și tradițiile sărbătorilor de iarnă. Spre deosebire de un labirint convențional, noua atracție invită participanții să îndeplinească o misiune, să descopere șase tărâmuri magice și să colecționeze ștampile într-un pașaport special, pentru a primi, la finalul călătoriei, un cadou.

Labirintul lui Moș Crăciun este adus în România de Lucia Prăjișteanu, fondatoare și CEO al Britta Trading, de numele căreia se leagă cele mai de succes atracții de la târgurile de sărbători din țara noastră: Flying Santa, sania zburătoare a lui Moș Crăciun, care a devenit atracția virală pe social media în urmă cu doi ani, la Craiova, Piramida de Crăciun de la Târgul din Piața Constituției, Santa’s Land, roller-coasterul Santa’s Express, Liftul lui Moș Crăciun, căsuța cu globuri, caruselul venețian, precum și roata panoramică cu un milion de luminițe.

”Labirintul lui Moș Crăciun este o experiență interactivă care ne transformă în exploratori ai unui univers de poveste. La intrarea în labirint, fiecare vizitator primește un Pașaport Magic de Crăciun, documentul care îl va însoți pe parcursul întregii aventuri. Misiunea este de a descoperi cele șase tărâmuri ascunse în interiorul labirintului, fiecare având propria poveste și propria identitate în universul lui Moș Crăciun. Vor explora astfel Tărâmul Omului de Zăpadă, Casa Renilor, Tărâmul Clopoțelului Magic, cel al Spiritului Crăciunului, Căsuța Elfilor și cea a lui Moș Crăciun – destinația emblematică a acestei călătorii de poveste.

În fiecare dintre cele șase zone, vizitatorii vor trebui să adauge câte o ștampilă în Pașaportul Magic de Crăciun. Cei care reușesc să descopere toate tărâmurile și să colecționeze cele șase ștampile vor fi recompensați, la ieșirea din labirint, cu un cadou.Experiența este concepută pentru întreaga familie și încurajeazăexplorarea, curiozitatea și bucuria de a descoperi împreună”, declară Lucia Prăjișteanu, fondatoare și CEO al Britta Trading.

Cea mai mare concentrație de atracții tematizate de la un târg de Crăciun

În acest an, la West Side Christmas Market, Lucia Prăjișteanu aduce cea mai mare concentrare de atracții de divertisment tematizate din cadrul unui târg de Crăciun din România, reunind șapte concepte de entertainment dedicate vizitatorilor de toate vârstele.

Una dintre atracțiile emblematice ale ediției va fi Roata Panoramică decorată cu un milion de luminițe, care transformă în fiecare an peisajul festiv al Parcului Drumul Taberei și va oferi vizitatorilor o perspectivă spectaculoasă asupra târgului.

O altă noutate este Banca Zburătoare, o atracție care completează universul de divertisment printr-o experiență dinamică și plină de adrenalină, dar și Caruselul Venețian, trenulețul tematic, Căsuța cu Globuri și Căsuța Plușurilor.

Lucia Prajisteanu reinventează târgurile de Crăciun din România

Lucia Prăjișteanu este numele de referință pentru cele mai moderne și dinamice zone de de distracții din România.

Întrucât vizitatorii caută tot mai mult experiențe originale, interactive și memorabile, Lucia Prăjișteanu inovează domeniul de divertisment de la târgurile de sărbători prin introducerea unor concepte spectaculoase.

„Îmi doresc ca România să devină un loc în care se lansează experiențe originale, pe care le pot descoperi vizitatorii sosiți din întreaga lume. Alături de echipa Britta Trading consider că avem toate resursele pentru a transforma târgurile de Crăciun din țara noastră în adevărate repere internaționale. Inovația este unul dintre principalele noastre atuuri”, adaugă Lucia Prăjișteanu.

32 de zile de magie în Parcul Drumul Taberei

West Side Christmas Market își va deschide porțile joi, 26 noiembrie 2026, începând cu ora 17:00, cu un spectacol de lumini și artificii, urmat de un concert live susținut de Irina Rimes.

Timp de 32 de zile, vizitatorii se vor putea bucura de atracții de divertisment, concerte, patinoar, sania VR, podul instagramabil, preparate tradiționale și numeroase activități dedicate întregii familii. Weekendul prelungit de 1 Decembrie va aduce cinci seri consecutive de muzică și distracție pe scena din parc.