[P] O femeie s-a trezit cu peste 100 de mușcături de ploșnițe după o noapte la hotel

O turistă din Cambridge a reclamat că s-a trezit cu peste 100 de mușcături după o singură noapte petrecută într-un hotel, unde ar fi observat și urme de sânge pe pernă. Cazul readuce în atenție riscul ca ploșnițele de pat să fie transportate din camerele de hotel în locuințe, prin bagaje și haine.

Problema nu se limitează însă la unitățile de cazare. În România, ploșnițele au fost semnalate în spitale și în mijloacele de transport în comun, iar suspiciunile privind prezența insectelor în instituții publice au determinat verificări și solicitări pentru intensificarea măsurilor de prevenție.

Turistă din Cambridge, peste 100 de mușcături după o noapte la hotel

Cazul femeii din Cambridge pe nume Hannah Stephenson a atras atenția prin numărul mare de mușcături reclamate după o singură noapte de cazare. Potrivit relatărilor The Sun, aceasta ar fi descoperit peste 100 de urme pe piele și pete de sânge pe pernă.

Astfel de incidente pot avea consecințe și după încheierea vacanței. Ploșnițele se pot ascunde în cusăturile bagajelor, în haine sau în alte obiecte textile și pot ajunge în dormitor fără să fie observate imediat.

De aceea, specialiștii recomandă verificarea atentă a camerei de cazare, păstrarea bagajelor departe de pat și inspectarea valizelor la întoarcerea acasă.

Ploșnițe semnalate în spitale și în transportul public din București

În Capitală, prezența ploșnițelor a fost semnalată în mai multe spații publice, inclusiv în unități medicale. Unul dintre cazurile relatate de presa românească a vizat Spitalul Militar Central, unde au fost prezentate imagini cu insecte într-un cabinet al secției de psihiatrie. Reprezentanții unității medicale au confirmat prezența ploșnițelor și au anunțat intervenții de dezinsecție.

O altă situație a fost înregistrată la Spitalul Bagdasar-Arseni, unde o secție a fost închisă temporar pentru combaterea infestării.

De asemenea, au existat sesizări privind prezența insectelor în mijloacele de transport ale Metrorex și suspiciuni în legătură cu unele clădiri ale Academiei de Studii Economice din București. În cazul ASE, verificările anunțate public nu au confirmat existența unei infestări.

Aceste situații arată cât de importantă este investigarea rapidă a sesizărilor și aplicarea unor măsuri adecvate atunci când prezența insectelor este confirmată.

Cum ajung ploșnițele din hotel în locuință

Ploșnițele de pat sunt insecte parazite care se hrănesc cu sânge uman, în special noaptea. În timpul zilei, se ascund în locuri greu accesibile, precum cusăturile saltelelor, cadrul patului, crăpăturile mobilierului și pliurile materialelor textile.

Călătoriile favorizează răspândirea lor deoarece insectele pot fi transportate în bagaje, haine și obiecte personale. Ele pot ajunge în locuință și prin mobilierul second-hand infestat.

Prezența ploșnițelor nu indică neapărat lipsa igienei. Insectele pot apărea inclusiv în spații curate, dacă sunt introduse accidental.

Cum verifici o cameră de hotel înainte să despachetezi

Câteva verificări simple pot reduce riscul de a aduce ploșnițe acasă:

Examinează salteaua. Verifică atent cusăturile, marginile și zona din apropierea tăbliei. Petele negre, urmele de sânge sau insectele mici pot indica o posibilă infestare.

Verifică atent cusăturile, marginile și zona din apropierea tăbliei. Petele negre, urmele de sânge sau insectele mici pot indica o posibilă infestare. „ Evită să-ți despachetezi valiza pe pat înainte de a avea ocazia să o inspectezi pentru eventuale urme de ploșnițe ”, avertizează Corina Păcuraru, managerul Dr.Clean, o firmă specializată în combaterea ploșnițelor din București. Ea mai recomandă: „A sigură-te că îți ții bagajul deasupra podelei, departe de covor și de pereți. ”

”, avertizează Corina Păcuraru, managerul Dr.Clean, o firmă specializată în combaterea ploșnițelor din București. Ea mai recomandă: „A ” Inspectează mobilierul din apropiere. Noptierele, îmbinările mobilierului și crăpăturile pot servi drept ascunzători.

Noptierele, îmbinările mobilierului și crăpăturile pot servi drept ascunzători. Anunță personalul hotelului. Dacă observi insecte sau urme suspecte, fotografiază-le și solicită verificarea camerei înainte de a te muta în alt spațiu.

Ce trebuie să faci când te întorci din vacanță

La întoarcerea acasă, evită să așezi direct valiza pe pat sau pe canapea. Inspectează cusăturile și buzunarele bagajului și separă hainele purtate de cele curate.

Spală textilele la temperatura permisă de eticheta produsului. Atunci când materialul permite, spălarea la 60°C și uscarea la temperatură ridicată pot contribui la eliminarea ploșnițelor și a ouălor acestora.

Pentru obiectele care nu pot fi spălate, folosește numai metode de tratare adecvate materialului și recomandate de specialiști. Dacă observi insecte în bagaje sau în dormitor, evită mutarea obiectelor suspecte în alte camere.

Cum scapi de ploșnițe dacă au ajuns în locuință

Ploșnițele sunt dificil de eliminat deoarece se ascund în numeroase locuri și pot supraviețui în condiții în care metodele improvizate nu sunt suficiente. Tratarea exclusivă a saltelei nu garantează eliminarea întregii infestări.

În cazul unei infestări confirmate, sunt recomandate evaluarea spațiului și intervenția unei firme specializate în combaterea ploșnitelor. Persoanele care au nevoie de servicii profesionale de dezinsectie plosnite pot consulta informațiile de la profesioniștii Dr.Clean pentru a afla ce presupune o astfel de intervenție cu garanție 100%.

Este important să nu fie folosite insecticide la întâmplare, în special pe piele, haine sau suprafețe care intră în contact direct cu alimentele. Produsele trebuie utilizate numai conform instrucțiunilor și destinației autorizate.

Cum recunoști mușcăturile de ploșnițe

Mușcăturile pot provoca pete roșii, umflături și mâncărimi, dar reacțiile diferă de la o persoană la alta. Uneori, urmele apar grupate sau dispuse în linie, iar simptomele pot deveni vizibile după câteva zile.

Aspectul mușcăturilor nu confirmă singur prezența ploșnițelor, deoarece acestea pot fi confundate cu reacțiile provocate de țânțari, purici sau alte insecte.

Pentru calmarea iritației, poate fi aplicată o compresă rece. Evită scărpinatul, deoarece poate răni pielea și favoriza apariția unei infecții. Dacă apar reacții severe, umflături importante sau semne de infecție, solicită sfatul unui medic.

De ce este importantă intervenția rapidă

O infestare cu ploșnițe poate deveni mai dificil de controlat dacă insectele sunt lăsate să se înmulțească și să se răspândească în mai multe zone ale locuinței. De aceea, identificarea timpurie și alegerea unei metode adecvate de combatere sunt esențiale.

Cazul turistei din Cambridge și sesizările din România arată că ploșnițele pot deveni o problemă costisitoare și neplăcută, inclusiv pentru persoanele care călătoresc frecvent. Verificarea camerei de hotel, protejarea bagajelor și inspectarea obiectelor după întoarcerea acasă sunt măsuri simple care pot reduce riscul unei infestări.