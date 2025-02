[P] Piața de carte din România a ajuns la 120 de milioane de euro în 2024! Florin Enceanu, Bookzone: „Am ajuns în casele a peste 1,5 milioane de oameni și am livrat peste 4 milioane de cărți!”

Editura Bookzone a organizat, pentru al doilea an consecutiv, cel mai important eveniment dedicat cărții: Gala Premiilor Literare. Cele mai apreciate titluri ale anului 2024 au fost premiate în prezența a peste 4.000 de oameni. Este pentru prima dată în România când o editură reușește să adune un număr atât de mare de pasionați de lectură la un eveniment de acest gen, organizat la Sala Palatului din București.

„Gala Literară din acest an a fost un adevărat fenomen. Sala Palatului a fost plină de oameni pasionați de lectură, oameni care, împărtășind aceleași valori, au creat, alături de invitați, momente de o emoție greu de descris în cuvinte și dificil de explicat. Când am citit mesajele participanților, am fost copleșit. Să aflu că această gală este comparată, din punct de vedere al organizării, cu evenimente internaționale de marcă și că este considerată de departe cel mai frumos eveniment literar trăit, m-a umplut de mândrie”, a declarat Florin Enceanu, Directorul Bookzone, despre ediția din acest an.