[P] RRG Real Estate Group la 20 de ani: ce se schimbă când experiența de dezvoltator devine parte din produs

Sunt 20 de ani de când RRG Real Estate Group construiește în România, două decenii în care piața imobiliară a trecut prin perioade foarte diferite, în care Bucureștiul s-a schimbat, iar cumpărătorii au început să privească locuința nu doar ca pe o proprietate, ci ca pe o parte din felul în care aleg să trăiască.

Pentru Pavel Kodzik, președintele RRG, aniversarea nu este însă despre o simplă retrospectivă și nici despre o listă de proiecte finalizate. După 20 de ani, spune el, lucrul care se schimbă cel mai mult este perspectiva: „La început, te concentrezi firesc asupra clădirii. Cu experiența, începi să vezi imaginea mai amplă. Un proiect de succes înseamnă și mediul din jur, felul în care oamenii îl trăiesc zi de zi și cum se simte acel loc peste 10 sau 20 de ani.”

Este o schimbare aparent simplă, dar care spune multe despre felul în care RRG își vede astăzi businessul. Dacă primele etape au însemnat învățarea meseriei prin proiecte precum Linda Residence, Lighthouse și Park Avenue 96, cei 20 de ani de experiență au dus compania către o întrebare mai complicată: nu doar ce poate fi construit pe un teren, ci ce poate deveni acel loc. Iar răspunsul se vede cel mai clar în proiectul pe care RRG îl consideră următorul său mare pas: Lakeside11.

Lakeside11 pornește de la 2,5 hectare în apropierea Lacului Străulești, în nordul Bucureștiului. Până aici, povestea ar putea semăna cu cea a multor proiecte rezidențiale dezvoltate în ultimii ani. Diferența apare însă în întrebarea de la care spune RRG că a pornit proiectul: „Ce fel de loc poate deveni acesta?”

În spatele acestei formulări se află și una dintre schimbările importante pe care compania spune că le-a făcut în timp în modul de a privi dezvoltarea. La Lakeside11, spațiul dintre clădiri nu este tratat ca ceea ce rămâne după ce ai stabilit construcțiile, ci devine parte din produs. De aici inspirația pentru Float Spot Concept, un sistem de platforme verzi deasupra infrastructurii și traficului, cu spații concepute pentru relaxare, evenimente și socializare. Conceptul este inspirat din principiile lui Le Corbusier și reinterpretat pentru stilul de viață contemporan.

„Dacă îți stabilești obiectivul ca proiectul să fie excelent, ai șanse foarte mari să ajungi la un proiect bun sau foarte bun. Dar dacă, de la început, îți propui doar să fie suficient de bun, realitatea te va duce în altă parte. Pentru noi, ceea ce promitem în comunicare trebuie să fie ceea ce vom livra” subliniază Sergey Artemenko, Project Manager, PMI-PMP.

Ce înseamnă, de fapt, „business class” în real estate

Termenul „premium” a ajuns să fie folosit atât de des în piața rezidențială încât riscă să spună din ce în ce mai puțin. Pentru RRG, Lakeside11 este poziționat ca un proiect „business class”, însă compania evită să lege această poziționare de finisaje spectaculoase sau de materiale care pot fi replicate de la un proiect la altul. „Business class nu înseamnă marmură în lobby sau o listă mai lungă de materiale scumpe. Aceste lucruri pot fi copiate.”

În schimb, RRG vorbește despre spațiu. Apartamentele din Lakeside11 sunt cu aproximativ 20% mai mari decât în proiectele noi comparabile, potrivit companiei. Dar diferența pe care o urmărește dezvoltatorul nu se termină la suprafața apartamentului. Proiectul propune o densitate mai redusă, mai mult spațiu între clădiri și mai multă verdeață. Ideea este ca experiența de „business class” să nu înceapă și să se termine la ușa apartamentului. „Spațiul nu se termină la ușa apartamentului”, spune Kodzik. „Am ales o densitate mai redusă, cu mai mult spațiu între clădiri, mai multă verdeață și loc pentru oameni.”

Este o abordare care pune presiune pe dezvoltator într-un mod diferit pentru că, dacă valoarea unui proiect nu este dată doar de apartament, atunci fiecare metru pătrat dintre clădiri, fiecare zonă verde, circulație pietonală și decizie de proiectare devin parte din produs.

Lecția celor 20 de ani: proiectul adevărat începe după randare

Poate că una dintre cele mai interesante observații din perspectiva unui dezvoltator cu două decenii de experiență este că partea complicată nu este neapărat să imaginezi un proiect frumos. „Un rendering frumos este doar începutul.” Greul vine după aceea: proiectare, achiziții, execuție, construcție și toate deciziile intermediare care pot păstra sau pot dilua ideea de la care s-a pornit. Este și aici o diferență între promisiunea unui proiect și ceea ce ajunge, în final, să fie livrat. După 20 de ani, RRG spune că experiența nu înseamnă neapărat că are mai puține întrebări, ci înseamnă că știe mai bine care dintre ele contează.

Iar această experiență nu vine doar din clădirile construite. Vine și din oamenii care au trecut prin companie și din perspectivele noi aduse de fiecare generație. Pentru RRG, combinația dintre experiența acumulată și ideile noi a devenit o parte importantă a evoluției companiei. Lakeside11 este proiectul în care această combinație este cel mai vizibilă.

Următorul obiectiv al RRG nu este formulat simplu în termeni de volum. Lakeside11 este un pas important, dar compania spune explicit că nu reprezintă destinația finală. Miza pentru următorul capitol este alta: dezvoltarea unor locuri care îmbunătățesc mediul din jur și care își păstrează valoarea mult după finalizarea construcției. Este, într-un fel, și evoluția naturală a filosofiei care a însoțit RRG în ultimele două decenii: „Transforming space to better place.”

La început, poate fi citită ca o promisiune despre ceea ce face un dezvoltator cu un spațiu. După 20 de ani însă, compania îi dă un sens ceva mai ambițios: nu doar să transforme un teren într-un proiect, ci să creeze un loc care continuă să aibă valoare după ce șantierul se închide.