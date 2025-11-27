[P] SDS Group, 30 de ani de performanță românească în HoReCa: o poveste despre viziune, parteneriate și rafinament

Pe 11 septembrie, SDS Group, unul dintre cei mai importanți furnizori de echipamente profesionale pentru HoReCa din România, a aniversat 30 de ani de activitate într-un eveniment care a combinat eleganța, recunoștința și pasiunea pentru excelență.

Seara aniversară a reunit parteneri, clienți și reprezentanți ai companiei Electrolux Professional, partener strategic de peste două decenii. Într-o atmosferă caldă și rafinată, invitații au luat parte la o degustare de vinuri românești premium, alese cu semnificație simbolică pentru povestea SDS Group.

Vinurile, metafore ale performanței și pasiunii

Primul vin servit, Cuvée PaCS de la Crama SERVE, a reprezentat un tribut adus fondatorilor companiei – domnul Sofian, care a pus bazele SDS în România , și doamna Dana Sofian, cea care a continuat să dezvolte și să modernizeze businessul, transformându-l într-un reper al industriei. Alegerea acestui vin nu a fost întâmplătoare – povestea sa reflectă aceeași pasiune pentru tradiție și inovație care caracterizează și SDS Group.

Al doilea vin, Busuioaca de Bohotin de la Domeniile Averesti, a adus în scenă spiritul autentic românesc – un vin premiat internațional, la fel ca și SDS Group, care în 2016 a fost desemnat cel mai bun distribuitor Electrolux Professionaldin Europa.

Seara a culminat cu 3 Fete Negre, semnat de Aurelia Vișinescu, un vin puternic și elegant care a adus un omagiu femeilor din spatele succesului – atât în lumea vinurilor, cât și în cea a antreprenoriatului.

Trei decenii de excelență românească

În cei 30 de ani de activitate, SDS Group a devenit sinonim cu performanța și profesionalismul. Oferim soluții complete pentru echipamente de bucătărie, spălătorie și curățătorie profesională, reprezentând branduri de top internaționale și oferind suport complet – de la consultanță și proiectare până la instalare și service.

Prin fiecare colaborare, SDS Group a demonstrat că un business 100% românesc poate concura la cel mai înalt nivel european, rămânând fidel valorilor care l-au consacrat: respect, responsabilitate, excelență și încredere.

O seară a recunoștinței și a continuității