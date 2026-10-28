[P] Studiul Face Toți Banii 2026: 1 din 2 români nu are niciun leu pus deoparte pentru urgențe, deși 98% știu că ar trebui

Face Toți Banii publică astăzi analiza completă a primului său studiu despre cum trăiesc românii cu banii lor, „Radiografia financiară a românului obișnuit”, și o duce pe scenă marți, 17 noiembrie, la Apollo 111 Teatrul din București, în prima ediție a emisiunii cu public Face Toți Banii LIVE. Studiul, realizat fără finanțare de la bănci sau alte instituții financiare, arată că problema românilor nu este lipsa informației, ci lipsa marjei: 98% dintre respondenți știu că au nevoie de o rezervă, dar 54% nu au una, 49% nu economisesc nimic într-o lună obișnuită, iar 97% dintre cei care nu economisesc spun că nu au din ce.

„Am făcut studiul pentru că voiam să citim banii românilor fără filtrul cuiva care are ceva de vândut. Ce am găsit nu e o problemă de cunoștințe, ci una de marjă: oamenii știu că le trebuie o rezervă, le lipsesc banii din care s-o facă. Cifrele astea nu se citesc într-un raport, se citesc într-o sală. Pe 17 noiembrie le luăm pe rând, pe scenă, cu oameni care le-au trăit și cu o comunitate care vorbește deschis despre bani.”

Constantin Paraschiv, fondatorul Face Toți Banii și autorul studiului

Cele mai multe studii despre banii românilor sunt comandate de instituții financiare și au avantajul unor eșantioane reprezentative; tema și concluziile le alege însă cine plătește. Face Toți Banii a pus întrebările pe care comunitatea sa de 16.500 de membri le pune zilnic, iar aceeași persoană a răspuns la toate cele 20 de întrebări, ceea ce permite ceea ce studiile de piață arată rar: cum se leagă, la același om, venitul de rezervă, rezerva de stres și stresul de felul în care se vorbește despre bani acasă. Primele rezultate, publicate în octombrie, au fost preluate de Ziarul Financiar, Wall-Street și Business24. Analiza publicată astăzi adaugă răspunsurile libere, codificate pe teme, cele patru grupuri de români după rezervă și sfârșitul lunii, și paradoxul „știu, dar nu fac”, măsurat pentru prima dată în România.

„Cea mai importantă cifră din studiu nu e 54%, ci 17%. Atâta stres maxim rămâne la oamenii care au o rezervă de nici trei luni, față de 62% la cei fără niciuna. Prima lună de rezervă face mai mult decât următoarele cinci la un loc. De aceea sfatul corect pentru România de azi nu e „strânge șase luni de cheltuieli”, ci „pune deoparte prima lună, oricât de mică ar fi”. Restul vine după ce ai dormit o noapte liniștit.”

Adrian Asoltanie, trainer de educație financiară, autorul cărții „Dragă, unde-s banii?”, invitat la Face Toți Banii LIVE

Concret, studiul arată că 54% dintre respondenți nu au fond de urgență, 19% au o rezervă de sub trei luni și doar 14% una de peste șase luni. Lipsa rezervei urmează venitul aproape în linie dreaptă: 83% dintre gospodăriile cu sub 3.000 de lei net pe lună nu au fond, față de 18% dintre cele cu peste 12.000 de lei, iar dintre cei care au o rezervă, 41% țin cel puțin o parte din bani numerar, acasă. 49% nu economisesc nimic, încă 27% pun deoparte sub 5% din venit, iar motivele țin de aritmetică, nu de voință: 48% spun că nu le rămân bani după cheltuieli, 41% că apare mereu ceva neprevăzut. 52% termină luna la zero sau pe minus, iar 39% o termină la zero fără nicio rezervă: pentru ei, prima factură neprevăzută înseamnă împrumut sau plăți amânate. 55% nu au niciun credit, dar 20% se simt blocați în datorii chiar acum, iar 53% dintre cei fără nicio datorie termină totuși luna la zero.

Stresul financiar este la cote maxime: 40% își notează stresul cu 5 din 5, iar 57% cu 4 sau 5. Nimic din chestionar nu desparte oamenii atât de limpede ca rezerva, iar saltul cel mare nu e între trei luni și șase, ci între nimic și ceva: stres maxim la 62% dintre cei fără fond, la 17% dintre cei cu un fond de sub trei luni și la 7% dintre cei cu peste șase luni. Legătura rămâne și când se ține cont de venit și de datorii; este o corelație, nu o cauză, dar este cea mai clară din tot studiul.

Studiul măsoară pentru prima dată distanța dintre ce cred românii că știu despre bani și ce fac. Jumătate dintre respondenți spun că își controlează banii și știu unde se duce fiecare leu, dar 48% dintre ei nu au fond de urgență și 40% nu economisesc nimic. Cei care își descriu cunoștințele financiare ca „foarte bune” nu au rezervă în proporție de 48%, față de 34% dintre cei care recunosc că au lacune mari, același tipar pe care Eurobarometrul 525 îl găsește la nivel național, unde 51% dintre români se cred bine pregătiți financiar și 13% sunt. Controlul este real, dar este control asupra unei lipse: sfatul „fă-ți un buget” ajunge la oameni care au deja buget.

La singura întrebare cu răspuns liber, „un singur lucru care ți-ar schimba situația financiară acum”, 59% dintre respondenți au numit un venit mai mare, un loc de muncă sau o pensie mai bună, 6% au numit educație financiară sau disciplină, tot atâția cât speră la loto. Credințele moștenite despre bani, invocate adesea ca explicație, nu se văd în comportament: cei care le au economisesc exact la fel ca ceilalți. Venitul se vede; mentalitatea, nu.

Puse împreună, rezerva și felul în care se încheie luna împart respondenții în patru grupuri: „la limită”, 39%, fără rezervă și cu luna la zero sau pe minus, în două treimi din cazuri sub 3.000 de lei pe gospodărie; „fără plasă”, 15%, fără rezervă, dar cu bani care rămân uneori și cărora le lipsește doar un mecanism automat; „rezervă subțire”, 31%, cu un fond de sub șase luni, care duce un șoc, nu două; și „confortabil”, 14%, cu peste șase luni de rezervă și stres maxim la doar 7%. Pentru primul grup soluția este venitul, nu un curs; pentru al doilea, un transfer fix în ziua salariului; pentru al treilea, o țintă clară și un loc mai bun pentru bani decât numerarul de acasă.

Analiza completă, cu toate tabelele, metoda și comparațiile cu Eurobarometrul, Eurostat și Barometrul KRUK–Kantar: facetotibanii.ro/studiu-educatie-financiara

De ce ducem cifrele pe scenă, la Apollo 111?

Pentru că un studiu despre bani se citește altfel într-o sală decât într-un raport. Marți, 17 noiembrie 2026, de la ora 19:00, Face Toți Banii LIVE, emisiunea cu public produsă de BiziLIVE TV, ia cifrele pe rând în fața a 130 de oameni, în trei acte. Georgiana Chetrone deschide seara cu rezultatele studiului, alături de Adrian Asoltanie, despre fondul de urgență și ieșirea din datorii; Constantin Paraschiv discută apoi cu Cerasela Rogen despre credințele limitative și miturile despre bani cu care am crescut, de la „banii nu aduc fericirea” la „cei bogați au furat”, și despre cât din ele se vede, de fapt, în ce facem cu banii; cu psihoterapeutul Constantin Cornea despre ce face stresul financiar cu un om și cu un cuplu, într-un studiu în care 40% își dau nota maximă la stres, iar 80% dintre cei cu partener spun că vorbesc complet despre bani; și cu Mirela Retegan, creatoarea Găștii Zurli, despre cum le vorbim copiilor despre bani și ce le spunem când cer ceva ce nu ne permitem. Actul III este al comunității: socializare la barul teatrului, iar trei întrebări din public ajung pe scenă. Biletele și pachetele sunt pe iabilet.ro , cu factură pe firmă pentru companii; programul complet, pe facetotibanii.ro/face-toti-banii-live .

„Radiografia financiară a românului obișnuit” (ediția 1, 2026) a fost realizată de Face Toți Banii printr-un chestionar online anonim cu 20 de întrebări, completat integral între 8 mai și 20 septembrie 2026 de membri ai comunității Face Toți Banii (16.500 de membri, 18–65 de ani, 49% femei și 51% bărbați) care au ales singuri să răspundă; sondajele scurte din grupul de Facebook, cu aproximativ 1.000 de răspunsuri, sunt raportate separat. Eșantionul este autoselectat și neponderat, deci rezultatele arată tendințe și legături în comunitate, nu procente pentru întreaga populație. Studiul este 100% independent, fără finanțare de la bănci, firme de credite sau de investiții, iar rezultatele agregate pot fi preluate liber, cu citarea sursei (CC BY 4.0).