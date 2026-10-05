[P] Tarta cu pere: Un desert elegant pentru toamnă

Toamna aduce pe piață pere coapte, aromate și potrivite pentru deserturi coapte lent, la cuptor. Dacă vrei un preparat care arată bine pe masă și se face fără tehnici complicate, încearcă tarta cu pere. Combini un aluat fraged cu fructe bine alese și obții un desert echilibrat, potrivit atât pentru o cină în familie, cât și pentru o masă cu invitați.

În rândurile următoare găsești o rețetă cu pași ușor de urmat, dar și idei prin care poți adapta tarta după gustul tău.

De ce să prepari tarta cu pere toamna

În majoritatea cazurilor, perele de toamnă au un conținut mai mare de zaharuri naturale și o textură potrivită pentru coacere. Se înmoaie uniform, își păstrează forma și dezvoltă o aromă plăcută în contact cu untul și scorțișoara.

Tarta cu pere se adaptează ușor:

o servești simplă, la cafea;

o transformi într-un desert festiv cu cremă de migdale;

alegi o variantă rapidă cu foietaj, pentru zilele aglomerate.

Dacă alegi ingrediente proaspete și respecți câteva reguli de bază, rezultatul rămâne constant bun.

Ce tip de pere alegi pentru tartă

Caută pere coapte, dar ferme la atingere. Soiurile Conference, Abate și Williams se comportă bine la cuptor. Apasă ușor în zona codiței: dacă pulpa cedează puțin, dar nu este moale, perele sunt potrivite.

Evită fructele foarte moi. În timpul coacerii, acestea eliberează prea mult suc și pot înmuia aluatul. Perele prea verzi rămân tari și nu dezvoltă suficientă aromă.

Dacă ai pere mai ferme decât ți-ai dori, le poți poșa 10 minute în apă cu puțin zahăr și suc de lămâie. Le răcești, le scurgi bine și le folosești în tartă.

Ingrediente pentru rețeta de tartă cu pere

Porții: 8–10

Timp de preparare: 30 minute

Timp de coacere: 40–45 minute

Dificultate: medie

Ingrediente pentru aluat (formă de 26–28 cm)

250 g făină

125 g unt rece, tăiat cuburi

50 g zahăr pudră

1 ou mediu

1 praf de sare

2–3 linguri apă rece (dacă este necesar)

Ingrediente pentru umplutură

4–5 pere medii

50 g zahăr brun

1 linguriță scorțișoară

30 g unt

sucul de la ½ lămâie

Pentru rezultate stabile, cântărește ingredientele și folosește unt rece. Temperatura influențează textura aluatului.

Cum prepari tarta cu pere

1. Pregătești aluatul

Amesteci făina cu zahărul pudră și sarea. Adaugi untul rece și îl încorporezi rapid cu vârful degetelor, până obții o textură nisipoasă. Spargi oul și îl adaugi peste compoziție. Frămânți scurt, doar cât să lege aluatul.

Formezi un disc, îl învelești în folie și îl lași la frigider 30 de minute. Odihna ajută aluatul să își păstreze forma la coacere.

2. Pregătești perele

Speli perele, le cureți dacă preferi un aspect mai fin și le tai în jumătăți. Îndepărtezi cotorul, apoi feliezi fiecare jumătate fără să separi complet feliile. Stro­pești cu suc de lămâie pentru a preveni oxidarea.

3. Întinzi și așezi aluatul

Scoți aluatul din frigider și îl întinzi pe planșetă, într-un cerc de 3–4 mm grosime. Îl transferi în forma de tartă, presezi ușor marginile și îndepărtezi excesul. Înțepi baza cu furculița.

Pentru o bază mai crocantă, poți coace aluatul 10–12 minute în orb, cu hârtie de copt și greutăți deasupra.

4. Aranjezi umplutura

Așezi perele în cerc, pornind de la margine spre centru. Deschizi ușor feliile pentru un efect de evantai. Presari zahărul brun și scorțișoara. Distribui bucățele mici de unt peste fructe.

5. Coci tarta

Introduci tava în cuptorul preîncălzit la 180°C. Coci 40–45 de minute, până când aluatul devine auriu, iar perele capătă margini ușor caramelizate.

Dacă vrei un luciu discret, încălzești 2 linguri de gem de caise cu o lingură de apă și ungi ușor perele imediat după coacere.

Pentru inspirație suplimentară, poți consulta și rețeta de tarta cu pere, unde găsești imagini și explicații detaliate pentru fiecare etapă.

Variante pe care merită să le încerci

Tarta cu cremă de migdale (frangipane)

Prepari o cremă din:

100 g unt moale

100 g zahăr

2 ouă

100 g migdale măcinate

1 lingură făină

Mixezi ingredientele până obții o compoziție omogenă. Întinzi crema peste baza de aluat precoaptă, apoi așezi perele și coci conform indicațiilor. Crema se umflă ușor și susține fructele, oferind o textură apropiată de cea a unei prăjituri.

Galette rustică cu pere

Întinzi aluatul direct pe hârtie de copt. Așezi perele în centru și lași o margine liberă de 4–5 cm. Împăturești marginile peste fructe. Coci la 180°C aproximativ 35–40 de minute. Obții un desert cu aspect relaxat, potrivit pentru servire informală.

Tarta răsturnată cu pere

Dacă îți plac deserturile caramelizate, inspiră-te din varianta clasică de Tarte Tatin.

În această versiune, caramelizezi zahărul și untul direct în tavă, așezi perele peste caramel și acoperi cu aluat. După coacere, răstorni tarta cât este încă fierbinte. Perele rămân lucioase și bine îmbrăcate în caramel.

Variantă fără zahăr rafinat

Înlocuiești zahărul cu eritritol sau cu o cantitate moderată de miere. Reduci temperatura cu 10–15°C și urmărești atent coacerea, deoarece îndulcitorii reacționează diferit la căldură.

Cum servești și păstrezi tarta cu pere

Servești tarta ușor călduță sau la temperatura camerei. Dacă alegi varianta caldă, adaugă o lingură de înghețată de vanilie. Pentru un contrast echilibrat, oferă alături cafea neagră sau ceai negru simplu.

Păstrezi tarta la frigider, acoperită, maximum 2–3 zile. Pentru reîncălzire, folosește cuptorul la 160°C timp de 8–10 minute. Evită microundele; înmoaie baza și schimbă textura aluatului.

Dacă îți place să experimentezi în bucătărie, pornește de la rețeta clasică și ajustează proporțiile după gust. Alege pere bine coapte, respectă pașii și urmărește coacerea. Rezultatul va arăta îngrijit și va avea un gust echilibrat, potrivit pentru orice masă de toamnă.