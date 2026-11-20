În 2023, un judecător federal din New York a identificat într-o cerere depusă la dosar șase hotărâri judecătorești care nu existau. Avocatul le obținuse de la ChatGPT și nu le verificase. Instanța l-a amendat pe el, pe colegul lui și firma lor cu 5.000 de dolari. Cazul, Mata v. Avianca, e citat de atunci în aproape orice discuție despre inteligența artificială în avocatură.

Un model de limbaj generează texte care sună plauzibil, inclusiv trimiteri la hotărâri judecătorești care nu există. De aici ar trebui să pornească orice decizie privind utilizarea lui într-un cabinet de avocatură.

Ce este AI juridic

AI juridic înseamnă instrumente de inteligență artificială folosite în activitatea juridică: asistenți care rezumă documente, propun drafturi, extrag date din e-mailuri sau completează pontajul. Aceste instrumente folosesc modele de limbaj de tipul celor din spatele ChatGPT sau Claude, legate de datele unui cabinet. Rezultatul e o propunere. Decizia și răspunderea rămân la avocat.

Unde ajută un asistent AI

Într-un cabinet, multe ore se duc pe activități administrative: pontaj, date de client copiate din e-mailuri, facturi, notificări către clienții care întârzie plata. Aici un asistent AI economisește timp, iar eventualele erori sunt mai ușor de identificat.

Pontajul. Avocatul spune sau scrie în două rânduri ce a lucrat, iar asistentul propune dosarul, activitatea și durata. Orele care nu se notează în aceeași zi se pierd ușor, iar fiecare oră scăpată din pontajul orelor facturabile lipsește apoi de pe factură.

Avocatul spune sau scrie în două rânduri ce a lucrat, iar asistentul propune dosarul, activitatea și durata. Orele care nu se notează în aceeași zi se pierd ușor, iar fiecare oră scăpată din lipsește apoi de pe factură. Clientul nou. Din e-mailul în care un client cere asistență, asistentul extrage numele firmei, CUI-ul, persoana de contact și ce s-a discutat despre mandat și onorariu.

Din e-mailul în care un client cere asistență, asistentul extrage numele firmei, CUI-ul, persoana de contact și ce s-a discutat despre mandat și onorariu. Primul draft. Asistentul poate genera un contract de asistență juridică pe baza modelului folosit de cabinet și a datelor clientului.

Asistentul poate genera un contract de asistență juridică pe baza modelului folosit de cabinet și a datelor clientului. Notificarea de plată. Pentru o factură restantă, asistentul pregătește textul cu suma, scadența și termenul de plată.

În toate cele patru situații, rezultatul este o propunere pe care avocatul o vede întreagă și o corectează înainte s-o salveze.

Ce rămâne la avocat

Strategia dosarului, aprecierea probelor și consilierea clientului.

Verificarea oricărei trimiteri la legislație sau jurisprudență în sursa oficială.

Verificarea documentelor transmise clientului sau instanței, pentru că răspunderea îi revine avocatului care semnează.

Un asistent AI poate redacta mai repede un prim draft al unei cereri. Nu poate garanta că articolul citat e în vigoare sau că hotărârea judecătorească există.

Secretul profesional și datele clienților

Legea nr. 51/1995 îl obligă pe avocat să păstreze secretul profesional. Un e-mail al clientului copiat într-un chatbot gratuit ajunge pe serverele unui furnizor, iar avocatul trebuie să știe unde sunt stocate datele, pentru cât timp și cine are acces la ele.

În plus, furnizorul care prelucrează date cu caracter personal în numele cabinetului are nevoie de un contract de prelucrare, cerut de art. 28 din GDPR. Contul personal de chatbot al unui avocat nu vine cu un astfel de contract semnat de cabinet.

În SUA, mai multe case mari de avocatură își avertizează deja clienții că discuțiile cu ChatGPT pot fi folosite împotriva lor în instanță.

Șase întrebări pentru orice furnizor de AI

Unde rulează modelul și cât timp păstrează datele trimise? Răspunsul trebuie să precizeze regiunea unde sunt păstrate datele și un termen. Folosește datele cabinetului ca să antreneze modele? Cereți răspunsul în contract. Ce date ajung la model? Puteți exclude categorii precum CNP, IBAN sau conținutul documentelor? Se salvează ceva fără confirmarea unui om? Un asistent care modifică direct datele din dosare sau trimite e-mailuri fără confirmare reprezintă un risc. Cine activează funcțiile AI în cabinet? Administratorul trebuie să le poată activa, dezactiva și limita. Există un jurnal al acțiunilor? Trebuie să puteți verifica ce a propus asistentul, cine a confirmat și când.

Un exemplu: cum răspunde KeyVision PRO

KeyVision PRO e un software pentru avocați folosit de peste 350 de clienți, cabinete și firme de avocatură. Funcțiile AI lansate în noiembrie 2026 sunt incluse în toate abonamentele plătite, fără cost separat la lansare, și în perioada de probă gratuită de 15 zile.

Iată răspunsurile la cele șase întrebări:

Datele. Datele KeyVision rămân pe infrastructura actuală. Textul pleacă la furnizorul AI doar cât durează răspunsul și se întoarce ca propunere. Furnizorii și datele trimise de fiecare funcție sunt descrise în Addendumul AI. Antrenarea. Datele cabinetului nu se folosesc pentru antrenarea modelelor. Ce trece. Conectorul pentru Claude sau ChatGPT vede doar categoriile de date alese de administrator. Din documente primește doar lista lor (nume, dosar, tip, autor, dată), fără conținut. Parolele, CNP-urile, IBAN-urile și tarifele orare nu se transmit. Confirmarea. Asistentul propune pontajul sau datele clientului nou, iar utilizatorul verifică și salvează. Din conector se pot pregăti patru acțiuni: notificarea de plată, situația de sold, un pontaj și o cheltuială refacturabilă dintr-o fotografie a bonului. Fiecare se trimite sau se salvează doar după ce utilizatorul apasă „Trimite” sau „Salvează”. Notificarea de plată și situația de sold cer add-on-ul Performanța. Pornirea. Funcțiile sunt oprite implicit. Pornesc după ce administratorul acceptă addendumul AI, din Setări. Conectorul pentru ChatGPT îl pornește separat tot administratorul. Jurnalul. Acțiunile asistentului se păstrează 180 de zile.

Pontajul se poate dicta. Recunoașterea vocii o face browserul, iar în aplicație ajunge doar textul.

Două funcții din pachet, Referința și Solicitările, nu utilizează deloc AI. Sunt automatizări clasice, cu reguli fixe. Solicitările sunt disponibile cu add-on-ul Performanța.

Întrebări frecvente

Poate AI-ul să înlocuiască un avocat? Nu. Poate reduce timpul alocat muncii administrative și redactării primului draft al unui document. Strategia, verificarea surselor și răspunderea față de client rămân la avocat.

Ce date nu se copiază niciodată într-un chatbot gratuit? Date de identificare ale clienților (CNP, IBAN), documente din dosare și orice informație acoperită de secretul profesional, dacă furnizorul nu are un contract de prelucrare cu cabinetul.

Ce înseamnă „retenție zero”? Că furnizorul modelului nu păstrează textul trimis după ce a generat răspunsul. E una dintre întrebările de pus oricărui furnizor, alături de regiunea în care rulează modelul.

Care e diferența dintre un chatbot și un asistent AI integrat în aplicația cabinetului? Chatbotul primește informațiile introduse de utilizator. Asistentul integrat lucrează cu datele din aplicație, cu reguli stabilite de administrator: ce poate citi, ce poate propune și ce trebuie confirmat de un om.

Cum poate începe un cabinet să folosească AI

Primul pas e o regulă scrisă, valabilă pentru toată echipa: ce instrumente AI sunt permise, pentru ce fel de lucrări și ce date nu se copiază niciodată în ele. Apoi treceți furnizorul ales prin cele șase întrebări de mai sus și cereți răspunsurile în scris.