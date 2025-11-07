[P] Viitorul condusului conectat în România. OMODA & JAECOO – tehnologia în mișcare

România pășește ferm într-o nouă etapă a mobilității – o fază caracterizată de revoluția digitală, de platforme avansate de protecție și de eficiența inteligentă a propulsiei hibride-electrice. Conducătorii auto contemporani sunt mai interconectați, mai sofisticați informațional și mai exigenti decât au fost vreodată. Ei caută un autovehicul care să fie mai mult decât o soluție de transport, ci un partener computațional – eficient, intuitiv, elegant și permanent sincronizat.

OMODA & JAECOO pilotează această tranziție, prin SUV-uri inovatoare care redefinesc condusul modern.

Un capitol inedit al mobilității intelligence

Ambele entități brand sunt clădite în jurul unui principiu unificator: tehnologia dinamică. Ele întruchipează ingineria cu viziune și experiențele digitale smart, create pentru o generație care prețuiește conectivitatea și progresul tehnologic la fel de mult ca performance-ul și bunăstarea.

Inteligență interconectată, accesibilă mereu

De la integrarea seamless cu dispozitivele mobile până la platformele digitale de bord inteligente, modelele OMODA & JAECOO sunt proiectate pentru a menține utilizatorul conectat fără fricțiuni. Display-uri interactive de dimensiuni generoase, control vocal cu asistare AI și navigație live oferă o interfață prietenoasă, optimizată pentru uzul cotidian.

Fiecare model OMODA & JAECOO oferă:

Afișaje duale de înaltă definiție

Îmbunătățiri software periodice (over-the-air)

Interacțiune vocală contextuală

Conexiune wireless pentru dispozitive mobile

Capabilități de monitorizare și control remote prin aplicație

Acestea nu sunt simple facilități – sunt unelte fundamentale ale mișcării moderne, care le permit șoferilor să rămână în flux informațional, fie că navighează spațiul urban, fie că parcurg drumurile scenice ale țării.

Securitate prin progres tehnic inteligent

Tehnologiile avansate de protecție stau în centrul identității ambelor mărci. Sistemele inteligente de asistență anticipează și răspund condițiilor rutiere în timp real, oferind fiecărei excursii un strat suplimentar de siguranță și încredere.

Printre funcționalități se numără:

Control de viteză adaptiv (ACC)

Asistență pentru prevenirea coliziunilor

Tehnologie de menținere a benzii de rulare

Sistem de monitorizare panoramică 360°

Aceste platforme sporesc liniștea și confortul ocupanților, indiferent de destinație.

Eficiență electrificată pentru un viitor mai verde

Odată cu accentuarea continuă a sustenabilității și eficienței, OMODA & JAECOO introduc o arhitectură hibridă de ultimă oră: SHS – Super Hybrid System. Proiectat pentru o distribuție optimă a puterii și emisii minimizate, SHS permite tranziții fluide între modurile electric și hibrid, o recuperare superioară a energiei și o autonomie extinsă – contopind responsabilitatea ecologică cu agilitatea dinamică.

Conducând România spre un orizont mai sustenabil

OMODA & JAECOO nu sunt doar nume noi pe scena auto românească; ele reprezintă un pas hotărât către un ecosistem de mobilitate mai inteligent și ecologic în România. Cu tehnologie de primă linie, măiestrie premium și eficiență electrificată, aceste branduri sunt pregătite să redefinească așteptările și să inspire o nouă generație de șoferi interconectați.

OMODA & JAECOO modelează viitorul mobilității conectate – începând de acum.