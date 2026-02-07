(P) „Voi continua să-i apăr pe cei vulnerabili, tineri, oameni activi și vârstnici” declară Daniel Băluță, președinte PSD Bucuresti

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și președinte PSD Bucuresti a dat sâmbătă dimineață o declarație pe una dintre rețelele de socializare oficiale ale partidului.

„Astăzi, domnul Ciucu, care, în ultimele două luni, s-a dovedit a fi nu doar un amator lipsit de soluții, care nu a făcut altceva decât să îi inducă în eroare pe bucureșteni în legătură cu profesionalismul său, a trecut la un alt nivel… cel al mitocăniei.

Frustrat de lipsa completă de soluții, sufocat de lacrimi și suspine, domnul Ciucu s-a gândit că este bine să treacă la bullying.

Ca orice userist care se respectă, arată cu degetul (𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑐ă 𝑎𝑙𝑡𝑐𝑒𝑣𝑎 𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑧ă 𝑐ă 𝑛𝑢 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑖̂𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑠ă 𝑓𝑎𝑐ă) către PSD, partidul alături de care a câștigat alegerile în Sectorul 6 și alături de care are majoritate politică în Sectorul 6.

Din respect pentru mama, soția și fiica dumnealui, nu voi comenta afirmațiile defăimătoare la adresa mea, afirmații caracteristice unui om slab și fără caracter.

Vreau doar să îi asigur pe bucureșteni, fără echivoc, că nu voi ceda!

Voi continua să lupt pentru a face dreptate!

Voi face tot ceea ce este omenește posibil ca nimeni să nu plătească pentru apă caldă și căldură dacă acestea nu sunt livrate la standarde contractuale.

Voi continua să-i apăr pe cei vulnerabili, tineri, oameni activi și vârstnici, și, 𝐃𝐀, domnule Ciucu, voi continua să construiesc metrou, să dezvolt infrastructura rutieră, medicală și educațională.

Domnule Ciucu, dacă puteți (și, sincer, pare că nu puteți), încercați să faceți același lucru, să dovediți că sunteți așa cum v-ați prezentat în campanie.

Pentru “prestația” de astăzi, vă pot spune doar atât, domnule Ciucu: sunteți un om fără caracter!

Domnule Ciucu, apucați-vă, odată și odată, de treabă!

Lăsați la o parte scuzele, cereți ajutor pentru lucruri serioase și fiți convins că îl veți primi!

Prin țevi nu circulă nici politica și nici lacrimile dumneavoastră de crocodil.

Aveți apucături de baron, domnule Ciucu!

Și nu orice baron. Baronul Münchhausen!

Închei prin a vă ura succes și minte limpede!”

Daniel Băluță, președinte PSD Bucuresti

Articol susținut de PSD București