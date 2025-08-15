Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor

Guvernul a pus în consultare publică, joi seara, prin intermediul Ministerului de Finanțe, proiectul de lege cu noile taxe care vor intra în pachetul 2 de măsuri fiscale. Una dintre ele se referă la combaterea felului în care se diminua profitul impozabil, conform ministrului de finanțe Alexandru Nazare.

Ministerul Finanțelor dorește să taxeze „exact zona prin care multinaționale își exportă profiturile”. Proiectul de lege integral este aici.

Astfel, a fost creată o nouă formulă de taxare, folosită și în SUA potrivit ministrului de finanțe Alexandru Nazare, pentru ceea ce depășește 3% pe patru categorii de cheltuieli ale companiilor care operează în România și sunt afiliate grupurilor economice cu sediul în străinătate. Ce depășește 3% cheltuieli de natura definită de lege va fi considerat cost nedeductibil.

„Permitem niște cheltuieli deductibile la un nivel minimal de 3%. Tot ce depășește acest 3% este taxat cu 16%”, a precizat ministrul Nazare.

Categoriile de cheltuieli vizate sunt:

drepturile de proprietate intelectuală

cheltuieli de management

consultanță

cheltuieli cu dobânzile

Toate aceste cheltuieli se referă la relația cu entitățile afiliate.

”În situația în care cheltuielile menționate la alin. (1) nu sunt prezentate detaliat potrivit formatului contului de profit și pierdere/situaţiei veniturilor si cheltuielilor/datelor informative, din raportările contabile oficiale, ponderea prevăzută la alin. (1) se determină luând în considerare cheltuielile aferente drepturilor de proprietate intelectuală, cheltuielile de management, consultanță, cheltuielile cu dobânzile, înregistrate cu entități afiliate/neafiliate, astfel cum sunt înregistrate în evidența contabilă a anului 2024”.

Noua taxă pe afiliați va înlocui impozitul pe cifra de afaceri care funcționează în acest moment la companiile de peste 50 de milioane de euro.

Argumentul Guvernului este, conform notei de fundamentare, următorul: ”În cadrul Programului de Guvernare, una dintre măsurile avute în vedere pentru creşterea veniturilor la bugetul de stat şi combaterea evaziunii fiscale este cea referitoare la reducerea deductibilităţii pentru categorii de cheltuieli care facilitează diminuarea profitului (de exemplu, cheltuieli de consultanţă a companiilor-mamă pentru sucursale etc.)”.

Și în notă se spune că măsuri asemănătoare au fost luate în SUA, Polonia și Ungaria. Ministrul Nazare a declarat că statul se așteaptă să încaseze aproximativ 1,7-2 miliarde de lei din noile taxe pentru multinaționale.

