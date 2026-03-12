Pachetul social, devenit mărul discordiei în coaliție. Contrazicerile a doi miniștri privind o finanțare de 3,4 miliarde de lei

Pachetul de solidaritate cerut de PSD să fie inclus în proiectul de buget pentru anul 2026, care a creat și premisele ruperii coaliției de guvernare, i-a făcut pe miniștrii din același Guvern să facă declarații contradictorii de la o zi la alta. Ministrul Finanțelor spune că o parte din cei 3,4 miliarde de lei ceruți pot fi asigurați din fonduri europene. Colegul său din Executiv, Florin Manole, ministrul Muncii, îl contrazice și spune că de fapt Comisia Europeană a transmis de cel puțin acum două săptămâni că acest lucru este imposibil.

PSD se întâlnește duminică într-o ședință pentru a decide dacă votează sau nu bugetul pentru anul 2026. Ședința Parlamentului pentru votul bugetului ar trebui să aibă loc săptămâna viitoare, conform surselor HotNews.

Coaliția este divizată, după ce PSD a cerut 3,4 miliarde de lei pentru un pachet de măsuri sociale, care include ajutoare financiare pentru pensionarii cu venituri mici, iar ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare (numit la propunerea PNL), a spus că poate oferi doar jumătate din sumă, 1,7 miliarde de lei.

Ministrul Finanțelor, încrezător

Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a mers luni la Parlament pentru a le prezenta parlamentarilor PNL cele mai noi date despre buget. La finalizarea ședinței cu liberalii, Alexandru Nazare a răspuns întrebărilor jurnaliștilor.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor / Foto: Inquam Photos / George Călin

Alexandru Nazare a fost întrebat dacă au mai existat discuții cu privire la suma cerută de PSD. Întrebat dacă au fost discuții cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) cu privire la un mecansim de finanțare, Nazare a spus:

„Aceste discuții le-am purtat din timp, începând de acum aproape o lună de zile. Ministrul Muncii este informat, ministrul Fondurilor este informat, au avut loc discuții și analize. Eu cred că există posibilitatea cofinanțării acestor proiecte din fonduri europene”.

„Am făcut toate eforturile”

Întrebat de HotNews dacă și ministrul Fondurilor Europene crede că acești bani pot fi asigurați din fonduri europene, Nazare a spus: „Eu nu vreau să… Cred că cei doi miniștri vă pot explica mai bine”.

„Eu tot ce pot să vă spun este că am făcut toate eforturile pe care le puteam face, în calitatea noastră de integrator, la Ministerul Finanțelor, să asigurăm aceste sume, pentru că suntem conștienți că, într-adevăr, trebuie să existe resurse pentru zona persoanelor vulnerabile, dar e la fel de important să păstrăm partea de responsabilitate a acestui buget și să ținem cont că trebuie să păstrăm anumite limite”, a continuat ministrul Finanțelor.

Ministrul Muncii vorbește de „speculații”

Două zile mai târziu, ministrul Muncii, Florin Manole (PSD), l-a contrazis. El a declarat miercuri la Parlament, într-o conferință de presă, că ideile conform cărora o parte din banii pentru pachetul de solidaritate ar putea fi acoperiți din fonduri europene sunt doar „speculații”.

Florin Manole, ministrul Muncii. Inquam Photos / George Călin

„Vreau să insist și asupra acestui subiect, că există tot felul de speculații despre eventuala probabilitate a finanțării, măcar parțiale, a acestui pachet de solidaritate din fonduri europene. Așa ceva nu se poate, din păcate. Din câte știu și premierului i s-a spus asta cu prilejul vizitei sale la Comisia Europeană”, a declarat Florin Manole.

Premierul Ilie Bolojan a avut o întrevedere cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în 26 februarie, la Bruxelles.

„Discuții au existat, iar rezultatul lor l-a consfințit și Comisia Europeană”

HotNews i-a spus ministrului Florin Manole că ministrul Finanțelor declarase cu doar două zile în urmă că din punctul său de vedere există posibilitatea de a fi acoperită această sumă din fonduri europene și că există discuții între ministerul condus de el și cel al Fondurilor Europene. „Dumneavoastră ne spuneți acum de fapt că nu există aceste discuții?”, a cerut clarificări HotNews.

„Nu am spus așa ceva. Discuții au existat, iar rezultatul lor l-a consfințit și Comisia Europeană, spunând că nu se pot finanța din fonduri europene aceste măsuri, pentru că vorbim de creșterea veniturilor populației, nu despre servicii. Serviciile sunt importante, unele se finanțează pe fonduri europene, dar sunt altceva”, a declarat Florin Manole.

Întrebat când a venit concret răspunsul din partea Comisiei Europene, Florin Manole a spus că din informațiile sale „premierul a aflat, dar poate știa și dinainte, dar cu siguranță i s-a spus de la nivelul Comisiei Europene”.

„Și știu asta de la doamna comisar Mînzatu, că nu se pot finanța genul acesta de măsuri precum pachetul de solidaritate din fonduri europene, pentru că România a folosit deja banii pe care îi putea folosi pe genul ăsta de măsuri din fonduri europene”, a continuat Manole.

Pentru ce vrea PSD în buget pachetul de solidaritate, de 3,4 miliarde de lei

PSD a solicitat ca în buget să fie inclus un pachet de măsuri de solidaritate. E vorba despre un pachet de ajutoare financiare „în două tranșe egale, aprilie și decembrie, pentru 2,8 milioane de persoane”:

1.000 de lei pentru 1,24 milioane de pensionari cu venituri sub 1.500 de lei;

800 de lei pentru 497 mii de pensionari cu venituri între 1.501-2.000 de lei;

600 de lei pentru 612 mii de pensionari cu venituri între 2.001- 3.000 de lei.

Doar aceste ajutoare reprezintă aproximativ 1,7 miliarde de lei. Celelalte 1,7 miliarde sunt cerute pentru că PSD mai solicită și eliminarea plății CASS pentru mamele aflate în concediul de creștere al copilului și veteranii de război, dar și ajutoare pentru mamele care se întorc la muncă.

Alocările din buget, contestate de ministrul Muncii

Ministerul Muncii, condus de Florin Manole (PSD), a reclamat, într-o adresă transmisă marți, 11 martie, către Ministerul de Finanțe și obținută de HotNews, că alocările bugetare propuse pentru acest an sunt mai mici cu 7,5% decât execuția bugetară pe anul trecut, și nu acoperă integral necesarul estimat pentru implementarea unor măsuri de sprijin social.

„În urma analizării propunerii de buget pentru anul 2026, pusă în transparență, constatăm că nivelul alocărilor bugetare este mai mic decât execuția bugetară aferentă anului 2025 cu 7,51%. În acest context, apreciem că fondurile propuse nu acoperă în integralitate necesarul estimat pentru implementarea unor măsuri de sprijin social aflate în responsabilitatea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale”, se arată în adresa Ministerului Muncii obținută de HotNews.

Ministerul susține că a promovat în mod constant o abordare prudentă și responsabilă în gestionarea fondurilor publice, urmărind utilizarea eficientă a resurselor bugetare și direcționarea acestora către măsuri cu impact social direct.