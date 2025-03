Pacient recuperat complet după o tumoră cardiacă extrem de rară, operată la Ponderas Academic Hospital. Dr. Cătălin Trifan: „În istoria medicinei, un singur alt caz de tumoră de ligament Marshall a fost descris la un bărbat cu boală coronariană”

Aflat într-o croazieră pe Marea Mediterană, un român a suferit un accident vascular cerebral pentru care a fost tratat într-un spital privat din Sardinia. Medicii italieni l-au externat cu recomandarea să continue tratamentul. Adevărata cauză pentru care a ajuns la AVC avea să o afle la întoarcerea în România: o tumoră la inimă cu o localizare extrem de rară. Intervenția chirurgicală a fost realizată de urgență la Ponderas Academic Hospital, parte din Rețeaua de Sănătate Regina Maria, de echipa doctorului Cătălin Trifan.

O săptămână a stat pacientul român internat la spitalul din Sardinia. Timp în care a fost tratat pentru accidentul vascular cerebral și i s-au făcut mai multe investigații. A fost externat cu recomandarea de a continua tratamentul în România.

De la nimic grav la urgență și caz unic

Odată ajuns pe aeroport, în țară, au început să apară noi dureri în piept. „Erau bătăi cardiace suspecte. Soția s-a speriat, a crezut că fac din nou AVC”, povestește pacientul. Prin urmare, au chemat Ambulanța care l-a transportat la un spital de stat din București. După investigații, medicii au exclus posibilitatea unui nou AVC și a fost tratat contra unei infecții urinare care apăruse. Apoi a fost externat.

„Mi-au zis că nu am nimic grav așa că am plecat acasă, la Târgu Jiu. Soția a insistat să fac investigații suplimentare, așa că am mers la un medic cardiolog care mi-a făcut o ecografie cardiacă. De acolo am fost trimis la un spital din Craiova unde am făcut și o ecografie transesofagiană. În urma acestor investigații mi s-a descoperit o tumoră în interiorul inimii. Și mi s-a spus că trebuie să mă internez de urgență, pentru că este grav. De la Craiova am ajuns la Floreasca, în București pentru o coronarografie”.

Coronarografia a arătat că pacientul are, pe lângă o tumoră la inimă și o boală coronariană severă cu afectare multivasculară. „Medicul de la Floreasca mi-a zis să merg de urgență și să mă operez. Am ales să mă operez la dr. Cătălin Trifan, la Ponderas. Intervenția a fost făcută într-o miercuri, iar după intervenție m-am trezit într-o joi, după-amiază”, rememorează bărbatul.

Al doilea caz cunoscut în lume

Atunci când a primit rezultatele investigațiilor medicale făcute de pacient, dr. Cătălin Trifan, medic primar de chirurgie cardiovasculară, se afla la un congres medical la Londra. „Am rămas pur și simplu uimit când m-am uitat peste investigații. Nu mi-a venit să cred că medicii din Italia au trimis pacientul acasă, fără să-l opereze. A avut mare noroc să supraviețuiască”, își amintește dr. Cătălin Trifan.

Al doilea motiv de uimire a fost poziționarea tumorii în interiorul inimii pacientului. Pentru că dr. Trifan nu doar că nu văzuse la niciun pacient o astfel de localizare, iar în literatura medicală nu fusese descris decât un singur caz. „Mixomul atrial este una dintre cele mai frecvente tumori cardiace beningne. Dar localizarea la acest pacient era absolut atipică. În atriul stâng, într-o zonă din inimă pe care noi o numim ligamentul lui Marshall. Poziționarea mixomului pe acest ligament l-a făcut destul de greu identificabil ecografic de către colegii cardiologi din Italia”, adaugă dr. Trifan.

Deși, dacă pacientul făcuse AVC, ar fi trebuit să i se facă și o ecografie transesofagiană pentru a vedea de unde a pornit problema. „Pentru că tumora pe care o avea pacientul și care a fost cauza emboliei cerebrale care a cauzat AVC-ul nu se dezvoltase în două luni. Practic, ce s-a întâmplat cu pacientul a fost că i s-a desprins o bucățică din acest mixom – adică de cheag – care a plecat pe vase și a astupat o arteră cerebrală. Și s-a produs accidentul vascular cerebral. La Târgu-Jiu a găsit un medic cardiolog care i-a făcut din nou ecografie și care i-a pus diagnosticul corect – formațiune tumorală, probabil mixom inserat la nivelul atriului stâng pe ligamentului Marshall”, a explicat medicul chirurg.

O oră cu inima oprită

O oră a fost oprită inima pacientului în timpul intervenției, dar operația în sine a durat în jur de trei ore și jumătate

Deși intervenția chirurgicală trebuia realizată de urgență, a apărut o nouă problemă și anume cea dată de infecția urinară. Aceasta era cauzată de un germene rezistent și putea compromite succesul operației. „Intervenția chirurgicală trebuia făcută foarte repede. De ce? În primul rând, pentru că exista un eveniment embolic antecedent. În al doilea rând, mixomul era mare, de doi centimetri. Și am văzut cazuri în care întreaga formațiune s-a desprins și a plecat pe calea de ejecție a ventriculului stâng, deci exista un risc mare ca valva aortică să se blocheze complet sau aorta abdominală sau un vas cerebral mare”, ne-a mai explicat dr. Cătălin Trifan.

Intervențiile de chirurgie cardiacă, mai spune medicul chirurg, sunt cu circulație extracorporeală. Cu inimă oprită, adică. Și produc un grad de imunosupresie, în mod fiziologic.

Iar dacă există bacterii, mai ales din cele agresive și rezistente la tratament, ele pot contamina inclusiv pielea din jurul câmpului operator și trebuie făcut tratament, a explicat chirurgul pericolul adus de realitatea infecției urinare prezente în acest caz.

„Pacientul a făcut tratament cu antibiotice după operație. Și încă ceva important pentru dificultatea intervenției: diabetic fiind, la examenul coronarografic al pacientului, care se face de rutină, dacă sunt leziuni suplimentare este obligatoriu să le adresăm în același timp operator. Pentru că gold standardul în chirurgia cardiacă, dacă tot deschizi pieptul, repari tot ce se poate repara. Coronarografic avea și leziuni severe de trunchi principal al coronarei stângi, niște leziuni foarte, foarte calcificate”, a mai spus medicul chirurg.

Aceasta pentru că pacientul avea și diabet, iar acesta este factorul incriminat pentru cele mai multe dintre leziunile coronariene. „Există acum ceea ce noi numim prediabet – starea de rezistență la insulină – și ce vedem noi pe artere – calcificări, depuneri de plăci de ateroscleroză, stenoze, ocluzii – sunt lucruri care se dezvoltă în ani și ani de zile. Sunt foarte mulți factori care duc la boală coronariană și boală aterosclerotică, în general. Părerea științei este că diabetul zaharat de tip 2 și rezistența premergătoare diabetului la insulină sunt cauzele principale. La acestea se adaugă dislipidemiile, hipertensiunea, fumatul.”

O oră a fost oprită inima pacientului în timpul intervenției, dar operația în sine a durat mai mult, subliniază medicul chirurg: „Noi, intrăm, deschidem, oprim inima și trebuie să facem operația cât de bine și cât de repede. Pentru că, cu cât inima stă mai mult oprită – chiar dacă încerc să o protejez – cu atât rezultatele post-operatorii sunt mai proaste. Apare fenomenul de ischemie, deci trebuie să te miști foarte, foarte repede.”

Evoluție post-operatorie foarte bună

Per total, intervenția a durat trei ore și jumătate. „După intervenție, evoluția pacientului a fost foarte bună. A plecat cu o fracție de ejecție bună. A evoluat foarte bine. Post-operator pacientul a fost aproape asimptomatic și era foarte încântat că a scăpat de «sabia lui Damocles» – mixomul din mijlocul inimii”, precizează medicul chirurg.

O altă veste bună în acest caz este că tumorile cardiace solitare, beningne, nu se refac niciodată. Cel puțin asta a demonstrat histologia. „Să nu credeți că intervenția a fost mai dificilă ca în alte cazuri pe care le-am operat. În general, intervenția pentru mixom nu este una dintre intervențiile chirurgicale complexe sau grele. Doar că despre acest mixom, această formațiune tumorală de ligament Marshall, din câte știu eu, a existat până acum doar un singur caz descris în istoria medicală. Iar dacă adăugăm și boala coronariană severă pe care pacientul meu a avut-o și operația coronară pe care a necesitat-o, cu siguranță că este singurul caz din istoria medicinei”, a subliniat. dr. Trifan.

La Ponderas Academic Hospital nu este vorba doar despre intervenții chirurgicale reușite. „Atunci când ești bolnav, contează enorm empatia și felul în care medicii te tratează. Nu doar că mi-au salvat viața, mi-au redat și speranța că există oameni care pun pasiune în ceea ce fac”, a conchis pacientul.

Echipa Inimii oferă analiză și tratament integrat multidisciplinar al patologiei cardiovasculare

În jurul pacientului se află o echipă multidisciplinară formată din chirurg cardiac, cardiolog clinician și ecocardiografist, cardiolog intervenționist, medic anestezie și terapie intensivă, medic imagist ce analizează dosarul pacientului și oferă o decizie integrată, multidisciplinară a bolii. Demersul medical este susținut de o infrastructură de excepție și acreditări internaționale (acreditare JCI din septembrie 2020) ce întăresc încrederea comunității medicale și cea a pacienților în calitatea și siguranța îngrijirii medicale în cadrul Ponderas Academic Hospital.

