Pagube și panică în Filipine din cauza unui cutremur de 6,9. „Eram în stare de șoc”

Oamenii au ieșit din clădiri în orașul Cebu, din cauza cutremurului care a avut loc în Filipine, marți, 30 septembrie 2025. Credit: Alan TANGCAWAN / AFP / Profimedia

Un cutremur cu magnitudinea de 6,9 grade a lovit marți seară în largul coastelor din zona centrală a Filipinelor, avariind clădiri și drumuri și întrerupând curentul electric în unele părți din regiune, fără a fi raportate deocamdată victime, relatează AFP.

Biroul local de seismologie a avertizat asupra unei posibile „perturbări minore a nivelului mării” și i-a îndemnat pe locuitorii insulelor centrale Leyte, Cebu și Biliran să „stea departe de plajă și să nu meargă pe coastă”.

Epicentul cutremurului a fost localizat pe mare, în largul vârfului nordic al insulei Cebu și în apropiere de Bogo, un oraș cu peste 90.000 de locuitori, potrivit Institutului Filipinez de Vulcanologie și Seismologie, care a spus că se așteaptă atât la pagube, cât și la replici.

„În stare de șoc și panică”

Joey Leeguid, pompier în Cebu, a declarat pentru AFP din orașul San Fernando: „Am simțit cutremurul aici, în stația noastră, a fost atât de puternic. Ne-am văzut dulapul mișcându-se de la stânga la dreapta, ne-am simțit ușor amețiți pentru o vreme, dar acum suntem cu toții bine”.

Martham Pacilan, un locuitor în vârstă de 25 de ani al orașului turistic Bantayan, aflat în apropierea epicentrului, a spus că se afla în piața orașului, lângă o biserică, care a fost avariată de cutremur.

„Am auzit un zgomot puternic din direcția bisericii, apoi am văzut pietre căzând de pe structură. Din fericire, nu a fost rănit nimeni”, a declarat el pentru AFP.

„Eram în stare de șoc și panică în același timp, dar corpul meu nu se putea mișca, așteptam doar să se oprească zguduitul”, a mai povestit bărbatul.

Agnes Merza, o îngrijitoare din Bantayan, a spus că gresia din bucătăria ei a crăpat.

„Am simțit că vom cădea cu toții. Este prima dată când trăiesc asta. Vecinii au fugit cu toții din casele lor. Cei doi asistenți adolescenți ai mei s-au ascuns sub o masă pentru că asta au fost învățați la cercetași”, a afirmat femeia în vârstă de 65 de ani pentru AFP.

Clădiri avariate și pene de curent

Guvernul provinciei Cebu a raportat că o clădire comercială și o școală din Bantayan s-au prăbușit, în timp ce o serie de drumuri din sat au fost la rândul lor avariate. Totuși, întrucât cutremurul s-a produs seara, probabil în imobile nu se aflau oameni în momentul respectiv.

Seismul a provocat întreruperi de curent în Cebu și pe insulele din apropiere, a declarat operatorul național al rețelei electrice, care a precizat că încă evaluează amploarea pagubelor.

Într-un live pe contul său oficial de pe Facebook, guvernatoarea provinciei Cebu, Pamela Baricuatro, i-a îndemnat pe locuitori „să rămână calmi și să se deplaseze în zone deschise; să se ferească de ziduri sau structuri care s-ar putea prăbuși și să rămână atenți la replici”.

Ea a spus că guvernul provinciei evaluează situația.

Centrul de avertizare pentru tsunami din zona Pacificului a declarat că nu există o amenințare de tsunami în urma seismului.

Cutremurele se produc aproape zilnic în Filipine, care se află într-o zonă cu activitate seismică intensă.

Cele mai multe dintre ele sunt prea slabe pentru a fi resimțite de oameni, dar cele puternice și distructive apar inopinat, fără a fi disponibilă o tehnologie pentru a prezice când și unde ar putea lovi.