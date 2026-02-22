Pakistanul a bombardat ținte din Afganistan după un val de atentate sinucigașe. Kabulul amenință cu represalii

Pakistanul a bombardat în cursul nopții șapte ținte militante din Afganistan, ca răspuns la atentatul sinucigaș din 6 februarie de la o moschee din Islamabad, soldat cu 31 de morți. Atacurile, raportate oficial duminică, au ucis zeci de persoane, inclusiv femei și copii conform guvernului taliban, care amenință cu represalii, potrivit Reuters.

Atacurile au vizat „șapte tabere și ascunzători teroriste” aparținând talibanilor pakistanezi și Provinciei Khorasan a Statului Islamic de-a lungul frontierei afgane.

Ministerul pakistanez al informațiilor a declarat că are „dovezi concludente” că atentatele sinucigașe recente au fost efectuate de grupări care acționau la instrucțiunile „conducătorilor și coordonatorilor lor din Afganistan”.

Kabulul a negat în repetate rânduri că ar fi permis militanților să folosească teritoriul afgan pentru a lansa atacuri în Pakistan. Un purtător de cuvânt al talibanilor a declarat că atacurile din cursul nopții au ucis și rănit zeci de persoane, inclusiv femei și copii, dar Reuters nu a putut verifica în mod independent aceste afirmații.

Ministerul Apărării din Afganistan a condamnat ceea ce a numit o încălcare flagrantă a suveranității naționale, considerând-o „o încălcare a dreptului internațional, a principiilor de bună vecinătate și a valorilor islamice”.

„Se va lua o măsură adecvată și proporțională la momentul oportun”, a transmis oficialul afgan.

Ministerul pakistanez al informațiilor a enumerat o serie de incidente recente pentru a justifica operațiunea militară. Printre incidentele enumerate de Pakistan se numără un atentat cu bombă la o moschee din Islamabad și violențe în districtele de frontieră din nord-vestul țării, Bajaur și Bannu.

Sâmbătă, armata a declarat că un sinucigaș cu bombă din aceste districte a vizat un convoi al forțelor de securitate, ucigând cinci militanți într-un schimb de focuri și doi soldați atunci când un vehicul încărcat cu explozibili a lovit un vehicul militar.

Atacurile duc la o escaladare bruscă a tensiunilor la doar câteva zile după ce Kabul a eliberat trei soldați pakistanezi într-o mișcare mediată de Arabia Saudită pentru a calma îngrijorările după luni de ciocniri de-a lungul frontierei accidentate.

Tensiunile au forțat închiderea repetată a principalelor puncte de trecere a frontierei, perturbând comerțul și activitatea de-a lungul frontierei de 2.600 kilometri.

Ciocnirile din octombrie au provocat moartea a zeci de persoane înainte de încheierea unui acord fragil de încetare a focului, dar Pakistanul continuă să acuze conducătorii talibanilor din Afganistan că adăpostesc militanți care organizează atacuri pe teritoriul său, o acuzație pe care Kabulul o neagă.