La 15 noiembrie 1926, la „ora 10 ½ precis”, cum se menționa în invitația originală, a avut loc inaugurarea oficială a Palatului Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale din Piața Romană. O sută de ani mai târziu, Academia de Studii Economice din București a celebrat Centenarul Palatului său istoric, simbolul învățământului economic superior al țării, printr-un eveniment conceput ca o întâlnire între trecut, prezent și viitor. Documente originale, gesturi ceremoniale reluate după un secol, muzică, un album aniversar și detalii recuperate din atmosfera inaugurării din 1926 au dat sărbătorii din 18 noiembrie 2026 o identitate aparte.

Un secol de istorie în Piața Romană

Ridicarea Palatului a reprezentat un proiect major al vremii pentru învățământul economic românesc. Principalul său artizan a fost Rectorul Ion N. Angelescu, al cărui nume îl poartă astăzi clădirea, în semn de prețuire.

În timp, Palatul a devenit un reper arhitectural și cultural al Capitalei și un simbol al universității care a format 135.000 de economiști.

Invitația originală la inaugurare anunța ceremonia pentru „15 Noemvrie a. c., ora 10 ½ precis” și vorbea despre un Palat menit să răspundă cerințelor Academiei de-a lungul vieții „multor generații viitoare de studenți”.

Un secol mai târziu, la 18 noiembrie 2026, Adunarea festivă dedicată Centenarului a început tot în Aula Magna și tot la 10 ½ precis, păstrând astfel detaliul ceremoniei din 1926.

Această similitudine nu a fost singulară. Între cele două aniversări au existat legături construite în jurul unor documente, gesturi și simboluri pe care organizatorii au dorit să le readucă în prezentul din 2026.

Galerie foto

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Foto: © Academia de Studii Economice din București, 2026

O nouă placă aniversară, în dialog peste un veac cu aceea din 1926

Sărbătoarea a început cu dezvelirea unei plăci aniversare din marmură de Carrara, cu inscripții realizate în foiță de aur, în spiritul plăcii inaugurale a Palatului din 1926.

Placa a fost dezvelită de Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, și Președintele Senatului universitar, prof. univ. dr. Gheorghe Hurduzeu, în prezența membrilor conducerii universității și a invitaților speciali.

A fost amplasată în holul de la intrarea principală în Palat, între două coloane, cu păstrarea deliberată deasupra sa a spațiului necesar pentru o nouă placă aniversară, aceea din 2126, la bicentenarul Palatului. Astfel, noua placă nu marchează doar împlinirea primului secol, ci și începutul celui de-al doilea.

Adunare festivă în Aula Magna. Mesaje de la Patriarhul Daniel și Guvernatorul BNR

Ceremonia aniversară a reunit, în Aula Magna a Palatului, conducerea universității, reprezentanți ai unor instituții publice, personalități ale mediului academic, profesori, studenți, absolvenți și invitați speciali.

În discursul său, Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a evocat istoria Palatului și contribuția generațiilor care l-au construit, l-au păstrat și l-au modernizat de-a lungul timpului.

Au fost amintite și lucrările de conservare, restaurare și modernizare realizate de-a lungul timpului, între care restaurarea picturii murale „Istoria negoțului românesc” din Aula Magna, reabilitarea sălii și modernizarea amfiteatrelor istorice ale Palatului.

O altă legătură cu ceremonia din 1926 a fost marcată prin mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, prezentat în Aula Magna de pr. dr. Florin Marica, consilier patriarhal și reprezentant al Patriarhului.

În urmă cu un secol, Patriarhul Miron Cristea participa la inaugurarea Palatului și lua cuvântul în Aula Magna. Mesajul Patriarhului Daniel a evocat această legătură istorică și a evidențiat contribuția educației la dezvoltarea societății românești.

Cu prilejul Centenarului, Patriarhul Daniel a conferit ASE Ordinul patriarhal „Credință și Comuniune”, instituit cu ocazia Centenarului Patriarhiei Române.

Comunitatea universitară a primit, de asemenea, mesajul Guvernatorului Băncii Naționale a României, academicianul Mugur Isărescu, absolvent al ASE, transmis de prof. univ. dr. Dan Costin Nițescu, Consilier principal al Guvernatorului BNR, care l-a reprezentat la eveniment.

La Adunarea festivă au luat cuvântul și prof. univ. dr. Pavel Năstase, Rectorul ASE în perioada 2012–2016, doctoranda Marta-Ioana Belehuzi, președinta Uniunii Studenților ASE, și prof. univ. dr. Gheorghe Hurduzeu, Președintele Senatului universitar.

Atmosfera anului 1926, recuperată din documente și readusă în prezent

Centenarul a fost conceput nu doar ca o ceremonie academică, ci și ca o evocare a spiritului în care Palatul a fost inaugurat cu o sută de ani în urmă.

Documentele istorice, imaginile de epocă și atenția acordată detaliilor au contribuit la această călătorie simbolică în timp.

Muzica a avut un loc important în programul aniversar. Violonistul Iulian Băluțel a susținut două momente muzicale în Aula Magna, interpretând lucrări de Carl Millöcker, Iosif Ivanovici, Carlos Gardel și Grigoraș Dinicu.

Legătura cu anul 1926 s-a regăsit și în întâlnirea care a urmat Adunării festive. Participanților le-a fost oferit meniul servit invitaților la inaugurarea Palatului, în 15 noiembrie 1926, reconstituit integral după documentul original păstrat din epocă. A fost un detaliu prin care organizatorii au dorit să evoce, într-un mod concret, atmosfera sărbătorii de acum un secol.

Un Album aniversar care păstrează povestea Palatului

Unul dintre momentele centrale ale Adunării festive a fost prezentarea Albumului aniversar „Palatul din Piața Romană. La Centenar. 1926–2026”, realizat special pentru această ocazie.

Volumul este semnat de conf. univ. dr. Florina Mohanu, autoarea lucrării și director de comunicare al ASE, și îl are drept coordonator onorific pe Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor.

Conceput ca un album de istorie și patrimoniu, volumul este rezultatul unei ample activități de cercetare și documentare. Reunește documente de epocă, fotografii istorice și contemporane și mărturii care recompun povestea construirii Palatului și a evoluției sale de-a lungul unui secol.

În paginile sale, cititorul descoperă nu doar arhitectura clădirii, ci și oamenii, atmosfera, deciziile și eforturile care au făcut posibilă ridicarea sa. Documente precum invitația originală din 1926 readuc în atenție detalii ale epocii și contribuie la înțelegerea istoriei instituției.

În prezentarea volumului, autoarea a sintetizat relația dintre placa aniversară și carte printr-o formulare care exprimă ideea proiectului: „Piatra fixează un moment. Cartea îi păstrează povestea.”

Realizat într-o ediție aniversară limitată, Albumul a fost oferit în dar, din partea universității, tuturor participanților la Adunarea festivă, în semn de mulțumire pentru prezența la sărbătoarea Centenarului și ca amintire a acestui moment.

Prin acest gest, ASE a dorit ca fiecare participant să păstreze nu doar amintirea unei zile aniversare, ci și o parte din istoria Palatului.

Un mesaj pentru generațiile anului 2126

Poate cel mai neobișnuit detaliu al Albumului se află chiar la sfârșitul său.

Ultima pagină poartă data de 15 noiembrie 2126. Sub această dată, câteva rânduri au fost lăsate intenționat goale, pentru cei care, peste o sută de ani, vor continua să scrie istoria Palatului.

Mesajul de încheiere al volumului li se adresează generațiilor care, peste un secol, vor studia și vor preda în Palat, vor continua misiunea celor care l-au construit și îi vor sărbători bicentenarul.

Este aceeași idee exprimată prin amplasarea plăcii aniversare: un loc păstrat pentru viitor.

Invitația din 1926 vorbea despre generațiile viitoare de studenți. Un secol mai târziu, Palatul continuă să le primească, iar comunitatea academică de astăzi lasă, la rândul său, un mesaj celor care vor veni.

În 1926, o generație a construit Palatul. În 2026, o altă generație i-a sărbătorit primul secol, i-a recuperat istoria și i-a încredințat povestea celor care vor veni.

Palatul din Piața Romană și-a început al doilea secol de viață academică, prin oamenii care îi dau sens. Vivat, crescat, floreat!

Adunarea festivă dedicată Centenarului Palatului ASE poate fi urmărită integral pe canalul oficial de YouTube al universității: https://www.youtube.com/watch?v=ANThksXKjVo

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Articol susținut de ASE