Palatul CFR și-a numărat oamenii după ce inițial a spus că nu știe câți lucrează în clădirea în care lifturile sunt oprite de 14 zile

La două săptămâni după ce un lift s-a prăbușit într-una din cele mai aglomerate clădiri de stat din România, niciun ascensor din cele 14 nu mai funcționează și nu se știe când vor fi reparate. Aproximativ 3.200 de persoane lucrează în instituție și sunt afectate de situație, a precizat pentru HotNews compania publică ce administrează Palatul CFR.

Până acum, Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR, compania de stat care administrează clădirea, nu a putut preciza câte persoane sunt afectate, spunând că „e un număr semnificativ de angajați și vizitatori, pentru că acolo își desfășoară activitatea mai multe entități economice, instituții și organizații”.

Reprezentanții Palatului CFR au revenit miercuri cu noi informații, la solicitarea HotNews, spunând că aproximativ 3.200 de oameni lucrează în clădire.

Nu se știe la acest moment când vor fi repuse în funcțiune lifturile oprite în 22 mai.

„În prezent societatea întreprinde toate demersurile legale și tehnice pentru remedierea situației și readucerea ascensoarelor în exploatare în cel mai scurt timp posibil, cu respectarea strictă a normelor privind situația salariaților. Au fost făcute solicitări către autoritățile competente pentru obținerea aprobărilor necesare reluării exploatării în siguranță”, au transmis reprezentanții Palatului CFR pe 4 iunie, la solicitarea redacției.

Clădirea Palatului CFR este formată din patru corpuri: un corp de 11 etaje, două corpuri de opt etaje și altul de trei etaje, spun reprezentanții companiei.

„Regretăm disconfortul creat”

Mai mulți angajați cu care HotNews a stat de vorbă marți au spus că au probleme la urcarea scărilor. „N-au pus în funcțiune nici măcar un lift să meargă oamenii care au probleme. Până nu leșină cineva pe scări și e nevoie să vină SMURD-ul, ăștia nu fac nimic. Nu știm când vor funcționa lifturile, asta așteptăm și noi pentru că avem persoane cu handicap”, ne-a declarat un angajat.

Redacția i-a mai întrebat pe reprezentanții Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR ce măsuri au luat pentru angajații care au astfel de probleme.

„Înțelegem pe deplin dificultățile pe care oprirea ascensoarelor le generează, cu atât mai mult în situația persoanelor cu dizabilități sau cu mobilitate redusă, și regretăm disconfortul creat, însă societatea noastră nu poate dispune unilateral repunerea în funcțiune, nici măcar parțială, a unui ascensor, înainte de îndeplinirea tuturor măsurilor și condițiilor stabilite de autoritățile competente și de obținerea aprobărilor necesare reluării exploatării în siguranță”, au răspuns aceștia.

Cine administrează Palatul CFR

Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR este o societate înființată în 1990, al cărei acționar unic este Ministerul Transporturilor. Obiectivul principal al CEI Palat CFR este „administrarea clădirii Palatului CFR, închirierea spaţiilor aflate în gestionare şi întreţinerea instalaţiilor aferente”.

În 2025, compania a avut un profit net de 3.601.342 lei și avea un număr mediu de 36 de angajați, potrivit datelor de la Ministerul de Finanțe.