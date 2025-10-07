Palatul Nifon și-a redobândit măreția pariziană. Monumentul de pe Calea Victoriei, proiectat de arhitectul regal Paul Gottereau, era în pericol iminent de prăbușire

Încă de când a fost ridicat, în îndepărtatul an 1891, Palatul Nifon intersecția a două străzi istorice, Calea Victoriei și strada Doamnei, din apropierea Centrului Vechi al Bucureștiului.

În perioada interbelică, clădirea monumentală adăpostea la parter magazine și prăvălii cu mari vitrine.

Conceput în formă de U, cu trei fațade realizate cu mult rafinament, cu fațada posterioară orientată spre Biserica Doamnei, Palatul Nifon a rezistat numeroaselor cutremure și incendii.

Ridicată pe locul vechiului han al cojocarului Dedu, clădirea monument istoric nu a fost niciodată consolidată sau restaurată până în prezent.

Lucrările de consolidare și restaurare ale Palatului Nifon sunt în curs de finalizare și au scos la iveală tehnici constructive inovatoare pentru sfârșitul de secol al XIX-lea în București, precum stâlpi și grinzi din fontă, dar si un sistem de preluare și stocare a apelor din precipitații în rezervoare subterane.

