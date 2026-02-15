Palatul Suter, superba clădire de pe Dealul Filaret care veghează peste București

Pe Dealul Filaret, la doi pași de Parcul Carol și de fermecătoare “stradă îngustă” din oraș, Palatul Suter e o adevărată capsulă a timpului, în care regăsești cu ușurință Vechiul București..

În centrul poveștii acestei clădiri remarcabile se află Gustav Adolf Suter, un personaj fascinant, astăzi poate prea puțin cunoscut publicului larg. De origine elvețiană, Suter a fost arhitect și antreprenor și a locuit în București la finalul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX.

Fiind implicat în dezvoltarea zonei Filaret, el a cumpărat terenuri, a gândit parcelări, a trasat alei și a înțeles potențialul rezidențial și simbolic al dealului.

Suter a avut rolul său incontestabil în urbanismul unui București aflat la granița dintre Orient și Occident. Palatul pe care avea să-l construiască nu era destinat publicului dar nici fastului ostentativ. Era, înainte de toate, reședința sa personală.

Citește, pe B365.ro, povestea unei Palatului Suter, de la începuturile sale și până în ziua de azi.