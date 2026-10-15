Una dintre cele mai emblematice clădiri din București a fost scoasă la vânzare. Se știe și prețul cerut

Compania Orange, liderul pieței locale de telecomunicații, a scos la vânzare Palatul Telefoanelor, monument istoric de pe Calea Victoriei din București, scriu joi Economica.net și Profit.ro.

Suprafaţa clădirii este de 11.764 de metri pătrați, iar suprafața terenului este 2.252 metri pătrați.

În iunie 2024, grupul francez de telecomunicații anunțase a anunțat finalizarea fuziunii juridice între Orange Romania S.A. și Orange Romania Communications S.A (fostul Telekom Romania Communications).

În perioada 1995-2001, Palatul Telefoanelor a trecut prin ample lucrări de consolidare, iar mai apoi, începând din 2018, prin lucrări de construcții pentru finalizarea consolidărilor necesare și modernizarea clădirii în scopul adaptării la noile norme de rezistență și securitate la incendiu.

Lucrările de modernizare au fost finalizate în 2024, iar valoarea investițiilor se ridică la peste 7 milioane de euro.

Anunțul de vânzare făcut de Orange

„ Orange Romania S.A. oferă spre vânzare proprietatea Palatul Telefoanelor, una dintre clădirile emblematice din municipiul Bucuresti, având o valoare istorică, arhitecturală și simbolică ridicată.

Orange Romania S.A. oferă spre vânzare proprietatea Palatul Telefoanelor, una dintre clădirile emblematice din municipiul Bucuresti, având o valoare istorică, arhitecturală și simbolică ridicată. Elementele arhitecturale originale contribuie la atractivitatea proprietății pentru utilizări premium. Restaurările realizate până în prezent au păstrat identitatea istorică a clădirii, integrând în același timp funcționalități și standarde moderne, aspect apreciat de investitori și potențiali ocupanți.

Clădirea beneficiază de dotări și finisaje moderne, cu excepția parterului, unde finisajele au fost refăcute în stilul original, specific arhitecturii Art Nouveau / Art Deco, pentru a conserva caracterul istoric și valoarea arhitecturală a imobilului. (…)

Imobilul este clasat ca monument istoric, fiind înscris în Lista Monumentelor Istorice la poziția 2197, sub denumirea „Palatul Telefoanelor”, cu datare 1933.

Palatul Telefoanelor situat în municipiul București, Sector 1, pe Calea Victoriei Nr. 35, una dintre cele mai reprezentative artere istorice și comerciale ale Capitalei. Amplasamentul beneficiază de o poziție ultracentrală, în zona protejată ZP16, fiind inclus într-un perimetru cu valoare istorică, arhitecturală și culturală deosebită.

Imobilul este amplasat la intersecția dintre Calea Victoriei și strada Matei Millo, având deschidere directă către Calea Victoriei și acces secundar din strada Matei Millo. Zona este caracterizată prin trafic auto și pietonal intens pe tot parcursul zilei, datorită concentrării ridicate de clădiri de birouri, hoteluri, instituții publice, spații comerciale și obiective turistice.

Accesibilitatea este foarte bună, atât cu autoturismul, cât și prin transportul public, proprietatea fiind deservită de numeroase linii STB și aflată la distanță redusă de stațiile de metrou Universitate și Piața Revoluției. Centrul Vechi, Piața Revoluției, Parcul Cișmigiu și Bulevardul Regina Elisabeta sunt accesibile pietonal în câteva minute.”

Prețul net cerut de Orange pentru clădirea emblematică este de 25,8 milioane euro, iar metoda de vânzare este licitația cu ofertă în plic închis.