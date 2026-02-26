FOTO Paleontologii au descoperit o fosilă „excepțională” a unuia dintre cei mai mici dinozauri care au trăit vreodată

În regiunea Patagonia din Argentina, peisajul era dominat cu 95 de milioane de ani în urmă de dinozauri uriași, printre care temutul carnivor Giganotosaurus, de aproximativ opt tone, și imensul erbivor cu gât lung Argentinosaurus, care putea ajunge la 70 de tone. Însă nu era doar un tărâm al giganților, așa cum arată o fosilă descrisă recent de paleontologi, relatează Reuters.

Cercetătorii au descoperit un schelet bine conservat și aproape complet al unuia dintre cei mai mici dinozauri cunoscuți din lume, numit Alnashetri cerropoliciensis. Avea dimensiunea aproximativă a unei ciori și probabil vâna animale mici precum șopârle, șerpi, mamifere și nevertebrate.

Fosila, păstrată cu oasele în poziția în care s-ar fi aflat în timpul vieții, oferă noi informații despre Alvarezsaurus, o familie neobișnuită de dinozauri din cadrul grupului numit teropozi, care include toți dinozaurii carnivori.

Acest exemplar, poreclit „Alna”, a fost scos la iveală dintr-o formațiune de gresie aflată într-un sit numit „La Buitrera”, în provincia Rio Negro din nordul Patagoniei. Numeroase fosile de animale mici și de talie medie din perioada Cretacică au fost descoperite anterior aici.

Fosila „Alnei”, un exemplar de Alnashetri cerropoliciensis, FOTO: SWNS / Profimedia Images

„Alna” face parte dintr-un grup aparte de dinozauri

Alna era o femelă mică ce trăia într-un mediu deșertic și a murit după ce a atins vârsta de patru ani, fiind aproape complet matură. După moarte, corpul său a fost rapid acoperit de o dună de nisip, ceea ce explică nivelul excelent de conservare.

În afară de păsări, care au evoluat din dinozauri mici cu pene, Alnashetri este cel mai mic dinozaur cunoscut din America de Sud și rivalizează cu cei mai mici descoperiți la nivel global.

„Alnashetri este cu adevărat minuscul. Cântărind aproximativ 0,7 kg, este mai mic decât o găină”, a declarat paleontologul Peter Makovicky de la Universitatea din Minnesota, autorul principal al cercetării publicate miercuri în revista Nature. „Nici măcar nu ar ajunge la înălțimea genunchiului unui adult obișnuit”, subliniază el.

Exemplarele din familia mai largă Alvarezsaurus erau în principal de talie mică, cu membrele frontale scurte, dar puternice, membre posterioare lungi și cranii ușoare. Cercetătorii presupun că Alnashetri avea pene, pe baza fosilelor altor exemplare din familia Alvarezsaurus. În ciuda unor trăsături asemănătoare păsărilor, alvarezsaurii erau doar doar rude îndepărtate ale acestora.

Alna trăia într-un loc numit Kokorkom, care în limba indigenă a populației Mapuche înseamnă „deșertul oaselor”.

Cum arăta cel mai mic dinozaur descoperit vreodată în America de Sud

„Deși mulți dintre locuitorii Deșertului Kokorkom erau animale care săpau galerii, Alnashetri era un animal ușor care se deplasa pe dune cu picioarele sale subțiri. Corpul său semăna cu cel al unui cocoș, dar cu o coadă lungă”, a declarat paleontologul Sebastián Apesteguía, coautor al studiului în care a fost prezentată descoperirea.

„Brațele sale erau bine dezvoltate, deși nu suficient de lungi pentru a-i permite să zboare, iar coada, deși nu este complet păstrată, pare să fi fost la fel de lungă (raportat la dimensiunea corpului) ca la orice alt dinozaur carnivor tipic”, a adăugat Apesteguía. Cercetătorii cred că exemplarele de Alnashetri au avut aproximativ 70 de centimetri lungime, cea mai mare parte a corpului lor fiind reprezentată de coadă.

Dinții săi ascuțiți erau numeroși și puternici, asemenea celor ai unui mic Velociraptor.

Cum cred oamenii de știință că arăta specia de dinozauri Alnashetri cerropoliciensis, FOTO: SWNS / Profimedia Images

Scheletul subțire și fragil al Alnei a fost atât de bine conservat încât cercetătorii au putut efectua o examinare histologică, studiind structurile microscopice ale oaselor.

„Nivelul de detaliu histologic este excepțional”, a spus Apesteguía.

Fosila prezentată acum a fost studiată timp de 12 ani

Primele rămășițe de Alnashetri descoperite vreodată au fost două picioare incomplete, găsite în 2004 tot la „La Buitrera”. Exemplarul descris acum de cercetători a fost descoperit în 2014 și a fost supus pregătirilor și studiului timp de 12 ani.

Patagonia este unul dintre punctele fierbinți la nivel mondial pentru fosile de dinozauri, mari și mici. „La Buitrera” a fost o adevărată mină de aur pentru fosile de vertebrate mici, precum șarpele timpuriu cu membre Najash, mamiferul cu colți-sabie Cronopio și mica reptilă erbivoră Priosphenodon, precum și dinozaurii de talie mică Jakapil și Buitreraptor.

Exemplar de Cronopio dentiacutus, reconstituit pe baza descoperirilor paleontologilor, FOTO: Daniel Garcia / AFP / Profimedia

„Când ne gândim la peisaje cu dinozauri sau prin prisma filmelor de ficțiune, ne imaginăm întinderi vaste cu bestii enorme rătăcind în depărtare. Dar aceste peisaje sunt aproape întotdeauna lipsite de o componentă crucială a ecosistemului: animalele de talie medie și mică”, subliniază Apesteguía.

„Epoca în care a trăit Alnashetri, unul dintre cei mai mici dinozauri, a coincis cu ceea ce numim adesea «epoca giganților sudici». Alnashetri ne arată că nu a fost o vreme a giganților, ci mai degrabă o perioadă de biodiversitate imensă”, mai spune paleontologul.