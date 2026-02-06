„Palmaresul” penal al primarul Robert Negoiță, acuzat acum de DNA de abuz în serviciu: cinci dosare penale, nicio vinovăție

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță a fost vizat de-a lungul anilor de mai multe investigații ale procurorilor, însă până în prezent într-un singur dosar a fost trimis în judecată, dar și faptele din acel dosar s-au prescris, au semnalat avocații care participă la proces, singura miză fiind plata prejudiciului. HotNews vă prezintă cronologia anchetelor care l-au avut în centrul atenției pe primarul Sectorului 3.

Robert Negoiță a fost pus sub control judiciar miercuri la sediul DNA după perchezițiile făcute de procurori la locuința sa și la Primăria Sectorului 3, într-un dosar de abuz în serviciu. Anchetatorii i-au stabilit o cauțiune de 800.000 de lei, la finalul mai multor ore de audieri, spun surse, pentru HotNews.

Primul dosar penal în care a apărut numele lui Robert Negoiță a fost unul de trafic de minore instrumentat în 2010 de procurorii DIICOT. Ancheta viza o rețea care se ocupa de exploatarea sexuală a unor fotomodele, unele dintre ele minore.

Faptele datau din vremea în care Robert Negoiță era deputat.

Mai multe fotomodele, victime în dosar, au declarat atunci procurorilor că erau constrânse de proprietarii agențiilor de modeling să întrețină relații sexuale cu persoane influente din zona publică. Printre numele indicate de fotomodele a fost și cel al lui Robert Negoiță. Tinerele au declarat la audieri că inclusiv titlurile de miss la concursurile de frumusețe erau condiționate de servicii sexuale.

„În timpul participării la concursul Miss Academy 2008 a trimis-o într-o cameră de la ultimul etaj al hotelului Rin Grand aparent pentru a lua de acolo o rochie, de fapt un pretext pentru ca victima să se întâlnească cu Negoiţă Robert Sorin, care o aştepta acolo. Întrucât i-a refuzat atunci acestuia avansurile sexuale, martorul (Negoiţă-n.r.) i-a dat de înţeles că putea pleca acasă încă înainte de finală (afirmaţie ce este susţinută indirect de o convorbire telefonică purtată ulterior de martoră cu inculpatul Tămârjan Ion Valeriu)”, explicau procurorii în rechizitoriul prin care au decis trimiterea în judecată a proprietarilor agențiilor de modeling.

Negoiță a avut doar calitate de martor.

Dosarul celor 1.250 de apartamente vândute pe persoană fizică

În 2016, procurorii DNA anunțau prima punere sub acuzare a lui Robert Negoiță. Procurorii acuzau atunci că în perioada 2005-2009, prin intermediul societăților pe care le administra, Negoiță a construit trei ansambluri rezidențiale compuse din imobile de locuit și locuri de parcare și a vândut, în nume propriu, un număr de 1.250 din aceste imobile, ascunzând activitatea economică desfășurată prin neînregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA, nedeclararea și neachitarea către bugetul de stat a TVA în valoare de 77.148.021 lei.

„Pentru a evita plata obligațiilor fiscale aferente veniturilor realizate, Negoiță Robert Sorin a folosit un procedeu ingenios prin care cheltuielile cu realizarea imobilelor, în nume propriu, au fost evidențiate contabil și declarate fiscal de societățile pe care le administra, însă veniturile nu au fost evidențiate”, anunța DNA în 14 aprilie 2016.

Patru ani mai târziu, în februarie 2020, DNA a clasat dosarul pe considerentul că fapta nu a existat.

De această dată, procurorii explicau că în cazul în care o persoană fizică nu se înregistrează ca plătitor de TVA, așa cum s-a întâmplat și în cazul de față, existența infracțiunii de evaziune fiscală se reține doar atunci când există un element fraudulos din care să rezulte intenția suspectului de a ascunde bunul sau sursa impozabilă.

„În prezenta cauză, după administrarea probatoriului, a rezultat că bunul (cele 1.250 de imobile edificate) nu a fost ascuns, atât timp cât acesta exista înregistrat în evidențele oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară și respectiv în evidențele administrațiilor fiscale.

De asemenea, nici sursa impozabilă nu a fost ascunsă, având în vedere că pentru tranzacțiile imobiliare în discuție a existat un impozit datorat bugetului de stat, calculat și vărsat cu ocazia încheierii contractelor de vânzare cumpărare aferente acestor imobile”, a explicat DNA soluția de clasare.

În opinia procurorului, caracterul public al actelor încheiate de Negoiță prin înregistrarea în cărțile funciare și la administrațiile financiare a imobilelor și ulterior încheierea contractelor de vânzare-cumpărare „exclud existența vreunui element fraudulos”.

Dosarul privind contractele de salubritate supraevaluate

În februarie 2022, DNA a anunțat punerea sub acuzare a lui Robert Negoiță în cel de-al doilea dosar penal. Negoiță, alături de alte șase persoane din conducerea primăriei, au inculpați pentru abuz în serviciu.

În perioada anilor 2000-2018, în Sectorul 3 din municipiul București, s-au încheiat 54 de acte adiționale la un contract de salubrizare cu S.C. ROSAL GRUP S.A., prin care, fie s-a prelungit contractul, fie s-a mărit valoarea acestuia, anunțau procurorii.

În loc să fie organizate licitații publice, contractul de salubritate încheiat în anul 1999 a fost prelungit succesiv cu ROSAL prin acte adiționale care au determinat inclusiv creșterea tarifelor de salubrizare, acuza parchetul.

În august 2022, Robert Negoiță și ceilalți inculpați din dosar au fost trimiși în judecată. Dosarul a fost înaintat Curții de Apel București, având în vedere că unul dintre inculpați are și calitate de avocat.

578.446.818 lei este prejudiciul estimat de DNA în acest caz. Dosarul se află pe rolul Curții de Apel București, fiind în desfășurare audierile martorilor. Unul dintre avocații inculpaților a solicitat disjungerea și incetarea procesului penal, pe motiv că faptele sunt deja prescrise. Instanța a respins cererea, potrivit încheierii CAB, consultată de HotNews.

Miza în momentul de față, spun avocații, o mai reprezintă prejudiciul. Dacă procesul va primi achitare pe motiv că faptele s-au prescris, inculpații ar putea fi obligați la plata prejudiciului. În cazul achitării pe motiv că fapta nu există, ei scapă de această obligație, spun avocații consultați de HotNews. Următorul termen în dosar va fi pe 24 februarie.

Dosarul accidentului de la Banca Națională

În 2022, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 l-a pus sub urmărire penală pe Robert Negoiță în cazul accidentului produs în august 2021 pe șantierul de la Biblioteca Națională a României, în urma căruia doi muncitori au murit, iar alți patru au fost răniți. Victimele erau angajate ale muncitorii societății Algorithm Residential S3, deținută de Consiliul Local Sector 3

Negoiță a avut doar calitate de suspect în dosar, la finalul anchetei nefiindu-i reținută nicio vină. În iunie 2024, au fost trimise în judecată cinci persoane din conducerea societății Algorithm Residential S3, respectiv dirigintele de șantier. Procesul pe fond urmează să înceapă pe 25 februarie la Judecătoria Sectorului 3.

Dosarul blocului construit ilegal

În 2023, DNA a anunțat a treia punere sub acuzare a primarului Robert Negoiță. Infracțiunea pentru care s-a început urmărirea sa penală: abuz în serviciu.

Procurorii acuzau că în perioada 2015-2021, Robert Negoiță, „în calitate de primar al Sectorului 3 București, cu încălcarea prevederilor legale, ar fi aprobat emiterea presupus nelegală a unor documente necesare construirii și intabulării unei construcții (bloc) situate în zona centrală a municipiului București”.

Dosarul nu a fost finalizat, Negoiță având calitate de suspect în dosar.

Ancheta privind cele 27 de milioane de euro plătite de primăria lui Negoiță unei firme din anturajul Sorinei Docuz, fosta lui soție

În februarie 2024, șeful DNA Marius Voineag anunța într-un interviu pentru G4Media că DNA a deschis dosar penal în cazul licitației de 27 de milioane de euro de la Primăria Sectorul 3, condus de Robert Negoiță, contract atribuit unei companii din anturajul Sorinei Docuz, fosta soție a primarului și o apropiată a fostului premier Marcel Ciolacu.

G4Media.ro a dezvăluit în noiembrie 2023 că un contract cadru de 133 de milioane de lei scos la licitație de Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță, este pe punctul de a fi semnat cu o firmă din Buzău cu cifre de afaceri 0 între 2014 și 2021, după ce a fost câștigat într-o procedură de atribuire cu multe semne de întrebare.

Pentru îndeplinirea unei condiții-cheie de participare, firma Gab Pavolux din Buzău avea ca terț susținător o firmă din domeniul construcțiilor al cărei patron și soția lui au fost finanțatori PSD când partidul era condus Marcel Ciolacu. Mai multe documente și indicii descoperite de G4Media.ro au dezvăluit faptul că în spatele micii firme care țintește banii de la Sectorul 3 s-ar afla membri a două familii – Docuz și Arghir. După dezvăluirile G4Media.ro, afacerea a căzut.

DNA nu a anunțat finalizarea anchetei penale în acest caz.