Pană de curent în Republica Moldova. Ministrul Energiei: „Incidentul arată cât de importante sunt interconexiunile cu România”

Ministrul Energiei din Moldova, Dorin Junghietu, a mulţumit României şi Ucrainei pentru ajutorul acordat în contextul penelor masive de curent de astăzi. Timp de aproximativ patru ore, mai multe localităţi din Republica Moldova au rămas sâmbătă fără curent electric, informează News.ro.

„Mulţumim foarte mult operatorilor sistemului electroenergetic din România şi din Ucraina pentru cooperarea şi suportul amplu în depăşirea acestei situaţii. La fel, vreau să mulţumesc şi consumatorilor din Republica Moldova pentru înţelegere şi pentru tot suportul pe care l-aţi acordat pentru depăşirea acestei situaţii. Mulţumim frumos!”, a spus Dorin Junghietu.

Potrivit datelor oferite de Ministerul Energiei, procesul de restabilire a alimentării cu energie electrică în sistemul de transport a fost finalizat către ora 15:40 pe întreg teritoriul statului, notează deschide.md.

„Incidentul de astăzi arată cât de importante sunt interconexiunile cu România la care lucrăm în prezent, Bălţi – Suceava, Străşeni – Gutinaş şi, desigur, Vulcăneşti – Chişinău”, a mai spus ministrul.

La momentul actual, Sistemul Electroenergetic Naţional operează în parametri normali, consumul de energie electrică se încadrează în limitele valorilor prognozate, fără a fi necesară folosirea energiei electrice de avarie.

Igor Grosu învinuiește Rusia

Preşedintele Parlamentului Moldovei, Igor Grosu, a reacţionat la situaţia de blackout din ţară.

„Incidentul de astăzi arată, din nou, cât de important este să construim instituţii puternice şi să investim în independenţa noastră energetică. Astăzi, unii dintre noi am stat câteva ore în întuneric. Ucrainenii trăiesc această realitate de aproape patru ani din cauza războiului brutal dus de Rusia împotriva Ucrainei. Regimul de la Kremlin distruge vieţi şi loveşte infrastructura civilă, lăsând zi de zi oameni în frig şi în întuneric. De aceea, să fim recunoscători şi să preţuim mereu pacea şi liniştea pe care le avem în casele noastre.

Mulţumim tuturor celor care, în aceste zile sunt implicaţi şi fac tot posibilul ca noi să avem lumină şi căldură în case, celor care se asigură că drumurile rămân practicabile şi celor care au grijă de siguranţa şi securitatea noastră. Vă mulţumim”, a scris Igor Grosu într-un mesaj postat pe Facebook.

Black-out în cursul dimineții

Mai multe regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv capitala Chișinău, au înregistrat, sâmbătă, deconectări de la energia electrică, cauzate de problemele grave în reţeaua electrică din Ucraina.

Pana de curent s-a înregistrat în jurul orei 10.42, când a căzut tensiunea pe linia Isaccea-Vulcăneşti-MGRES, a anunțat Ministerul Energiei al Rupubicii Moldova.

„Din cauza problemelor grave în reţeaua electrică din Ucraina, în dimineaţa zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, a căzut tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcăneşti-MGRES, provocând deconectarea avariată a sistemului electroenergetic. Operatorul sistemului de transport a energiei electrice, Moldelectrica lucrează la remedierea situaţiei, în unele localităţi tensiunea deja fiind restabilită”, a anumțat Ministerul moldovean Energiei.