Pancarte cu mesajul „Musk fură” și un congresman scos din plen de oficiali. Furia democraților a fost vizibilă la discursul lui Trump din Congresul SUA

Discursul lui Donald Trump din Congresul SUA a fost huiduit de unii democrați, boicotat de alții și chiar întrerupt de un texan cu mare vechime în legislativul american, scrie CNN.

Donald Trump își începuse primul său discurs în Congres de abia patru minute, înainte ca un congresman democrat, Al Green, să înceapă să strige că președintele ar trebui să fie suspendat.

Green, un texan în vârstă de 77 de ani care poartă baston și este cunoscut în cadrul Capitoliului SUA pentru criticile sale la adresa lui Trump, a fost rapid scos din sala de ședințe a Camerei Reprezentanților.

Președintele Camerei, Mike Johnson, care stătea în spatele lui Trump, l-a avertizat mai întâi verbal pe Green, care, la începutul acestui an, a mers în aceeași sală pentru a depune articole de punere sub acuzare împotriva lui Trump.

În cele din urmă, Johnson a întrerupt discursul președintelui și a chemat oficialii Capitoliului pentru a-l scoate din sală pe democrat.

Green a declarat ulterior că a dorit să sublinieze că Trump nu are un mandat pentru a tăia finanțarea pentru programele de sănătate Medicare și Medicaid.

Dar nu doar Green a căutat modalități de a-l critica pe Trump în timpul discursului de marți seară.

În timpul discursului, unii democrați au afișat pancarte pe care se puteau citi sloganuri precum „Musk fură” – cu referire la Elon Musk, miliardarul însărcinat de Trump cu reducerea guvernului federal – și „salvați Medicare”.

Melanie Stansbury, reprezentantă din New Mexico, a ținut o pancartă la intrarea lui Trump pe care scria „Acest lucru nu este normal” – pe care un legiuitor republican i-a smuls-o din mâini. Stansbury s-a alăturat ulterior unui grup de alți progresiști.

“Musk Steals” “Save Medicaid” “Protect Veterans”



signs Dems hold in the audience at Trump’s speech before Congress pic.twitter.com/Wi8KSF5mv0