Papa Leon a anunțat că doctorii i-au găsit un mic nodul la plămâni: „Operația este deja programată”

Papa Leon a a anunțat duminică faptul că medicii i-au depistat o mică formațiune la plămân în timpul unui control medical recent și că va fi supus unei intervenții chirurgicale în această săptămână pentru a o îndepărta, transmite Reuters.

Aceasta este prima problemă de sănătate apărută pe durata mandatului pontifului în vârstă de 71 de ani.

Leon le-a spus pelerinilor adunați în Piața Sfântul Petru cu ocazia rugăciunii sale săptămânale de duminică că formațiunea este „bine localizată” și a fost depistată într-un stadiu incipient.

„Recent, în timpul unor examinări medicale, medicii au descoperit un nodul localizat în plămânul meu. A fost depistat într-un stadiu foarte incipient și este bine determinat”, a spus Suveranul Pontif.

„Medicii consideră că este recomandabil să se intervină, așa că, urmând sfatul lor, am decis să mă supun unei intervenții chirurgicale pentru a-l îndepărta”, a declarat el.

„Operația este deja programată pentru următoarele câteva zile”, a mai spus capul Bisericii Catolice.

Leon al XIV-lea, ales papă de către cardinalii din întreaga lume în mai 2025, este relativ tânăr pentru un lider al Bisericii. Îi plac sporturile, inclusiv tenisul, și nu se știe ca el să fi avut anterior probleme de sănătate.

Răposatul papă Francisc, predecesorul lui Leon, a murit la vârsta de 88 de ani și era din ce în ce mai fragil în ultimii ani de viață.

Biroul de presă al Vaticanului a declarat că se preconizează ca recuperarea lui Leon după operație să dureze aproximativ o săptămână. Acesta nu a furnizat alte detalii suplimentare despre starea de sănătate a papei.