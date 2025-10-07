Papa Leon a anunțat prima sa vizită externă, în două țări pe care Francisc nu a mai apucat să se ducă

Papa Leon al XIV-lea va merge în Turcia și Liban la sfârșitul lunii noiembrie, a anunțat marți Vaticanul, aceasta urmând să fie prima vizită în afara Italiei a noului lider al Bisericii Catolice, care numără 1,4 miliarde de membri, transmite Reuters

Leon, primul papă american, va vizita Turcia în perioada 27-30 noiembrie, înainte de a se îndrepta spre Liban, în perioada 30 noiembrie-2 decembrie, unde se așteaptă să vorbească despre situația dificilă a creștinilor din Orientul Mijlociu și să facă apeluri la pace în întreaga regiune.

Leon a fost ales de cardinalii catolici din întreaga lume pe 8 mai pentru a-l înlocui pe regretatul papă Francisc, care intenționa să viziteze ambele țări, dar nu a putut să o facă din motive de sănătate.

Papa Leon se va întâlni cu patriarhul ortodox Bartolomeu

Papa este așteptat să se întâlnească în Turcia cu patriarhul ecumenic Bartolomeu, liderul spiritual al celor 260 de milioane de creștini ortodocși din lume, pentru a celebra 1.700 de ani de la un important conciliu al Bisericii, care a avut loc la Niceea, numită astăzi Iznik.

„Este profund simbolic faptul că Papa Leon … îl va vizita (pe patriarh) în prima sa călătorie oficială”, a declarat pentru Reuters John Chryssavgis, consilier al lui Bartolomeu.

„Papa Leon caută fără îndoială să-și exprime și să-și afirme identitatea de creștin într-o lume cu multe credințe diferite, în care toți oamenii, indiferent de religie și rasă, sunt chemați să trăiască împreună în înțelegere reciprocă”, a spus preotul.

Călătoriile în străinătate au devenit o parte importantă a papalității moderne, papii căutând să se întâlnească cu catolicii din diferite țăro, să răspândească credința și să folosească diplomația internațională.

Primele călătorii ale unui nou papă sunt de obicei considerate un indiciu al problemelor pe care pontiful dorește să le evidențieze în timpul domniei sale.

De luni de zile se aștepta ca Leon să călătorească în Turcia pentru prima sa călătorie în străinătate, dar vizita suplimentară în Liban a apărut în discuții abia în ultimele săptămâni.

Oficialii Vaticanului spun că pontiful dorește să facă apeluri la pace și să comemoreze explozia chimică din 2020 din portul Beirut, care a ucis 200 de persoane și a provocat pagube în valoare de miliarde de dolari.