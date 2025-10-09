Papa Leon, apel fără precedent către mass-media: „Gata cu clickbaitul. Nu vă vindeți autoritatea”

„Gata cu clickbaitul”, le-a transmis joi Papa Leon organizațiilor de presă, îndemnându-i pe jurnaliști să lupte împotriva „informațiilor de calitate îndoielnică” și să îi ajute pe oameni să distingă între fapte și ficțiune, potrivit Politico.

„Comunicarea trebuie eliberată de gândirea greșită care o corupe, de concurența neloială și de practica degradantă a așa-numitului clickbait”, a spus Papa. „Vă îndemn: nu vă vindeți niciodată autoritatea.”

Suveranul Pontif a vorbit în cadrul unei conferințe organizate la Roma de Minds International, o rețea globală de agenții de presă.

Conferința, care se desfășoară până vineri, este axată în principal pe inteligența artificială și pe rolul agențiilor de presă într-o lume pe care organizatorii o descriu drept „post-adevăr”. Discursul Papei Leon a abordat, de asemenea, tema informațiilor artificiale și a dezinformării.

„Este un paradox că, în epoca comunicării, agențiile de știri și de presă trec printr-o perioadă de criză. În același timp, și cei care consumă informație se află într-o criză, confundând adesea falsul cu adevărul și autenticitatea cu artificialul”, a spus Papa.

El a lăudat activitatea jurnaliștilor care își riscă viața relatând direct din zone de război, precum Gaza și Ucraina, și i-a îndemnat să fie o barieră împotriva dezinformării.

„Puteți acționa ca o barieră împotriva celor care, prin vechea artă a minciunii, încearcă să creeze diviziuni pentru a conduce prin dezbinare. De asemenea, puteți fi un bastion al spiritului civic în fața nisipurilor mișcătoare ale aproximării și ale post-adevărului”, a adăugat el.