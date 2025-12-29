Papa Leon avertizează asupra unui „flagel” care se răspândește puternic: „Ruinează atât de multe familii”

Papa Leon al XIV-lea a avertizat luni, în cadrul unei audiențe cu Asociația Națională a Municipiilor Italiene (ANCI), asupra „proliferării puternice” a jocurilor de noroc și a pariurilor, subliniind că acestea ruinează „multe familii”, transmite agenția spaniolă de presă EFE, citată de Agerpres.

„Din păcate, orașele noastre se confruntă cu forme de marginalizare, violență și singurătate care necesită abordare. Aș dori să menționez în special flagelul jocurilor de noroc care ruinează atât de multe familii”, a avertizat suveranul pontif în fața primarilor din țară.

Papa Leon al XIV-lea a subliniat că statisticile arată „o proliferare puternică” a acestui fenomen în ultimii ani și, citând raportul anual realizat de Caritas Internationalis – confederație formată din 162 de organizații catolice care activează în peste 200 de țări și teritorii, potrivit caritas.org – a declarat că „este vorba de o problemă gravă de educație, sănătate mintală și încredere socială”.

Totodată, liderul de la Vatican a deplâns și alte rele care afectează orașele italiene, cum ar fi „problemele psihologice, depresia, sărăcia culturală sau spirituală și abandonul social”. Toate acestea sunt, în opinia sa, „semne ce indică de cât de multă speranță este nevoie” în lumea contemporană.

„Politica este chemată să creeze relații autentice între cetățeni, promovând pacea socială”, a îndemnat suveranul pontif.

„Coeziunea socială și armonia civică necesită, în primul rând, ascultarea celor mai slabi și mai săraci”, le-a reamintit papa liderilor ANCI. „Fără acest angajament, democrația se atrofiază”, a avertizat el, parafrazând un discurs al papei Francisc din 2016.

„Aveți curajul să oferiți speranță oamenilor, proiectând împreună cel mai bun viitor pentru teritoriile voastre”, a încheiat papa în fața oficialilor, cărora le-a reamintit și de alte provocări, precum criza demografică, poluarea, singurătatea persoanelor vârstnice, conflictele sociale sau „dificultățile” cu care se confruntă familiile și tinerii.