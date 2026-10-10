Papa Leon condamnă pedeapsa cu moartea, în timp ce Trump ia în considerare transmiterea în direct a unei execuții

Papa Leon a condamnat din nou, sâmbătă, pedeapsa cu moartea, afirmând că aceasta încalcă sacralitatea vieții umane și îi privează pe oameni de șansa mântuirii, la câteva zile după ce Pentagonul a anunțat că intenționează să transmită în direct o execuție, scrie Reuters.

Armata americană va transmite în direct viitoarea execuție prin împușcare a unui atacator care a ucis 13 persoane la baza militară Fort Hood în 2009, a declarat joi secretarul Apărării, Pete Hegseth, într-o acțiune care ar reprezenta o transmisiune fără precedent a unei execuții în SUA.

„Binele comun poate fi protejat, iar exigențele justiției pot fi îndeplinite fără a recurge la pedeapsa capitală”, a spus Leon, primul papă originar din Statele Unite, într-o postare online, fără a menționa în mod explicit planul Pentagonului.

„Pedeapsa cu moartea este inadmisibilă, deoarece constituie un atac la adresa inviolabilității și demnității persoanei”, a adăugat suveranul pontif în mesajul publicat sâmbătă, cu ocazia Zilei mondiale împotriva pedepsei cu moartea.

Nidal Hasan, un fost psihiatru militar, urmează să devină prima persoană executată prin pluton de execuție de către armata SUA din 1945 încoace.

Planul de transmitere în direct a execuţiei, susținut de Pete Hegseth, a stârnit opoziția unor legiuitori, inclusiv din rândul republicanilor președintelui Donald Trump, a liderilor religioși și a observatorilor internaționali.

Trump însuși a declarat că nu a decis încă dacă va permite difuzarea în direct, în timp ce vicepreședintele american JD Vance, care este catolic, și-a exprimat scepticismul că Pentagonul va proceda la transmiterea execuției programate pentru 3 decembrie. Vance a mai spus că nu ar urmări transmisia în direct dacă aceasta va avea loc.