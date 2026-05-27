Papa Leon l-a citat pe Gandalf din „Stăpânul inelelor” în primul său mesaj major adresat lumii

În prima sa enciclică de când a devenit liderul Bisericii Catolice, Papa Leon a amintit de „autorul catolic din secolul al XX-lea” J.R.R. Tolkien. Deși nu a spus direct că îl citează pe Gandalf din „Stăpânul Inelelor”, cuvintele îi aparțin personajului, după cum observă ArsTechnica.

Enciclica precizează doar că citatul provine din „cuvintele unui protagonist ale unuia dintre romanele” autorului britanic.

Deși Papa Francisc a vorbit la rândul său despre opera lui Tolkien, un catolic devotat, aceasta pare a fi prima dată când scriitorul este citat vreodată la cele mai înalte niveluri ale publicațiilor doctrinare oficiale ale Bisericii Catolice, potrivit ArsTechnica.

Enciclicele reprezintă una dintre cele mai importante forme de învățătură prin care un pontif se adresează celor 1,4 miliarde de membri ai Bisericii Catolice.

„Nu ne este dat să stăpânim toate valurile lumii, ci să facem ceea ce stă în puterea noastră pentru ajutorul acelor vremuri în care suntem așezați, smulgând răul din câmpurile pe care le cunoaștem, astfel încât cei ce vor trăi după noi să aibă pământ curat de lucrat”, afirmă papa Leon în enciclica prezentată alături de miliardarul Cristopher Olah, unul dintre fondatorii companiei de inteligență artificială Anthropic.

Aceleași cuvinte pot fi regăsite în „Ultimul sfat”, capitolul IX al romanului „Întoarcerea regelui”, când Gandalf vorbește în consiliul de la Minas Tirith înainte de ofensiva finală împotriva lui Sauron.

Papa Leon a folosit citatul din Tolkien într-un apel pentru „dezarmarea” AI

Enciclica intitulată „Magnifica Humanitas” („Umanitatea măreață”) a lansat un apel ca inteligența artificială să fie „dezarmată”, în slujba binelui comun.

„Cuvântul este puternic”, a admis suveranul pontif. El a spus însă că a ales în mod intenționat limbajul „dezarmării”, „pentru că acest moment are nevoie de cuvinte capabile să atragă atenția, să trezească conștiințele și să indice căi de urmat pentru umanitate”.

Inteligența artificială de astăzi trebuie „eliberată de logici care o transformă într-un instrument al dominației, excluderii și morții”, a subliniat liderul Bisericii Catolice în enciclică.

Documentul de 40.000 de cuvinte conține critici fără menajamente la adresa armelor autonome alimentate de inteligență artificială, a „atitudinilor neocoloniale” față de colectarea de date și a acumulării de „noi forme de proprietate, precum brevete, algoritmi, platforme digitale, infrastructuri tehnologice și date”.

Însă scrisoarea merge mult dincolo de critică, actualizând învățătura socială catolică într-un mod care cheamă pe toată lumea să „construiască” – un termen preferat al elitei din Silicon Valley popularizat de eseul din 2020 al investitorului în capital de risc Marc Andreessen, „It’s Time to Build”.

În viziunea lui Leon, însă, această „construcție” se extinde dincolo de cod-sursă, startup-uri, fabrici sau locuințe. Suveranul pontif cheamă la crearea unei „civilizații a iubirii” în care fiecare lucrează pentru binele comun în propria sferă de viață și în care tehnologia nu domină, nu exclude și nu ocolește umanitatea, ci, dimpotrivă, o servește și o amplifică.