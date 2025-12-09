Papa Leon a cerut continuarea dialogului pentru „o pace justă” la întâlnirea cu Zelenski. Ce i-a spus liderul ucrainean despre negocierile cu SUA

Papa Leon al XIV-lea l-a primit în audiență privată pe Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, la Vatican. Foto: Președinția Ucrainei via Bestimage / Bestimage / Profimedia

Papa Leon a cerut continuarea dialogului pentru a se ajunge la „o pace justă și durabilă” în Ucraina, în timpul întâlnirii de marți cu președintele Volodimir Zelenski, a anunțat Vaticanul. Comentariile sale au reluat apelurile frecvente ale lui Zelenski pentru o pace „justă”, în contextul în care liderul ucrainean încearcă să se asigure că orice acord care ar pune capăt războiului declanșat de Rusia nu va fi dezechilibrat în favoarea Moscovei, notează Reuters.

Papa „a reiterat necesitatea continuării dialogului și și-a exprimat dorința urgentă ca inițiativele diplomatice actuale să ducă la o pace justă și durabilă”, a transmis Vaticanul într-un comunicat emis după întâlnirea de la reședința papală de la Castel Gandolfo, lângă Roma.

„De asemenea, au fost discutate problema prizonierilor de război și necesitatea de a asigura întoarcerea copiilor ucraineni în familiile lor”, a precizat Vaticanul, care a mediat între Kiev și Moscova în această chestiune privind copiii.

Ucraina exclude cedarea teritoriilor

Zelenski, care a ajuns în Italia după discuțiile de luni de la Londra, i-a mulțumit Suveranului Pontif „pentru rugăciunile constante pentru Ucraina și poporul ucrainean, precum și pentru apelurile sale pentru o pace justă” și l-a invitat să viziteze Ucraina.

„L-am informat pe papă despre eforturile diplomatice cu Statele Unite pentru obținerea păcii. Am discutat despre acțiunile viitoare și despre medierea Vaticanului vizând întoarcerea copiilor noștri răpiți de Rusia”, a scris Zelenski pe X.

Ucraina acuză Rusia că a răpit cel puțin 19.000 de copii și i-a dus în Rusia sau în teritoriile ocupate, fără consimțământul familiilor sau al tutorilor, după invazia din 2022. Rusia a negat că ar fi răpit copii ucraineni, susținând că i-ar fi evacuat pentru a-i proteja de lupte.

Zelenski, care este sub presiunea președintelui Donald Trump să accepte un acord de pace susținut de Statele Unite, a reiterat că orice acord de pace pentru Ucraina trebuie să fie atât just, cât și durabil.

Liderul ucrainean a exclus cedarea de teritoriu Rusiei, iar el și aliații săi europeni sunt îngrijorați că planul sprijinit de Washington ar ceda multe dintre revendicările-cheie ale Moscovei, nu ar răspunde pe deplin îngrijorărilor lor privind securitatea și ar recompensa Rusia pentru invazia în Ucraina.

Premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz i-au oferit lui Zelenski sprijinul lor după discuțiile de luni.

Liderul ucrainean, care urma să se întâlnească și cu premierul italian Giorgia Meloni în timpul vizitei în Italia, a declarat luni că Kievul va transmite marți Statelor Unite o versiune revizuită a planului de pace.

Leon, ales în luna mai, a urmat exemplul predecesorului său, Papa Francisc, cerând în repetate rânduri încetarea războiului din Ucraina și sugerând la un moment dat că ar putea găzdui negocieri de pace. Oferta nu a fost preluată niciodată.