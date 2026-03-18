Papa Leon numește o obligație morală care nu e respectată de SUA, țara sa natală

Papa Leon al XIV-lea a lansat miercuri un apel către guvernele din jurul lumii pentru a le oferi cetățenilor acces universal la serviciile de sănătate, spunând că este „un imperativ moral” ca oamenii să aibă acces la serviciile sanitare de care au nevoie, informează Reuters și Agerpres.

Și alți suverani pontifi au îndemnat guvernele să ofere acces universal la servicii de sănătate, însă etichetarea acestei probleme ca fiind „un imperativ moral” este un termen neobișnuit de puternic pentru un papă.

„O acoperire universală cu servicii de sănătate este un imperativ moral pentru societățile care doresc să se definească drept juste”, a spus suveranul pontif în cadrul unei întrevederi pe teme de sănătate organizată de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și de episcopi europeni.

„Serviciile sanitare trebuie să fie accesibile celor mai vulnerabili nu doar pentru că o cere demnitatea lor, ci și pentru a preveni ca o nedreptate să se transforme într-o cauză de conflict”, a spus el. „Sănătatea nu poate fi lux rezervat doar câtorva”, a subliniat papa Leon.

Predecesorul său, papa Francisc, a pledat în 2021 ca sistemele de sănătate să fie „accesibile pentru toți”, dând drept exemplu sistemul de sănătate finanțat din fonduri publice în Italia.

Papa Leon afirmă că societățile trebuie să îngrijească pe toată lumea

Leon al XIV-lea este primul suveran pontif provenit din Statele Unite, o țară care nu are un sistem de sănătate universal. Fără a-și numi explicit țara natală, suveranul pontif a îndemnat episcopii prezenți la întâlnirea de miercuri să combată inegalitățile din sistemul de sănătate.

„Doar împreună putem construi comunități solidare, capabile să îngrijească pe toată lumea”, a spus papa. „Preocuparea față de umanitatea altora ne ajută și pe noi să ne trăim viețile pe deplin”, a indicat acesta.

Noile sale comentarii vin după ce săptămâna trecută el a făcut afirmații separate care au fost percepute ca o aluzie la țara sa natală.

El a sugerat vineri că liderii politici creștini care pornesc războaie ar trebui să meargă la spovedanie și să se gândească dacă urmează într-adevăr învățăturile lui Iisus.

Mesajul suveranului pontif în contextul războiului din Orientul Mijlociu

„Acei creștini care poartă responsabilități grave în conflicte armate au umilința și curajul de a face un examen serios de conștiință și de a merge la spovedanie?”, a întrebat papa într-un discurs adresat preoților.

Deși Leo nu a menționat pe nimeni vineri, și-a intensificat recent apelurile pentru încetarea războiului în curs cu Iranul, care a început cu atacuri aeriene comune ale Statelor Unite și Israelului pe 28 februarie.

Președintele american Donald Trump a fost crescut în credința creștină presbiteriană, o ramură a protestantismului care pune accentul pe suveranitatea lui Dumnezeu, autoritatea Bibliei și necesitatea harului prin credința în Hristos.

Însă mai mulți oficiali importanți ai administrației sale, printre care vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio, sunt catolici. Vance l-a vizitat la Vatican pe predecesorul lui Leon, papa Francisc, cu puțin timp înainte ca acesta să se stingă din viață în a doua zi de Paște anul trecut.