Papa Leon, primul mesaj după ce a fost diagnosticat cu cancer

Papa Leon al XIV-lea le-a mulţumit miercuri credincioşilor catolici pentru rugăciunile lor, într-un mesaj pe care l-a transmis pentru prima dată de când a suferit o operație pentru cancer pulmonar la Roma, relatează CNN.

„După cum știți, nu am putut fi alături de voi în aceste zile”, a scris Leon într-un mesaj adresat catolicilor care participau la un simpozion dedicat celei de-a 10-a aniversări a documentului „Amoris laetitia”, redactat de predecesorul său, Papa Francisc, cu privire la activitatea Bisericii în rândul cuplurilor şi familiilor.

„Vă mulţumesc din suflet pentru rugăciunile voastre şi pentru munca pe care aţi depus-o împreună. Faptul că împărtăşiţi experienţele voastre şi că ascultaţi cu atenţie reprezintă într-adevăr un dar pentru întreaga Biserică”, a spus papa.

„Vă rog să vă rugaţi pentru mine, aşa cum şi eu mă rog pentru voi”, a mai spus Papa Leon.

Papa Leon, 71 de ani, a fost diagnosticat cu adenocarcinom pulmonar, o formă frecventă de cancer pulmonar. Marți, a suferit o intervenţie chirurgicală de 90 de minute în cursul căreia medicii i-au extirpat lobul inferior al unuia dintre plămâni, potrivit personalului medical care l-a îngrijit.

Vaticanul a precizat că intervenția chirurgicală a decurs cu succes, fără complicații. Nu au fost oferite încă detalii privind dimensiunea tumorii sau dacă boala s-a extins la ganglionii limfatici din apropiere – aspecte esențiale pentru stabilirea prognosticului.

Joi dimineață, Vaticanul a anunțat că Papa Leon a avut o noapte bună în spital și a luat micul dejun.



















