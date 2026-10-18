Papa Leon s-a adresat mulțimii la Vatican, pentru prima dată după operație

Papa Leon al XIV-lea s-a adresat mulțimii adunate duminică în Piața Sfântul Petru de la Vatican, pentru prima dată după ce a fost supus, marți, unei intervenții chirurgicale pentru extirparea unui nodul pulmonar care s-a dovedit a fi canceros, au consemnat AFP și Reuters, conform Agerpres.

Un cor de voci feminine a strigat „Trăiască Papa!”, în momentul în care suveranul pontif, în vârstă de 71 de ani, a apărut la fereastra Palatului Apostolic, reședința sa.

Zâmbitor și pe o voce sigură și clară, Papa Leon le-a mulțumit celor care s-au rugat pentru el în ultimele zile și a afirmat că își va relua treptat angajamentele, pe parcursul convalescenței.

„Aș dori să le mulțumesc tuturor celor care s-au rugat pentru mine în ultimele zile. Am simțit cu adevărat sprijinul vostru – vă mulțumesc”, a spus pontiful, la finalul rugăciunii Angelus.

„Îmi exprim recunoștința deosebită față de medici, asistenți medicali și întregul personal” de la spitalul Gemelli, a adăugat el, adresându-se miilor de oameni prezenți.

Papa Leon operat de cancer pulmonar

Papa Leon a fost diagnosticat cu adenocarcinom pulmonar, cea mai frecventă formă de cancer pulmonar.

Vaticanul a declarat la începutul acestei săptămâni că, în timpul intervenției, „a fost extirpat lobul inferior al plămânului drept”. Intervenția chirurgicală a avut succes și nu au existat complicații.

Medicii au aprobat ca Papa Leon al XIV-lea să fie externat din spital sâmbătă.