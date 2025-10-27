Papa Leon va merge în Turcia și Liban, în prima sa călătorie externă. Pe agendă, o întâlnire „profund simbolică”

Papa Leon al XIV-lea va vizita opt localități din Turcia și Liban în acest an, potrivit anunțului făcut luni de Vatican, în ceea ce va fi prima sa deplasare în afara Italiei ca Suveran Pontif, și este de așteptat să transmită apeluri de pace în regiune, relatează Reuters.

Leon al XIV-lea, primul papă american, va merge în Turcia în perioada 27-30 noiembrie, iar apoi se va afla în Liban, între 30 noiembrie și 2 decembrie.

Predecesorul său, Papa Francisc, plănuia să viziteze ambele țări, dar nu a mai reușit să o facă din cauza stării de sănătate. Francisc s-a stins din viață în 21 aprilie, iar Leon a fost ales în locul său în 8 mai.

Un aspect central al vizitei în Turcia va fi seria de evenimente comune cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I – care vineri a sosit în România cu ocazia sfințirii altarului Catedralei Naționale, prima sa vizită în țara noastră după 2018.

„Este profund simbolic”

Papa Leon și Patriarhul Bartolomeu vor sărbători împlinirea a 1.700 de ani de la Sinodul de la Niceea, oraș care astăzi se numește Iznik și se află în Turcia.

„Este profund simbolic faptul că Papa Leon (…) îl va vizita (pe patriarh, n.r.) în prima sa călătorie oficială”, a declarat reverendul John Chryssavgis, consilier al lui Bartolomeu, pentru Reuters.

Papa Leon se va întâlni și cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, la Ankara, și va vizita Moscheea Albastră din Istanbul. Pe agendă este și o liturghie catolică la Istanbul, pe stadionul Volkswagen Arena.

Apoi va merge în Liban

În Liban, Papa Leon se va întâlni cu președintele Joseph Aoun, va găzdui o întâlnire interreligioasă și va conduce o liturghie în aer liber.

Tot la Beirut, el se va ruga în zona exploziei chimice din 2020, care a ucis 200 de oameni și a provocat pagube de miliarde de dolari.

Călătoriile în străinătate au devenit un aspect important al papalității moderne, papii încercând să aibă întrevederi cu catolicii locali, să răspândească credința și să desfășoare activități diplomatice internaționale.

Primele călătorii ale unui papă nou sunt văzute de obicei ca un semnal cu privire la problemele pe care dorește să le aducă în atenție în perioada mandatului său.

Atât Turcia, cât și Libanul sunt țări majoritar musulmane, iar Francisc a pus un accent puternic pe dialogul musulman-catolic în timpul unui mandat de 12 ani, în care a făcut 47 de călătorii în străinătate.