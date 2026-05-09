Reacția Moscovei după ce Zelenski a trolat-o cu un decret prin care îi „dă voie” să-și țină parada: „E problema lui”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a răspuns acid la gestul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a emis vineri un decret prin care „permite” organizarea unei parade la Moscova.

„Vai de cel care încearcă să-și bată joc de Ziua Victoriei. E problema lui“, a spus purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin.

„Noi nu avem nevoie de permisiunea nimănui”, a adăugat el, făcând referire la parada militară de sâmbătă de la Moscova.

Reacția vine după ce Zelenski a confirmat vineri seară anunțul lui Donald Trump privind un armistițiu de trei zile cu Rusia și, mai mult, a emis un decret prin care „permite” desfășurarea paradei militare de Ziua Victoriei în Rusia.

„Prin prezenta decretez: să se permită organizarea unei parade în orașul Moscova (Federația Rusă) la data 9 mai 2026”, se scrie în decret.

Conform documentului, pe durata paradei, planul de utilizare a armamentului ucrainean exclude zona Pieței Roșii din Moscova, fiind precizate extraordinar de precis coordonatele acesteia:

„55.754413 37.617733 — în apropierea Dumei de Stat / Piața Manezhnaya

55.755205 37.619181 — marginea nordică a Pieței Roșii

55.753351 37.622854 — la est de Piața Roșie, lângă magazinul GUM

55.752504 37.621538 — chiar lângă Catedrala Sfântul Vasile”