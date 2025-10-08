Paradoxul bursier al anului 2025: Recorduri în mijlocul conflictelor, inflației și recesiunilor

Michael Seifert, Donald TrumpJr., Kimberly Guilfoyle și Omeed Malik (de la stânga la dreapta) la Bursa de Valori din New York, pe Wall Street, în New York City, joi, 20 iulie 2023. Sursă foto: John Angelillo / UPI / Profimedia

Piețele financiare mondiale ating maxime istorice în 2025, provocând un paradox aparent inexplicabil: cum pot bursele să înflorească când planeta se confruntă cu războaie, inflație în creștere și temerea instalării unor recesiuni în economii importante, odinioară „locomotive” ale Europei.

Răspunsul vine din combinația dintre politicile monetare expansioniste, teama investitorilor de inflație și concentrarea creșterii în giganții tehnologici.

Imaginea pare desprinsă dintr-o lume paralelă: în timp ce știrile internaționale sunt dominate de conflicte militare majore, inflație persistentă și prognoze economice sumbre, indicii bursieri de la New York la Tokyo înregistrează recorduri după recorduri. Este o contradicție care pune în dificultate chiar și analiștii cei mai experimentați.

Frica de inflație alimentează paradoxal bursele

Adrian Codirlașu, președintele CFA România, organizația specialiștilor în investiții financiare, oferă o explicație contraintuitivă dar logică a fenomenului: „Pentru că avem dobânzi real negative, avem inflație mare și oamenii căută protecție. Ce oferă protecție? Equity-ul, aurul și real estate-ul. E adevărat, protecția nu-i perfectă, dar e totuși, protecție.”

În esență, investitorii fug din depozite bancare și obligațiuni către active tangibile sau cu potențial de creștere, tocmai pentru a se apăra de erodarea puterii de cumpărare. Este o ironie amară: teama de inflație, în loc să provoace retragerea din piețe, determină un val de investiții care împinge prețurile activelor la cote maxime.

„E aceeași frică peste tot în lume. Și vedem bursele la nivel global atingând noi maxime. Aurul e și el la niveluri maxime”, continuă Codirlașu. „Deci vedem că oamenilor le e frică de inflație. Practic, toate guvernele sunt puternic îndatorate și ăsta e modul de a corecta prin inflație. Oamenii au simțit lucrul ăsta.”

Băncile centrale: Pompele de lichiditate nevăzute

În spatele acestui boom bursier se află și o realitate mai puțin vizibilă: sprijinul masiv și constant oferit de băncile centrale, în special de Federal Reserve și Trezoreria SUA. Deși retorica oficială vorbește despre combaterea inflației și înăsprirea politicii monetare, realitatea este mai nuanțată.

Cantități impresionante de lichiditate continuă să fie injectate în sistemul financiar – adesea prin instrumente mai puțin transparente, precum emiterea de datorii pe termen scurt sau operațiuni repo – creând un paradox: discurs dur despre inflație, dar acțiuni care susțin prețurile activelor și facilitează accesul la finanțare.

Acest flux constant de bani ieftini acționează ca un plasture pus pe rănile economiei, împiedicând o corecție naturală și prelungind iluzia prosperității pe piețele financiare.

„Urcând pe zidul grijilor”: Psihologia pieței în acțiune

Un fenomen clasic observat pe Wall Street este conceptul de „wall of worry” – zidul grijilor. Paradoxal, piețele bursiere au o tendință istorică de a crește tocmai în perioadele marcate de incertitudine și pesimism generalizat.

Investitorii profesioniști și fondurile de investiții mari privesc sistematic dincolo de turbulențele imediate – fie ele geopolitice sau economice – mizând pe faptul că aceste provocări vor fi în cele din urmă depășite. Această perspectivă pe termen lung explică de ce știrile negative nu provoacă neapărat scăderi bursiere susținute, atâta timp cât există credința într-o eventuală redresare.

„Atât investitorii cât și fondurile de investiții se orientează către equity”, explică Codirlașu. „Equity-ul fiind un activ care asigură o anumită protecție. Nu perfectă, dar oferă o anumită protecție.”

Giganții tehnologici: Motorul ascuns al creșterii

O analiză mai atentă a recordurilor bursiere din 2025 dezvăluie un secret incomod: creșterea nu este deloc uniformă. O proporție mare din avansul indicilor este generată de un număr restrâns de companii tehnologice gigant – Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon și câteva altele.

Evaluările acestor corporații au explodat pe fondul entuziasmului fără precedent legat de inteligența artificială și potențialul ei de a revoluționa economia globală. Nvidia, producătorul de procesoare esențiale pentru sistemele AI, a devenit simbolul acestui boom, cu o capitalizare bursieră care rivalizează cu economiile unor țări dezvoltate.

Problema este că aceste companii gigant domină indicii bursieri prin greutatea lor. Performanța lor spectaculoasă poate masca slăbiciuni grave în restul pieței – majoritatea companiilor de dimensiuni medii și mici întâmpină dificultăți serioase, dar acest lucru devine invizibil când calculăm media indicilor.

Este echivalentul unui examen de clasă în care câțiva elevi strălucitori obțin note perfecte, ridicând media generală, în timp ce majoritatea se luptă să treacă.

Evaluări la niveluri periculoase

Indicatorul price-to-earnings (P/E) – care măsoară raportul dintre prețul unei acțiuni și profitul pe acțiune – se află la cel mai înalt nivel din ultimii 20 de ani. Aceasta înseamnă că investitorii plătesc astăzi prețuri record pentru fiecare dolar de profit generat de companii.

În condiții normale, un P/E atât de ridicat ar fi un semnal de alarmă roșu, indicând o posibilă supraevaluare și riscul unei corecții brutale. Dar optimismul legat de tehnologie și AI rămâne atât de puternic încât investitorii sunt dispuși să ignore aceste avertismente clasice.

Este ca și cum ai plăti 500.000 de euro pentru un apartament de 50.000 de euro, justificând prețul prin speranța că în viitor va genera chirii astronomice – o speranță care poate sau nu să se materializeze.

Avertismentul expertului: Zona roșie

Adrian Codirlașu nu își ascunde îngrijorarea: „Părerea mea că s-a intrat într-o zonă de ușoară supraevaluare. Cred că un șoc extern ar putea să ducă toate bursele în jos”, spune acesta.

Este un avertisment care merită luat în serios. Chiar dacă istoria arată că piețele de acțiuni au o reziliență remarcabilă și s-au recuperat rapid din crize și conflicte anterioare (cu excepția recesiunilor profunde), asta nu garantează că scenariul se va repeta la infinit.

Combinația dintre evaluări istorice ridicate, tensiuni geopolitice majore, inflație persistentă și politici monetare contradictorii creează un cocktail volatil. Un eveniment-șoc neașteptat – o escaladare militară majoră, o criză bancară, un faliment suveran – ar putea declanșa o corectare rapidă și brutală.

Lecția pentru investitorul obișnuit

Ce ar trebui să învețe investitorul român obișnuit din acest paradox global?

În primul rând, că piețele financiare nu funcționează după logica simplă a știrilor de seară. Relația dintre evenimente economice și evoluția burselor este complexă, influențată de psihologie colectivă, politici monetare și mișcări masive de capital.

În al doilea rând, că recordurile bursiere nu înseamnă automat oportunități de investiție. Dimpotrivă, când toată lumea este euforică și evaluările sunt la maxime istorice, prudența devine esențială.

În al treilea rând, diversificarea rămâne regina strategiilor. Aurul atinge recorduri alături de acțiuni nu întâmplător – investitorii profesioniști nu pun toate ouăle în același coș.

Și, poate cel mai important: când experții încep să vorbească despre „ușoară supraevaluare” și posibile „șocuri externe”, e timpul să fii atent. Pentru că, după cum ne învață istoria bursieră, ceea ce urcă vertiginos poate coborî la fel de rapid.

Pe scurt, paradoxul bursier al anului 2025 ne arată că piețele pot rămâne iraționale mai mult timp decât poate rămâne solvent un investitor care pariază împotriva lor. Dar ne reamintește, totodată, că gravitația financiară funcționează întotdeauna – întrebarea nu este „dacă”, ci „când”.