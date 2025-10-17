Parchetul Curţii de Apel Bucureşti a preluat ancheta după explozia din Sectorul 5 soldată cu trei morți. Se fac cercetări pentru distrugere din culpă

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. Foto: Inquam Photos / George Călin

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a anunțat vineri că a preluat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 ancheta privind explozia produsă dimineață într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, în urma căreia trei persoane au murit și alte 14 au fost rănite. Dosarul este instrumentat in rem pentru distrugere din culpă.

„Dată fiind complexitatea cauzei, în temeiul art. 325 Codul de procedură penală, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a preluat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 dosarul constituit în urma sesizării din oficiu cu privire la explozia petrecută în dimineaţa zilei de 17.10.2025 la scara 2 a blocului 32 din str. Vicina, nr. 3”, a transmis instituția. Ancheta vizează infracțiunea de distrugere din culpă, prevăzută de art. 255 alin. 1 și 2 Cod penal.

Potrivit News.ro, articolul invocat se referă la distrugerea din culpă şi conţine următoarele prevederi: „(1) Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare, din culpă, a unui bun, chiar dacă acesta aparţine făptuitorului, în cazul în care fapta este săvârşită prin incendiere, explozie sau prin orice alt asemenea mijloc şi dacă este de natură să pună în pericol alte persoane sau bunuri, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă; (2) Dacă faptele au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani”.

Procurorii au mai precizat că, „în vederea aflării adevărului judiciar şi stabilirii împrejurărilor concrete care au condus la producerea exploziei, identificării persoanelor responsabile în scopul stabilirii răspunderii penale a acestora” sunt efectuate expertize tehnice, sunt audiați martori, sunt ridicate documente și se desfășoară cercetări la fața locului.

Activităţile sunt efectuate cu sprijinul lucrătorilor de poliţie din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia de Investigaţii Criminale, Serviciului Omoruri şi Serviciului Vătămări şi Ucideri din Culpă din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Autoritățile se contrazic: două versiuni despre cine a închis gazul și când a fost descoperit sigiliul rupt

Asupra a două momente-cheie ale tragediei există versiuni diferite, ambele oficiale. Primul se referă la ziua de joi, când a fost oprit gazul, iar al doilea la vineri dimineață, când s-a constatat că sigiliul pus joi fusese rupt.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energie (ANRE) a afirmat vineri, într-un comunicat public, că a început un control la Distrigaz Sud Rețele, furnizorul de gaze al blocului din Sectorul 5, acolo unde două etaje s-au prăbușit și trei oameni au murit.

În comunicat, ANRE susține că Distrigaz i-a transmis că a închis joi alimentarea cu gaze. Numai că șeful DSU, Raed Arafat, a spus că joi pompierii au fost cei care au închis alimentarea cu gaz, „până au ajuns reprezentanții Distrigaz”.

A doua contradicție privește ziua de vineri: momentul în care a fost descoperit sigiliul rupt, înainte sau după explozie.

ANRE afirmă în comunicat că echipa Distrigaz a ajuns la bloc înainte de explozie, în urma unei sesizări, și că a constatat sigiliul rupt chiar înainte de deflagrație.

În schimb, Arafat a declarat, la conferința de presă de vineri, că această constatare a fost făcută după explozie „Concomitent cu sosirea celor de la Distrigaz, sau înainte de a ajunge ei, a avut loc explozia”, a spus șeful DSU.

„Din informațiile pe care le avem, explozia a avut loc înainte ca Distrigaz să poată să facă ceva. Dar asta trebuie confirmat cu Distrigaz.”

La rândul său, Distrigaz Sud Rețele, companie deținută de Engie, care deservește aproape 2,3 milioane de gospodării și instituții, a emis un comunicat în care contrazice ANRE.

Distrigaz susține că a închis gazele joi, la aproximativ două ore de la sesizare, iar vineri a ajuns la o nouă sesizare chiar în momentul exploziei, nu înainte.

„Se bănuiește că cineva a dat drumul la gaz”, a declarat ulterior Raed Arafat.