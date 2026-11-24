După extrem de controversatul AquaVentura, parcul acvatic din Sectorul 3 al Capitalei care a înghițit peste 30 de milioane de euro din bani publici și care a fost dat rapid în administrare privată, primarul Robert Negoiță anunță un nou proiect mamut: reinventarea Parcului Pantelimon, în întregime.

Anunțul primăriei, însoțit de zeci de pagini generate cu Inteligența Artificială, Parcul Pantelimon reinventat este descris drept un loc “al poveștilor, aventurii și experiențelor pentru întreaga familie”, pe o suprafață de aproximativ 26 de hectare.

Propunerea de transformare a Parcului Pantelimon, care ar urma să coste peste 230 de milioane de lei (fără TVA), deci peste 40 de milioane de euro, este propus spre aprobarea Consiliului Local al Sectorului 3.

Citește, pe B365.ro, despre protestul câtorva zeci de asociații civice din București, care cer oprirea experimentelor urbanistice, a construcțiilor invazive și a proiectelor megalomanice.