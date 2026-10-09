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Actualitate

Parfumuri și pantofi sport la prețuri surprinzător de mici pe Trendyol. Ce trebuie să verifici înainte să comanzi

Alexandra Nistor
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Diferențele mari de preț pentru unele produse de brand îi pot face pe cumpărători să se întrebe cum le pot verifica autenticitatea. HotNews a analizat ce poate verifica un client înainte să cumpere și a cerut explicații Trendyol și ANPC.

  • Un parfum care costă câteva sute sau chiar mii de lei la comercianții autorizați poate apărea pe Trendyol la un preț mult mai mic.
  • Oferta este tentantă, dar cum știi dacă produsul pe care urmează să-l comanzi este original?