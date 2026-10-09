Parfumuri și pantofi sport la prețuri surprinzător de mici pe Trendyol. Ce trebuie să verifici înainte să comanzi

Diferențele mari de preț pentru unele produse de brand îi pot face pe cumpărători să se întrebe cum le pot verifica autenticitatea. HotNews a analizat ce poate verifica un client înainte să cumpere și a cerut explicații Trendyol și ANPC.

O căutare după „fake-uri Trendyol” pe TikTok arată că întrebarea îi preocupă și pe alți cumpărători. „Vinde sau nu Trendyol produse fake?”, „Plin de fake-uri pe Trendyol” sau „Cum mi-am luat țeapă de pe Trendyol” sunt câteva dintre titlurile videoclipurilor care apar printre rezultate.

Trendyol funcționează ca marketplace, ceea ce înseamnă că pe platformă vând comercianți diferiți. Iar unul dintre primele lucruri pe care un cumpărător le poate verifica este tocmai cine vinde produsul.

Un preț „imposibil de bun”, primul semnal de alarmă

Pe Trendyol pot fi găsite parfumuri de nișă, de designer sau arăbești. În cazul parfumurilor de nișă și de designer, diferențele de preț pot ridica semne de întrebare, pentru că la comercianții autorizați acestea costă de la câteva sute până la câteva mii de lei.

Dar nici un produs ieftin în mod obișnuit nu este ferit de riscul contrafacerii.

Patrik, un influencer cu peste 110.000 de urmăritori pe TikTok, care publică recenzii și recomandări despre parfumuri, spune că inclusiv parfumurile arăbești, de regulă mai accesibile, pot fi contrafăcute.

Într-un videoclip publicat în primăvară, el susține că pe Trendyol pot fi găsite atât produse originale, cât și fake și le recomandă cumpărătorilor să verifice în primul rând comerciantul.

„Doar intri să te uiți cine-l vinde. Asta-i singura chestie care contează”, spune el.

Cristian Pandia, alt influencer, cu peste 140.000 de urmăritori pe TikTok, îi sfătuiește și el pe utilizatori să fie atenți la comerciant. El atrage atenția și asupra parfumurilor care au „un preț imposibil de bun”.

În unele cazuri, ambalajele parfumurilor au coduri QR care pot oferi indicii suplimentare. O utilizatoare TikTok a relatat că a cumpărat de pe Trendyol două parfumuri arăbești ale aceluiași brand, iar după scanarea codului unuia dintre ele a primit mesajul „Produs suspect detectat”.

@justymasgras_ ​Storytime: Cum mi-am luat teapă de pe Trendyol… 😭 Vinde Trendyol fake-uri sau care-i faza?! Am zis să-mi comand 2 parfumuri Lattafa și m-am trezit că unul dintre ele e 100% fake. Adică am avut șanse de 50-50, nu? Și mai important, de când se fac fake-uri dupa parfumurile de 100 lei ? A mai pățit cineva asta sau am avut eu ghinion? De unde vă luați parfumurile ca să nu vă luați ghost de la miros după 5 minute? 👇🏼 Help a girl out #trendyol #fake #storytime #fyp #lattafa ♬ sunet original – Life&Travel with Justy

HotNews nu a putut verifica independent autenticitatea produselor prezentate în videoclip.

„Dacă Nike Air Force 1 e vândut nou la 100 de lei, cumpărătorul ar trebui să fie extrem de precaut”

Pe Trendyol sunt vândute și produse ale unor branduri precum Nike, Adidas, Converse sau New Balance, unele dintre ele promovate pe rețelele sociale inclusiv de creatori de conținut care au colaborări cu platforma.

În cazul pantofilor sport unele prețuri sunt apropiate de cele practicate de magazine care nu funcționează ca marketplace, iar unele produse sunt vândute direct de Trendyol.

Semined, creator de conținut de fashion cu peste 110.000 de abonați pe YouTube, care a mai vorbit despre problema produselor contrafăcute comercializate online, spune că unul dintre cele mai simple moduri prin care cumpărătorii pot reduce riscul este verificarea vânzătorului.

„Cel mai simplu mod prin care un cumpărător își poate reduce riscul înainte de achiziție este să verifice vânzătorul”, spune el.

Semined recomandă inclusiv căutarea comerciantului pe Google și verificarea recenziilor despre acesta.

Un alt semnal de alarmă este prețul neobișnuit de mic.

„Dacă un produs foarte popular, precum Nike Air Force 1, e vândut nou la 100 de lei, cumpărătorul ar trebui să fie extrem de precaut. În general, dacă o ofertă pare mult prea bună pentru a fi adevărată, de multe ori chiar așa e”, a explicat, pentru creatorul de conținut, pentru HotNews.

Nici fotografiile din anunț nu reprezintă, singure, o garanție privind produsul care va fi primit.

„Mulți comercianți folosesc fotografii oficiale sau imagini preluate de pe internet cu produse originale, însă produsul primit de client poate fi diferit de cel prezentat în poze”, spune Semined.

Ce spune Trendyol

Trendyol a intrat pe piața din România în 2024, iar anul acesta a anunțat că a ajuns la 2,7 milioane de cumpărători români activi, potrivit Economica.net. Pentru 2026, compania și-a propus să ajungă la patru milioane de clienți activi.

HotNews a cerut Trendyol România un punct de vedere cu privire la suspiciunile și acuzațiile referitoare la produse contrafăcute comercializate pe platformă.

Compania spune că tratează „cu maximă seriozitate orice suspiciune privind produsele contrafăcute” și că, pentru „a asigura autenticitatea produselor disponibile pe platformă, acestea sunt achiziționate fie direct de la deținătorii mărcilor, fie de la comercianții autorizați să le revândă”.

Întrebați dacă au primit sesizări privind produse contrafăcute și cum au fost acestea soluționate, reprezentanții Trendyol România au transmis că monitorizează „performanța comercianților prin evaluarea indicatorilor agregați de performanță, precum și a recenziilor și feedbackului oferite de clienți”.

„Atunci când sunt semnalate posibile nereguli prin intermediul canalelor noastre dedicate de raportare, acționăm imediat pentru a investiga în detaliu fiecare sesizare. În funcție de gravitatea cazului, măsurile adoptate pot include eliminarea produselor semnalate, aplicarea de sancțiuni comerciale sau delistarea comerciantului de pe platformă”, a mai transmis Trendyol România, pentru HotNews.

Ce recomandă ANPC

HotNews a discutat despre riscul cumpărării unor produse contrafăcute și cu Csaba Bekesi, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC).

Unul dintre primele semnale de alarmă este, potrivit acestuia, prețul.

„Când o ofertă este prea frumoasă pentru a fi adevărată, e mai mult ca sigur că este o ofertă falsă, o ofertă mincinoasă”, spune Bekesi.

Președintele ANPC le recomandă cumpărătorilor și să verifice recenziile și informațiile despre comerciant: numele, numărul de înregistrare, datele de contact, orașul, adresa și informațiile privind rambursarea.

„Dacă aceste informații lipsesc sau sunt incomplete, recomand tuturor să nu proceseze actul de comerț respectiv și să se retragă din tranzacție de îndată”, spune acesta.

O altă recomandare a șefului ANPC este folosirea unui card bancar diferit de cel principal pentru cumpărăturile online, „astfel încât să nu ne expunem economiile care se regăsesc atașate contului respectiv”.

Ce faci dacă ai probleme cu produsul primit

Dacă un cumpărător este nemulțumit de produsul comandat de pe o astfel de platformă, primul pas este returul, spune Csaba Bekesi.

Conform regulamentului Trendyol, marketplace-ul acceptă retururi pentru produsele pe care le vinde în termen de 30 de zile de la data livrării comenzii.

„Dacă această rambursare, acest retur nu se realizează, sau se realizează în alte condiții decât consumatorul și-a dorit și nu este mulțumit de acest lucru, are dreptul să apeleze la ANPC”, a explicat Bekesi pentru HotNews.

Sesizarea poate fi făcută online, iar clientul poate încărca fotografii ale produsului, dovada achiziției și alte „informații care să ne ajute astfel încât să putem să soluționăm cazul cât mai potrivit”.

HotNews a întrebat ANPC și câte reclamații privind Trendyol a primit de la începutul anului până în luna iulie.

Au fost 77 în total.

Principalele motive indicate de autoritate sunt neidentificarea sau pierderea coletelor, nerambursarea banilor după efectuarea unui retur, lipsa unor produse din comandă și livrarea altor produse decât cele comandate.

Datele transmise de ANPC nu arată câte dintre cele 77 de reclamații, dacă au existat astfel de cazuri, au vizat suspiciuni privind produse contrafăcute.

Acuzații privind produse contrafăcute și pe alte marketplace-uri

Suspiciuni și acuzații privind produse contrafăcute au existat și în legătură cu alte platforme de tip marketplace.

Anul trecut, Adevărul relata că mai multe persoane au susținut pe Reddit România că au primit produse contrafăcute comandate de pe eMAG.

Compania a transmis atunci că acționează „rapid pentru a verifica sesizările primite, astfel încât experiența de cumpărare să fie sigură și de încredere”.

„Orice suspiciune legată de un produs sau de un comerciant este tratată cu prioritate maximă, iar clienții sunt încurajați să ne contacteze direct în chat, unde echipa noastră face imediat verificările necesare și ia măsuri”, a transmis eMAG.

3.700 de reclamații în primele luni ale lui 2026

În perioada ianuarie-iulie 2026, aproape 3.700 de reclamații privind alte platforme de tip marketplace care funcționează în România au fost înregistrate de ANPC.

Potrivit răspunsului oficial al instituției, printre platformele vizate se numără eMAG, Cel.ro, evoMag, Altex, Elefant, OLX, Temu, Shein și Vinted.

Ce spune legea despre produsele contrafăcute

În cazul produselor contrafăcute comercializate sub numele unor mărci, președintele ANPC spune că este „obligatoriu” să fie făcută o sesizare către autoritate, întrucât comercializarea replicilor este interzisă de legea românească.

„ANPC are dreptul și are posibilitatea să cerceteze și să sancționeze, respectiv să retragă aceste produse de pe piață dacă acestea sunt comercializate pe teritoriul țării noastre”, spune Csaba Bekesi.

Conform legii, contrafacerea unei mărci sau vânzarea unui produs contrafăcut se consideră infracțiune și se pedepsește fie cu închisoare de la trei luni la trei ani, fie cu amendă de la 50.000 la 150.000 de lei.

„Noi în fiecare zi avem aceste retrageri de produse. Avem oprite de la comercializare foarte multe produse care sunt copii de marcă sau alte probleme ale produselor care trebuie retrase de pe piață datorită pericolului care îl poate reprezenta asupra consumatorului”, a mai explicat Bekesi.