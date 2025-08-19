Părintele care știe să aleagă „bătăliile” câștigă respectul adolescentului și o relație mai relaxată. Cum decizi ce merită discutat și ce poți ignora

A fi părinte de adolescent e ca un „dans”: uneori este potrivit să preluăm conducerea, alteori este în regulă să pășim doar în urma lor/Foto: Shutterstock

De la camera dezordonată, la muzica pe care o ascultă, de la hainele cu care ies pe ușă și până la răspunsurile tranșante pe care ți le aruncă când le ceri ceva – luptele pe care le ducem cu adolescenții s-ar putea transforma în războaie în toată regula. Când putem ignora și când este cazul să intervenim, ne spun experții.

Adolescența este, prin definiție, o perioadă în care ei se descoperă. Testează limite. Însă noi, părinții, ne regăsim deseori în confruntări care pare că pornesc de la nimic: haine, obiecte personale, teme, prieteni sau ordinea din cameră. Psihologii sunt de părere că nu toate acestea merită transformate într-o bătălie. Asta pentru că a fi părinte de adolescent e ca un „dans”: uneori este potrivit să preluăm conducerea, alteori este în regulă să pășim doar în urma lor. Dar care sunt bătăliile care merită purtate? Iată câteva idei după care ne putem ghida.

Lucruri mărunte pe care le lăsăm, pur și simplu, să treacă

Când este vorba de alegerea hainelor, coafuri, accesorii sau gusturi alimentare, experții dau undă verde flexibilității. Adolescenții își exprimă individualitatea prin modul în care arată sau mănâncă. A transforma aceste preferințe în subiecte de conflict constant poate dăuna relației și stimei lor de sine. Atâta timp cât nu contravin unor valori fundamentale sau nu pun în pericol siguranța, sunt aspecte pe care merită să le privim cu toleranță.

De exemplu, hainele foarte largi sau foarte colorate nu sunt o problemă în sine, chiar dacă nu corespund gustului părintelui. Bijuteriile sau accesoriile pot fi permise în afara școlii, dacă regulamentul impune anumite limite. În ceea ce privește mâncarea, este sănătos să oferi constant opțiuni echilibrate, dar fără a transforma mesele într-un câmp de bătălie. Dacă adolescentul preferă temporar doar anumite feluri de mâncare, este mai eficient să păstrezi un ton relaxat și să îi prezinți alternative, decât să îl forțezi.

Psihologii subliniază că aceste „lupte” pentru detalii consumă energia emoțională a părinților și pot diminua disponibilitatea adolescentului de a coopera în situațiile care contează cu adevărat. În plus, când acceptăm anumite alegeri neesențiale le transmitem mesajul că are control asupra propriei vieți, ceea ce este vital pentru dezvoltarea autonomiei.

Uneori, a lăsa lucrurile să treacă înseamnă și a exersa încrederea. Dacă adolescentul vrea să poarte adidași albi în ploaie sau adolescenta insistă să-și vopsească părul într-o culoare intensă, lăsându-i să experimenteze, le oferi ocazia să își asume consecințele naturale. Astfel de experiențe mici pregătesc terenul pentru decizii mai importante, când miza va fi mai mare.

Pe termen lung, părintele care știe să aleagă „bătăliile” câștigă nu doar respectul adolescentului, ci și o relație mai relaxată, bazată pe încredere reciprocă și comunicare reală.

Subiecte cu adevărat importante pentru care merită să luptăm

Există situații în care a „lăsa de la tine” nu este o opțiune, iar conflictul devine un pas necesar pentru a proteja siguranța, sănătatea și dezvoltarea adolescentului. Experții subliniază că aceste momente apar, de regulă, când comportamentele sau deciziile tânărului pun în pericol integritatea fizică, viitorul educațional sau valorile de bază ale familiei.

Un exemplu frecvent este alegerea anturajului. Dacă adolescentul petrece timp cu persoane implicate în comportamente riscante – consum de alcool, droguri, acte de vandalism – părintele are datoria să intervină, chiar dacă asta generează tensiuni. La fel, comportamentele antisociale, bullying-ul sau lipsa totală de respect față de reguli trebuie abordate ferm.

Școala și responsabilitățile academice intră, de asemenea, pe lista temelor care nu pot fi ignorate. Un refuz constant de a merge la cursuri sau rezultate foarte slabe, însoțite de lipsa implicării, nu sunt doar „etape trecătoare” – pot influența semnificativ viitorul. În aceste cazuri, este important să discuți deschis despre consecințe și să oferi sprijin concret, dar și să menții standardele.

Siguranța online este un alt teren de luptă justificat. Accesul necontrolat la rețele sociale, partajarea de date personale sau contactul cu străini trebuie gestionate cu reguli clare și explicarea motivelor.

Chiar și în aceste „bătălii importante”, tonul contează. Psihologii recomandă să că concentrați pe fapte și efecte, nu pe atacuri personale. De pildă, în loc de „Nu mai vezi niciodată prietenii ăștia!”, este mai constructiv „Sunt îngrijorat pentru că am văzut comportamente care te pot pune în pericol. Hai să discutăm ce alternative ai”.

Pe termen lung, păstrarea fermității în chestiuni esențiale, combinată cu respectul și empatia, îi arată adolescentului că libertatea vine la pachet cu responsabilitatea – o lecție care va conta mult dincolo de anii de liceu.

Camera adolescentului – un „imperiu” personal

Puține subiecte par atât de banale și, totuși, provoacă atâtea dispute în familie precum ordinea din camera unui adolescent. Pentru mulți părinți, dezordinea este o sursă constantă de frustrare: haine împrăștiate, farfurii uitate, mirosuri neplăcute. Însă psihologii avertizează că aici intrăm pe un teritoriu în care a insista prea mult poate fi contraproductiv.

Specialista în parenting dr. Sarah Cassidy, președinte al Societății de Psihologie din Irlanda, sugerează să privim camera adolescentului ca pe un spațiu de autonomie. Atâta timp cât restul casei rămâne curat și ordonat, iar dezordinea nu ascunde probleme mai grave (resturi de mâncare care atrag dăunători, obiecte periculoase, semne de depresie), este mai sănătos să ne detașăm. Recomandarea sa: „Deschide fereastra pentru aer, închide ușa și mergi mai departe”.

Această abordare nu înseamnă renunțarea completă la reguli. Poți stabili „praguri minime” – de exemplu, hainele murdare să fie puse periodic la spălat sau să nu se depoziteze mâncare pe termen lung în cameră. În loc să impui ordine zilnic, transformă această responsabilitate într-un exercițiu de gestionare a propriului spațiu. Dacă adolescentul rămâne fără haine curate pentru că nu le-a adus la spălat, va învăța din consecință.

Pe lângă autonomia practică, această atitudine transmite un mesaj important: îi respecți teritoriul și dreptul la intimitate. Pentru un adolescent, camera este deseori singurul loc unde se simte complet în control. Dacă părintele intră constant și „corectează” totul, se creează sentimentul că nu are libertatea de a-și organiza viața după propriile reguli.

Așadar, în loc să transformăm dezordinea într-un câmp de luptă, este mai eficient să păstrăm energia pentru chestiuni cu adevărat importante. Ordinea poate fi negociată, dar relația de încredere construită prin respectarea spațiului personal este neprețuită.