Părinții s-au luat la bătaie în tribune la un meci de handbal de junioare, la Timișoara. Poliția face verificări

Un conflict violent s-a iscat duminică între părinţi suporteri, la un meci de handbal între două echipe de junioare, la Timișoara, potrivit Tion. Agresiunea a fost surprinsă într-o înregistrare video, care a ajuns și în atenția polițiștilor.

Incidentul a avut loc la Sala Olimpia din Timișoara, la meciul dintre LPS Banatul Timișoara și Millenium Giarmata.

O filmare surprinsă din sală și publicată pe rețelele de socializare arată cum doi dintre bărbați sar la bătaie. Alți părinți din tribune intervin și încearcă să îi despartă, în timp ce copiii de pe teren încep să ţipe. Nu este clar de la ce a izbucnit scandalul.

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„În loc să vadă fetele jucând, să le încurajeze și să se bucure de sport, părinții s-au bătut în tribune. Copii de 13-14 ani pe teren, părinți care se iau la bătaie pe margine. Ce exemplu le dăm? Ce mesaj transmitem?”, a scris antrenoarea Adriana Beldiman, cea care a postat imaginile pe pagina sa de Facebook.

În urma incidentului, IPJ Timiș a transmis că face verificări. Poliția a precizat că, la nivelul IPJ Timiș, nu au fost înregistrate plângeri cu privire la cele întâmplate.

„Ca urmare a imaginilor apărute în spațiul public, în care sunt surprinse mai multe persoane îmbrâncindu-se, în incinta unei săli de sport din municipiul Timișoara, polițiștii Secției 2 Poliție Urbană Timișoara efectuează verificări pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, precum și în vederea identificării persoanelor implicate”, a transmis IPJ Timiș, într-un comunicat.