Părinții unei fetițe de 9 ani, băgați în arestul poliției de șase ofițeri, după ce s-au plâns de școală pe un grup de WhatsApp, în Marea Britanie

Părinții unei fete de 9 ani au fost reținuți de către polițiștii britanici după ce s-au plâns de școala primară la merge fiica lor pe un grup de WhatsApp, potrivit presei de la Londra.

Maxie Allen, 50 de ani, și Rosalind Levine, 46 de ani, au fost reținuți în luna ianuarie de Poliția din Hertfordshire și lăsați într-o celulă timp de opt ore după o dispută cu școala fiicei lor mai mari, notează Sky News.

Momentul în care cei doi au fost luați de cître șase ofițeri de poliție în fața fiicei lor Francesca, în vârstă de trei ani, care plângea, a fost suprins de o cameră video, potrivit Metro.

Why did 6 police show up and arrest this couple. Did they steal? Did the asssult someone?



Nope they complained about their kids school in a what’s app group and email .



Maxie Allen and Rosalind Levine were arrested in front of their daughter and put in a cell for eight hours… pic.twitter.com/lvgWCog3wF