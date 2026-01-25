Parisul critică regimul de la Teheran, dar spune că „o intervenție militară nu este opțiunea preferată” de Franța. Mesaj de susținere pentru poporul iranian

Ministrul francez al forțelor armate, Alice Rufo, a declarat că poporul iranian trebuie susținut, în contextul protestelor antiguvernamentale din țară și a represiunii dezlănțuite de autorități, dar că „ține de el să scape de acest regim”, transmite AFP.

„Cred că trebuie să susținem poporul iranian în orice mod posibil”, a declarat Rufo, în emisiunea politică „Le Grand Jury”.

Totuși, „o intervenție militară nu este opțiunea preferată” de Franța, a precizat ministrul, adăugând că „ține de poporul iranian să scape de acest regim”.

Ea a subliniat cât de grea este „documentarea crimelor în masă pe care le-a comis regimul iranian împotriva propriei populații”, din cauză că accesul la internet a fost blocat de autoritățile de la Teheran.

Cei peste 90 de milioane de oameni din Iran au fost într-o mare măsură deconectați de la internet de când autoritățile au dispus un „blackout” în 8 ianuarie, pe fondul protestelor antiguvernamentale majore din țară.

Mii de victime

Regimul iranian este acuzat că, sub acoperirea acestui blackout, a lansat o represiune violentă împotriva protestatarilor. Organizațiile pentru drepturile omului au documentat mii de decese, iar Iran Human Rights, ONG cu sediul în Norvegia, spune că bilanțul final ar putea fi mai mare de 25.000.

Guvernul iranian a estimat bilanțul victimelor la 3.117, spunând că printre acestea se numără și 2.427 de „martiri”, termenul folosit pentru a face distincție între personalul forțelor de securitate și civilii nevinovați, pe de o parte, și, pe de altă parte, cei descriși de autorități ca „participanți la revoltă”, despre care acestea susțin că au fost instigați de SUA și Israel.

„Poporul iranian își respinge regimul. Soarta poporului iranian aparține iranienilor și nu ne revine nouă să le alegem liderii”, a mai spus ministrul francez al forțelor armate.

Președintele american Donald Trump a amenințat în repetate rânduri că va lansa atacuri militare asupra Iranului ca răspuns la represiune, dar de atunci pare să fi renunțat la amenințări și a spus că Teheranul a suspendat execuțiile planificate.

Protestele din Iran au început în 28 decembrie, pe fondul nemulțumirilor legate de situația economică, însă s-au transformat în manifestații mai ample împotriva regimului teocratic de la Teheran, care conduce țara de la revoluția din 1979.