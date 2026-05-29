Parlamentara AUR care acuză lipsa de reacție a autorităților în cazul dronei de la Galați e cea care cerea în Camera Deputaților respingerea legii care permitea doborârea dronelor

Deputata AUR Ramona Ioana Bruynseels acuză dur autoritățile pentru lipsa de reacție în cazul dronei rusești căzute peste un bloc din Galați. În 2025 însă, Bruyneseels acuza de la microfonul Camerei Deputaților votarea legii care permitea doborârea dronelor. AUR, POT și SOS au votat atunci împotriva legii pe care au atacat-o apoi și la Curtea Constituțională.

„Patru ani de război la granițele României, zeci de incidente pe teritoriul național, iar azi-noapte, o dronă a căzut pe un bloc de locuințe din Galați. Drona a fost urmărită de radare. F-16-urile au decolat. Piloții au avut autorizație de angajare. Și, cu toate acestea, oameni din Galați s-au trezit cu războiul în casă. În Estonia, săptămâna trecută, un pilot român a doborât o dronă rusească în cadrul misiunii NATO de Poliție Aeriană din statele baltice. A putut. A existat voință. A existat decizie. A existat reacție. Departe de casă, un român a apărat cerul unui stat aliat. Acasă, în România, n-a putut nimeni, pentru că, evident, nu e vorba de capacitatea piloților noștri, ci de instrumentele pe care le au la dispoziție”, susține Ramona Ioana Bruynseels, într-un comunicat de presă al AUR.

Aceasta îi acuză pe Ilie Bolojan, pe ministrul Apărării, Radu Miruță și pe ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, de lipsă de reacție. „La două săptămâni distanță, în România, o dronă rusească cade peste un bloc din Galați, iar voi continuați să stați pe scaune și să semnați comunicate. Românilor nu le pasă de comunicate. Și au tot dreptul să nu le pese de explicațiile voastre, pentru că datoria de a-i apăra a fost a statului. Și statul a lipsit. Rușine să vă fie că ne-ați adus aici”, a declarat deputatul AUR, Ramona Ioana Bruynseels.

Vineri, și MApN, dar și un fost șef al Armatei Române au explicat de ce nu a fost doborâtă drona care a lovit blocul din Galați.

Ce susținea însă Ramona Bruynseels în urmă cu mai bine de un an

În februarie 2025, când legea care permitea doborârea dronelor, AUR, SOS și POT au votat împotriva ei. Iar Bruynseels chiar lua cuvântul în plenul Camerei Deputaților să explice de ce această lege trebuie respinsă.

„Dragi colegi, mai devreme se spunea că armata este una dintre puținele instituții care au rămas credibile. Așa este și respectăm armata. Haideți atunci să nu facem în așa fel încât chiar noi să o decredibilizăm. Pentru că dacă venim cu astfel de PLX-uri care în final prezintă riscuri de decredibilizare la adresa armatei române, nu rezolvăm absolut nimic, dimpotrivă. Ați spus că aceste reglementări sunt absolut necesare. Suntem de acord cu dumneavoastră, sunt absolut necesare, însă ați avut doi ani la dispoziție, timp în care le-ați fi putut gândi foarte bine, le-ați fi putut analiza, să respectați logica juridică, să aliniați reglementările Constituției și să veniți în fața noastră cu niște proiecte de lege care stau în picioare și care oferă garanții cetățenilor români că le vor fi respectate drepturile și libertățile, indiferent de cine ajunge la guvernare și ce s-ar putea întâmpla în țara noastră”, a declarat Bruynseels, conform Agerpres.

AUR, POT și SOS România au votat atunci împotriva legii, au atacat-o apoi și al CCR, dar sesizarea a fost respinsă.

Cine e Bruynseels

În vârstă de 46 de ani, Ramona Ioana Bruynseels este deputată AUR. Anterior, aceasta a candidat la președinție în 2019 din partea Partidului Umanist Social-Democrat al lui Dan Voiculescu. Este absolventă de Harvard Kennedy School, specializată în managementul administrației publice.