Parlamentară din Australia, în stare critică după ce a fost lovită intenționat de o mașină

Parlamentara australiană Helen Haines se află în stare critică după ce a fost lovită intenționat de o mașină în fața biroului său din Wangaratta, au anunțat poliția și prim-ministrul Anthony Albanese, potrivit Reuters.

Poliția din Victoria a precizat că un bărbat în vârstă de 43 de ani a fost arestat în urma atacului asupra deputatei independente Haines din Wangaratta, situată la aproximativ trei ore de mers cu mașina spre nord-est de Melbourne.

Haines, în vârstă de 65 de ani, a fost transportată cu elicopterul la spital, a spus Albanese.

„Gândurile noastre se îndreaptă către Helen, familia ei, prietenii ei, echipa ei și comunitatea ei în acest moment extrem de dificil. Ne rugăm pentru recuperarea ei completă”, a declarat Albanese în cadrul unei conferințe de presă.

Când a fost întrebat de postul public de televiziune ABC dacă furia crescândă legată de politică a dus la temeri privind atacuri asupra politicienilor, prim-ministrul a vorbit despre anonimatul conținutului online.

„Preocuparea este că, dacă te uiți la fluxurile de pe rețelele sociale ale oricui și citești comentariile, oamenii spun lucruri pe care nu le-ar spune niciodată față în față. Dar tensiunea a crescut fără îndoială. Nu doar aici, în Australia, desigur. Am văzut incidente și la nivel internațional”, a spus el.

„Aici, în Australia, este un lucru bun faptul că politicienii pot să se plimbe prin comunitatea lor și să interacționeze cu oamenii. Nu vreau să văd un sistem politic în care să nu poți purta conversații cu oamenii la supermarket, pe stradă, la întâlniri în aer liber sau în cadrul unor forumuri publice. Aceasta este o parte importantă a democrației noastre”, a adăugat Albanese.

Comisarul interimar al Poliției din Victoria, Ashley Mason, a spus într-o conferință de presă că nu mai există nicio amenințare pentru cetățeni.

Albanese a afirmat că este prea devreme pentru a stabili motivul atacului, dar o echipă specială antiteroristă îl va ancheta pe suspectul arestat.

„Mulțumim pentru ajutorul prompt al trecătorilor și al personalului medical dedicat care i-a acordat asistență, precum și poliției pentru intervenția sa”, se arată într-o declarație a familiei lui Haines publicată pe pagina sa de Facebook.

Haines a lucrat în domeniul asistenței medicale și al obstetricii, precum și în mediul academic, înainte de a fi aleasă în parlament ca independentă în 2019, reprezentând circumscripția Indi.

Potrivit site-ului său web, ea s-a opus unor propuneri precum aceea de a spori confidențialitatea donațiilor politice către marile partide, interzicerea telefoanelor mobile în centrele de detenție pentru imigranți și cheltuirea unor sume de miliarde pentru subvenții destinate combustibililor fosili.